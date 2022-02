Trotz hoher Infektionszahlen: Gelassenheit an den Schulen im Landkreis Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler

„Für die Schulfamilie ist das belastend“: Simone Voit, Leiterin des Gymnasiums Kirchseeon. © Stefan Rossmann

Die Infektionszahlen steigen und steigen, vor allem jüngere Menschen sind betroffen. Die Schulen leiden an der Corona-Pandemie, gehen aber mittlerweile relativ gelassen damit um.

Landkreis – Rund ein Drittel der Corona-Fälle im Landkreis entfällt momentan auf die Unter-18-Jährigen: 828 PCR-positive Fälle binnen einer Woche meldet das Gesundheitsamt für die 0- bis 17-Jährigen. Zuletzt meldete die Behörde allein 651 Kita-Kinder in Quarantäne – hier wird nicht zwischen Erkrankung und Vorsichtsmaßnahme unterschieden. Das seien rund sieben Prozent der Kita-Kinder insgesamt. Über fünf Prozent aller Grund- und Mittelschüler, 409 an der Zahl, sitzen demnach ebenfalls wegen eines Positiv-Tests daheim. Dazu 258 weitere als Vorsorgemaßnahme.

Wer diese Zahlen liest, denkt leicht an totalen Ausnahmezustand. Vereinzelt wendeten sich Eltern aus dem Landkreis an die Redaktion, die es nicht fassen können, dass bei diesen Infektionszahlen überhaupt noch Präsenzunterricht und Kitabetreuung stattfinden. Doch eine stichprobenartige Nachfrage an den Schulen im Landkreis fördert ein anderes Gefühl zutage: Gelassenheit.

Elternbeirat: Es ist ruhig in der Elternschaft

So sagt etwa Lars Moormann, Elternsprecher am Gymnasium Kirchseeon: „Es ist sehr ruhig in der Elternschaft.“ Milde Omikron-Verläufe bei den Schülern, besonders den geimpften, und eine gute Kommunikation der Schule seien der Grund. Mit etwas Glück sei die Welle schon am Abflauen, die Zahlen ließen langsam darauf hoffen. „Nicht Augen zu und durch!“, mahnt Moormann. „Aber Augen auf und besonnen vorwärts gehen.“ Er habe bei Sporttrainings und außerschulischen Veranstaltungen größere Sorge, dass seine Kinder dem Virus ausgesetzt seien als am Gymnasium.

Wortgleich mit dem Elternsprecher spricht die Kirchseeoner Direktorin Simone Voit von einem „sehr dynamischen Geschehen“. Fälle gebe es in jeder Jahrgangsstufe. „Für die Schulfamilie ist das belastend“, sagt Voit und unterstreicht dabei die Leistungen von Lehrerschaft und Sekretariat, die sich enorm engagierten. Zweimal sei es nötig gewesen, ganze Klassen wegen punktueller Ausbrüche nach Hause zu schicken. Doch gebe es etwa auch Lehrer, die vom Klassenzimmer aus per Videoübertragung Schüler in Quarantäne in den Unterricht einbänden. Pandemie-Alltag, aber Alltag. „Die Schüler werden versorgt“, sagt die Schulleiterin.

Ebersberger Schulleiter: Das ist die richtige Vorgehensweise

Ihr Kollege Alexander Bär von der Grund- und Mittelschule Ebersberg sagt über den weiter stattfindenden Präsenzunterricht: „Das ist die richtige Vorgehensweise.“ Dank der engmaschigen Testungen dreimal pro Woche seien die Schulen Infektionen schnell auf der Spur. Rund drei Prozent der 740 Schüler seien derzeit Corona-positiv. Der Umgang mit dem Virus sei im Gegensatz zur Panik zu Beginn der Pandemie mittlerweile geregelt, ja, eingespielt und stelle keine so große Belastung für die Schulfamilie mehr dar. „Das ist die gute Seite an diesem Wahnsinn“, findet Bär. „Aktuell kommen wir gut durch.“ Auch dank kooperativer und verständnisvoller Eltern: „Großes Kompliment!“

Die Mehrzahl der Ansteckungen, beobachtet der Ebersberger Schulleiter, finde außerhalb der Schule etwa in den Familien statt. Vor Ort sei dank Masken („Ganz wichtig!“), Lüftungsanlage und aufmerksamer Lehrer ganz normaler Unterricht möglich. „Jetzt leben wir damit“, sagt Andreas Bär trocken.

