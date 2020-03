Corona-Krise: So sieht‘s im Moment im Landkreis Ebersberg aus

Zur Zeit gibt es im Landkreis 28 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Über 150 Landkreisbürger sind derzeit in Quarantäne.

Landkreis - In der Kreisklinik Ebersberg werden im Moment vier Verdachtsfälle behandelt. Eine Quarantäne-Station wird in Kürze in Betrieb genommen. Das teilte das Landratsamt mit.

Amt schränkt Besucherverkehr ein

Das Landratsamt muss den Besucherverkehr möglichst gering halten. Wer dort etwas zu erledigen hat, sollte unbedingt vorher anrufen bzw. eine E-Mail schreiben und einen Termin vereinbaren. Der Grund dafür ist zum einen, dass voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien möglichst viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten werden und dass zum anderen die persönlichen Begegnungen so gering wie möglich gehalten werden sollen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Der Haupteingang des Gebäudes an der Eichthalstraße wird geschlossen. Besucher können sich über eine Sprechanlage an der Tür rechts neben der großen Rundtüre anmelden.

Alle Mitarbeiter des Teams Demografie unterstützen das Gesundheitsamt und können deshalb in ihrem eigenen Arbeitsbereich derzeit nicht tätig sein.

Absagen

Im gesamten Landkreis abgesagt sind alle Termine der mobilen Problemabfall-Sammlung am Freitag und Samstag, 20. und 21. März sowie am Freitag und Samstag, 17. und 18. April 2020.

Abgesagt wurde die für 18. März geplante Sitzung des Umweltausschusses. Darüber, welche Sitzungen dringend stattfinden müssen, wird je nach Einzelfall entschieden. Diese Vorgehensweise wird auch den Kommunalparlamenten empfohlen.

Wegen der Problematik von knappem Untersuchungsmaterial und fehlender Schutzausrüstung wird über einen Vertreter der Bundeswehr, der an der jüngsten Sitzung des Krisenstabs teilgenommen hat, versucht eine Lösung zu finden.

Testlabore gesucht

Ebenso wird versucht, zusätzliche Testlabore zu finden, damit die Anzahl der pro Tag durchgeführten Tests erhöht werden kann und dann auch die niedergelassenen Ärzte besser unterstützt werden können.

Im Jobcenter sind persönliche Vorsprachen aktuell nicht mehr möglich. Per E-Mail kann man unter jobcenter-ebersberg@jobcenter-ge.de Kontakt aufnehmen und telefonisch mit der Nummer (08092) 8256 93 oder (08092) 8256 750. Für die Abgabe von Veränderungsmitteilungen und Weiterbewilligungsanträgen steht der Hausbriefkasten und rund um die Uhr das Online-Portal „jobcenter.digital“ zur Verfügung.

Landrat Robert Niedergesäß: „Wir alle sind mitten in der Bewältigung dieser Krise. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und Fragen, auf die wir immer wieder neue Antworten finden müssen. Die Pandemie ist ein dynamischer Prozess, jeder von uns kann dazu beitragen, dass er verlangsamt wird, indem man direkte soziale Kontakte stark einschränkt.“