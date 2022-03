Die fast vergessene Pandemie

Von: Josef Ametsbichler

Die Inzidenz im Landkreis ist sehr hoch, die Arztpraxen sind voller Menschen, die mit den Symptomen einer Corona-Erkrankung kämpfen. © dpa/Cézaro De Luca

In den Wirren des Ukraine-Kriegs ist fast untergegangen, dass sich die Welt immer noch mit der Corona-Pandemie herumschlagen muss. Dabei meldet der Landkreis Ebersberg so hohe Infektionszahlen wie nie.

Landkreis – Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3117 am vergangenen Samstag markierte den Gipfel – bisher. „Die Abwasseruntersuchungen weisen nicht darauf hin, dass es nächste Woche weniger wird“, sagt Andreas Westphal, Leiter des Corona-Krisenstabs im Landratsamt. Die hohe Ansteckungsfähigkeit des Omikron-Virus-Subtyps BA.2 gepaart mit einer gewissen Sorglosigkeit in der Bevölkerung sorge für steigende Fallzahlen, „in die jetzt hineingelockert wird“, so Westphal. „Die Verläufe sind milder, aber die schiere Masse sorgt dafür, dass es wohl weitere Todesfälle geben wird.“

In der Kreisklinik schlägt dieser Anstieg bislang glücklicherweise nicht auf die Intensivstation durch, wo die Patientenzahl zwischen einem und drei verharrt. „Auf der Isolationsstation nehmen die Zahlen aber zu“, sagt der Pandemiebeauftragte der Klinik, Chefarzt Peter Lemberger. Gemeldet sind am Dienstag 35 Covid-Patienten (zwei davon auf Intensiv) – ein Patient mit Anfang 30, einer Mitte 40, die anderen im Alter von Mitte 60 bis Mitte 90.

„Wir rechnen damit, dass es schon noch mehr wird“, sagt der Mediziner auch. „Aber man kann die Leute nicht ewig einsperren.“ Aus seiner Sicht sind Lockerungen vertretbar – nicht zuletzt, weil der Omikron-Subtyp BA.2 so ansteckend sei, dass Übertragung und Durchseuchung kaum zu verhindern seien. Das mache sich auch beim Personal der Kreisklinik bemerkbar – rund 40 aktuelle Ausfälle: „Das lähmt uns ein wenig.“

Corona: Die Arztpraxen sind voll

Auch Arztpraxen im Landkreis Ebersberg trifft dieses Problem. Das berichtet der Hausärztliche Koordinator Dr. Marc Block aus Baldham. Akuter sei aber eine andere Beobachtung: „Die Praxen sind voll“, sagt Block mit Blick auf zahlreiche Covid-Patienten, die zwar nicht so schlimm an Corona erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen – aber schlimm genug, dass es sie zum Arzt treibe. Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber, Durchfall – wer mit solchen Symptomen zu ihm komme, werde mit hoher Wahrscheinlichkeit einen positiven Corona-Test abliefern, so Block.

Betroffen sei die Altersgruppe Mitte 20 aufwärts. „Die momentane Euphorie ist ein Trugschluss“, sagt der Arzt. Denn viele seiner Patienten klagten noch nach vier bis acht Wochen über Abgeschlagenheit, Herzstolpern, Atemnot. Long Covid eben. „Es ist extrem wichtig, sich impfen zu lassen“, sagt Block fast wortgleich mit seinem Klinik-Kollegen Lemberger. Beide Mediziner gehen davon aus, dass die Krankheitsverläufe durch die Impfung klar milder verlaufen.

Krisenstabschef Westphal meldet Zweifel an, ob es angesichts der aktuellen Zahlen im Landkreis bei den geplanten Lockerungen bleibt. „Wir vermuten stark, dass wir hier ein Hotspot sind und Bayern von der entsprechenden Regelung Gebrauch macht“, sagt er.

