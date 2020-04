Coronavirus im Landkreis Ebersberg: +++Steuereinnahmen brechen weg+++

Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Infizierte, Hintergrundberichte, Hinweise - hier gibt es die wichtigsten Entwicklungen zur Krise im Live-Ticker.

Haareschneiden: Tipps vom Profi aus Glonn

12:48, Glonn: Seit einigen Wochen haben Friseurbetriebe geschlossen, die eigenen Haare aber werden immer länger. Friseurmeister Georg Empl aus Glonn hat Tipps.

Bilder fürs Hilfskrankenhaus

11:20, Ebersberg: Aufruf an alle Kinder und Kreative: Das Hilfskrankenhaus ist nach gut zwei Wochen Bauzeit einsatzbereit. Allerdings ist es ein wenig trist, teilte das Landratsamt mit. Damit sich die zukünftigen Patienten wohler und heimeliger fühlen, sucht die Kreisbehörde Bilder.

„Wenn Ihr in den nächsten Tagen Lust habt etwas kreativ zu sein und ein Blatt im A3-Format mit Farbe zu füllen, würden wir uns freuen, wenn Ihr Euer fertiges Werk anschließend zu uns schickt. Wir hängen es dann in der Hilfsklinik auf“, schreibt das Landratsamt.

Adresse: Landratsamt Ebersberg, "Bilder für das Hilfskrankenhaus", Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg.

Gemeinden rechnen mit massiven Mindereinnahmen

14. April, 9.25 Uhr, Landkreis: Die Kämmerer in den Kreiskommunen sind in großer Sorge. Infolge der Corona-Krise rechnen sie mit drastischen Mindereinnahmen. Teilweise müssten die Ansätze für die Einnahmen erheblich nach unten korrigiert werden - bis zu 30 Prozent nach vorläufiger Schätzung. Es könnte aber noch schlimmer kommen. Auch der Bayerische Städtetag rechnet jetzt „mit einem erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen“ – und das habe Konsequenzen.

„Wenn die Auswirkungen der Corona-Krise sich verschlimmern, dann sind die Kommunen auf die Unterstützung durch den Bund angewiesen“, schaut er in die Zukunft. Ob sich eine Gemeinde dann noch ein Schwimmbad oder Ähnliches leisten könne, sei ihr selbst überlassen. Stimmen aus den Rathäusern zur aktuellen Lage finden Sie hier.

FDP: Massive Einschränkungen kein Dauerzustand

13. April, 10.15 Uhr, Landkreis: Der Ebersberger FDP-Kreisvorstand hat sich aktuell dafür ausgesprochen, die Einzelhandelsgeschäfte im Landkreis nach den Osterferien wieder schrittweise zu öffnen. Voraussetzung sei aber, dass wie bei den heute schon geöffneten Geschäften die Abstandsregeln eingehalten werden, der Kassenbereich besonders geschützt ist und sich maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter Ladenfläche dort aufhält. Zusätzlich sollte grundsätzlich eine generelle Maskenpflicht in Läden gelten, so die Kreis-FDP.

„Das Risiko der Ansteckung ist bei Einhaltung dieser Regeln auf ein Minimum reduziert“, erklärt Alexander Müller, FDP-Kreisvorsitzender. „Es gibt keinen Grund, warum der Buchladen, das Blumen- oder das Schuhgeschäft nicht öffnen darf. Die massiven Einschränkungen unserer Bürgerrechte dürfen kein Dauerzustand werden und müssen daher schrittweise schnellstmöglich wieder aufgehoben werden. Aus Angst vor möglichen Rückschlägen nichts zu machen, ist keine Lösung“, so Müller.

Polizei erwischt uneinsichtige Osterausflügler

14.30 Uhr, Vaterstetten: Das schöne Osterwochenende lockte die Landkreisbürger verständlicherweise ins Freie. Damit rechnete aber auch die Polizei. In der Karl-Böhm-Straße in Baldham musste eine Streife drei junge Männer anhalten, die sich dort ohne triftigen Grund aufhielten, wie sich herausstellte. Die Männer waren keine Lebenspartner, gehörten zu keinem gemeinsamen Hausstand und waren auch nicht auf dem Weg zum Einkaufen oder zu einem Arztbesuch.

„Bei Überprüfung der Personalien fiel ebenfalls auf, dass einer der drei aktuell in Bayern wohnt, jedoch nicht hier gemeldet ist“, so die Beamten. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle eines Kraftfahrzeuges auf der Wasserburger Landstraße in Vaterstetten konnten die Insassen ebenfalls keinen triftigen Grund für den Ausflug zu dritt nennen. „Einer der drei jungen Männer ist eigentlich in Fürstenfeldbruck wohnhaft, kam jedoch für einen Sonntagsausflug nach Vaterstetten.“

Der Fahrer und ein Beifahrer im Fahrzeug seien zwar Geschwister und würden gemeinsam in Grafing wohnen, für die Anwesenheit der dritten aus Fürstenfeldbruck stammenden Person habe es jedoch keinen triftigen Grund gegeben. Die Männer erwartet laut Auskunft der Poinger Polizei nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, welches im Regelfall mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro belegt sei.

Landrat wünscht frohe Osten

12. April, 8.10 Uhr, Landkreis: Landrat Robert Niedergesäß: „Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis ein gesegnetes Osterfest. Auch, wenn es in diesem Jahr so ganz anders ist, als wir das kennen und uns vielleicht wünschen. Wir sind in der Gestaltung dieser Tage nicht mehr frei, weil wir eine große Verantwortung füreinander tragen. Damit diese Beschränkung unserer persönlichen Freiheit von möglichst kurzer Dauer ist, ist es entscheidend, dass wir die Regeln einhalten, die jetzt gelten. Lassen Sie uns das Beste daraus machen.

Das heißt zum Beispiel auch, dass wir den traditionellen Osterspaziergang nicht ausfallen lassen müssen, aber ihn nur mit den Familienmitgliedern unternehmen, mit denen wir in einem Haushalt wohnen. Und am besten in der Gegend das schöne Wetter und den beginnenden Frühling genießen, in der wir leben.“

Corona-Fall in Asylbewerber-Unterkunft

17.50 Uhr, Poing: Ein Bewohner der Asylbewerber-Unterkunft in Grub (Poing) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Verschiedene Bereiche der Unterkunft, die für bis zu 130 Bewohner ausgerichtet ist, stehen bereits unter Quarantäne. Weil nicht genau nachvollzogen werden kann, welche Kontakte der Betroffene in der Unterkunft hatte, werden alle Bewohner untersucht. Ergebnisse wird es am Ostersonntag geben. Falls sich weitere Personen infiziert haben sollten, wird für die gesamte Anlage eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Betreiber der Unterkunft in Grub ist die Regierung von Oberbayern.

Können Abstandsregeln auch in Flüchtlingsunterkünften eingehalten werden? Der Helferkreis in Zorneding ist jedenfalls skeptisch.

Die Lage ist stabil

11.April, 15.20 Uhr, Landkreis: Im Landkreis Ebersberg sind zum Stand Samstag, 11. April 2020, 134 Corona-Infektionen gemeldet. In häuslicher Quarantäne befinden sich 284 Personen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 347 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. 212 von ihnen sind wieder gesund. Ein Corona-Patient aus dem Landkreis ist bisher verstorben. Die Lage kann derzeit als stabil beschrieben werden. Die Zahl der aktuell Infizierten in den Landkreiskommunen:

Anzing: 5 Aßling: 10 Baiern: 0 Bruck: 1 Ebersberg: 12 Egmating: 0 Emmering: 3 Forstinning: 1 Frauenneuharting: 2 Glonn: 9 Grafing: 10 Hohenlinden: 6 Kirchseeon: 6 Markt Schwaben: 18 Moosach: 3 Oberpframmern: 0 Pliening: 3 Poing: 11 Steinhöring: 12 Vaterstetten: 15 Zorneding: 7

FDP für Öffnung der Geschäfte nach Osterferien

17.40 Uhr, Landkreis: Der FDP-Kreisvorstand hat sich dafür ausgesprochen, die Einzelhandelsgeschäfte im Landkreis nach den Osterferien wieder schrittweise zu öffnen. Voraussetzung ist, dass wie bei den heute schon geöffneten Geschäften die Abstandsregeln eingehalten werden, der Kassenbereich besonders geschützt ist und sich maximal 1 Kunde pro 20qm Ladenfläche dort aufhält. Zusätzlich sollte grundsätzlich eine generelle Maskenpflicht in Läden gelten.

Corona-Bürgertelefon an Ostern besetzt

11.40 Uhr, Landkreis: An den Ostertagen ist das Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes täglich von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr besetzt. Man erreicht es mit der Telefonnummer (08092) 823 680.

So verteilen sich die Infizierten auf die Gemeinden

10. April, 10.18 Uhr, Landkreis: Die Zahl der aktuell Infizierten in den Landkreiskommunen: Anzing: 8, Aßling: 13, Baiern: 0, Bruck: 1, Ebersberg: 7, Egmating: 0, Emmering: 3, Forstinning: 1, Frauenneuharting: 1, Glonn: 8, Grafing: 11, Hohenlinden: 5, Kirchseeon: 8, Markt Schwaben: 21, Moosach: 3, Oberpframmern: 0, Pliening: 4, Poing: 11, Steinhöring: 6, Vaterstetten: 14, Zorneding: 7.

132 Corona-Infektionen

16.30 Uhr, Landkreis: Im Landkreis Ebersberg sind zum Stand Donnerstag, 9. April 2020, 132 Corona-Infektionen gemeldet. In häuslicher Quarantäne befinden sich 286 Personen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 310 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. 177 von ihnen sind wieder gesund. Ein Corona-Patient aus dem Landkreis ist bisher verstorben. Seit einer Woche entwickeln sich die Fallzahlen tendenziell rückläufig, wobei die Zahl der neu Infizierten zwischen 6 und 18 Fällen pro Tag schwankt. Vor einer Woche lag die Zahl der Infizierten noch bei 144 Fällen. Die Ausgangsbeschränkungen scheinen ihre Wirkung zu entfalten. „Dennoch befinden wir uns erst am Anfang der Pandemie, weil die größten Teile der Bevölkerung nicht immun sind. Unseren besonderen Schutz brauchen die Senioren- und Pflegeheime und deren Personal“, so das Landratsamt.

Selbstgemachte Aufkleber entsprechen nicht Vorschriften

9. April 2020, 10:25, Ebersberg: „Selbstgebastelte Aufkleber am Boden entsprechen nicht den Unfallverhütungsvorschriften“, schreibt die „Beschriftungswerkstatt“ aus Grafing.

Versorgung in Senioren- und Pflegeheimen durch „Heimarzt“

17:50, Ebersberg: Versorgungsarzt Marc Block zu eingerichteten Corona-Praxen: „Die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung wird auch während der Corona-Pandemie weiterhin durch Hausärzte und Fachärzte sichergestellt.

Unter den besonderen Bedürfnissen der Corona Pandemie werden darüber hinaus sechs Covid-Schwerpunktpraxen aus dem Kreis der Hausarztpraxen im wöchentlichen Wechsel benannt. Diese Praxen sollen Ansprechpartner für an Covid erkrankte Patienten sein und Hausarztpraxen entlasten. Die Namen der entsprechenden Schwerpunktpraxen sind den Hausärzten bekannt und können bei ihnen erfragt werden.

Um der Gefahr einer Infektion von Patienten im Wartezimmer bzw. des Personals in Arztpraxen vorzubeugen, wurde zusätzlich eine zentrale Covid-Notfallpraxis in Ebersberg eingerichtet. Ein Patient, bei dem der Verdacht auf eine Covid-Infektion besteht oder bei dem die Erkrankung bestätigt wurde, wird in diese Notfallpraxis nach Ebersberg von seinem Hausarzt oder der Schwerpunktpraxis überwiesen. Dort werden die Patienten untersucht und ggf. eine entsprechende Diagnostik durchgeführt. Mit dieser Regelung sollen Infizierte auf möglichst wenige Praxen konzentriert werden.

Die Organisation der ärztlichen Versorgung in Senioren- und Pflegeheimen wurde dahingehend ergänzt, dass notwendige Heimbesuche von einem hierfür zuständigen „Heimarzt“ durchgeführt werden. Die Hoheit der ärztlichen Versorgung der Heimpatienten unterliegt aber selbstverständlich weiterhin dem Hausarzt des Heimbewohners, der notwendige Hausbesuche durch den „Heimarzt“ mit diesem bespricht und ggf. veranlasst.“

Fokus auf Pflegeeinrichtungen

17:45, Ebersberg: Ein besonderer Fokus der Arbeit im Krisenstab des Landratsamts liege auf der Unterstützung der Pflege- und Behinderteneinrichtungen und Seniorenheime im Landkreis, teilte das Landratsamt mit.

Diese müssten sich auf die besonderen Anforderungen der Pandemie vorbereiten. „Sie erhalten Beratung und Unterstützung bei der Einrichtung von Isolierzimmern für betroffene Bewohner. Für die ausreichende Ausstattung mit entsprechendem Schutzmaterial für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird gesorgt“, so die Landkreisbehörde.

Infizierte-Zahlen nicht korrekt: EDV-Probleme beim Labor

17:30, Ebersberg: Das Landratsamt weist darauf hin, dass es gestern zu einem EDV-Übertragungsproblem beim zuständigen Labor gekommen ist. Die positiven Befundergebnisse konnten deshalb nicht rechtzeitig übermittelt werden, um noch in die heutige Tagesstatistik einzufließen.

Deshalb ist die heutige Statistik nicht korrekt. Die nachträglich übermittelten positiven Befunde werden sich aber morgen in der Tagesstatistik deutlich bemerkbar machen, sodass der Landkreis morgen mit einer deutlich höheren Anzahl an neu Infizierten rechnet, so das Landratsamt.

Die heutige offizielle Zahl dürfe deshalb nicht als Entspannung fehlinterpretiert werden.

Im Landkreis Ebersberg sind mit dem oben genannten Vorbehalt 136 Corona-Infektionen gemeldet.

In häuslicher Quarantäne befinden sich 311 Personen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 298 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. 162 von ihnen sind wieder gesund.

Markt Schwaben nun mit meisten Corona-Infizieren im Landkreis

15:11, Markt Schwaben: Bis Montag war Vaterstetten die Gemeinde mit den meisten Corona-Infizierten. Seitdem breitet sich das Virus in Markt Schwaben langsam aus.

Zahl der Infizierten geht weiter zurück

15:00, Ebersberg: Aktuell gibt es 136 Corona-Fälle im Landkreis. Das sind sieben Infizierte weniger als gestern. Am Dienstag waren es noch 143 Menschen.

Hier die Zahlen vom Mittwoch.

+ Aktuell gibt es 136 Corona-Fälle im Landkreis. © LRA Ebersberg

So geht es Unternehmen aus dem Landkreis in der Corona-Krise

14:30, Ebersberg: Betriebe im Landkreis Ebersberg erkunden erfolgreich neue Vertriebswege und Strategien. Onlinehandel ist immens wichtig. Hier der ganze Artikel.

Kinos in Schwierigkeiten: Ungewöhliche Hilfsaktion

13:05, Ebersberg: Ungewöhnliche Zeiten bedürfen ungewöhnlicher Maßnahmen. Um Kinos aus finanziellen Schwierigkeiten zu retten, kann man freiwillig Werbung schauen. So kann etwa dem Capitol-Kino in Grafing geholfen werden.

Auf hilfdeinemkino.de werden typische Kinowerbespots gezeigt, die normalerweise im Vorprogramm eines Kinos gezeigt werden. Einfach die Kinospots anschauen.

Freibaderöffnung in Grafing: Ungewiss

8. April 2020, 10:45, Grafing: Die Stadt Grafing wappnet sich: Die Schwimmbadbetreiber wollen ihr Bad zum geplanten Start am 9. Mai einsatzbereit machen. Ob es dann öffnet, bleibt ungewiss. Hier geht‘s zur ganzen Geschichte.

Schwerpunktpraxen nehmen Dienst auf

17:13, Ebersberg: Gestern haben sechs Corona-Schwerpunktpraxen für den Landkreis ihren Dienst aufgenommen. Versorgungsarzt Marc Block hat die ärztliche Versorgung der Corona-Patienten neu strukturiert, teilte das Landratsamt mit.

So ist der Ablauf im Falle eines Verdachts:

„Nach wie vor kontaktieren die Patienten zunächst ihren Hausarzt, beziehungsweise in der Nacht und am Wochenende den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117. Bei einem begründeten Corona-Verdacht oder der nachgewiesenen Erkrankung wird der Kontakt zu einer der Schwerpunktpraxen hergestellt.

Corona-Patienten werden dann von dort behandelt. Mit dieser Aufteilung soll bestmöglich vermieden werden, dass Menschen mit der und solche ohne die Covid-19-Erkrankung in einer Praxis zusammenkommen. Diese neue Struktur hängt entscheidend davon ab, dass genügend Schutzkleidung in den Schwerpunktpraxen vorhanden ist, die, wenn nötig, auch Hausbesuche abdecken“, so die Landkreisbehörde.

Intensiviert werden soll außerdem die Zusammenarbeit der Landkreise, die im Rettungszweckverband organisiert sind. Das sind die Landkreise Ebersberg, Erding und Freising.

Freie Kapazitäten der unterschiedlichen Anforderungsstufen sollen landkreisübergreifend mit Patienten belegt werden. Dazu soll ein Gesamtkonzept erstellt und mit den übergeordneten Behörden abgestimmt werden.

Diagnostikzentrum auch am Karsamtag geöffnet

17:11, Ebersberg: Abstriche im Diagnostikzentrum werden auch am Karsamstag, 11. April 2020 möglich sein. Bis Donnerstag, 9.April können dazu Termine vereinbart werden, sofern eine Überweisung des Hausarztes vorliegt. Das teilte das Landratsamt mit.

Über die Osterfeiertage bleibt das Diagnostikzentrum geschlossen, da auch das zuständige Labor die Abstriche nicht bearbeiten kann. Die Befundergebnisse von Karsamstag sind nicht vor Mittwoch, 15. April zu erwarten.

Abstrichtermine für Dienstag, 14. April 2020 können am Karsamstag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr unter der Telefonnummer (08092) 823 686 vereinbart werden. Voraussetzung ist auch hier das Vorliegen eines Überweisungsscheines durch den behandelnden Hausarzt, so die Landkreisbehörde.

Erstmals geht Zahl der Infizierten zurück

17:05, Ebersberg: 143 Menschen sind hierzulande mit dem Coronavirus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 324 Menschen, teilte das Landratsamt mit.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 292 Menschen positiv auf das Virus getestet. 149 von ihnen seien wieder gesund. Damit ist im Landkreis erstmals die Zahl der Infizierten um neun Fälle zurückgegangen.

„Das ist noch kein Trend, aber ein kleiner positiver Lichtblick“, so die Landkreisbehörde. Die Ausgangsbeschränkungen würden Wirkung zeigen.

In der Kreisklinik werden derzeit 15 infizierte Patienten behandelt, fünf von ihnen befinden sich auf der Intensivstation, vier müssen dort beatmet werden.

Es gibt 27 Verdachtsfälle. Sie werden isoliert stationär behandelt.

Mitteilung des Landratsamt von 8. April: „In der Statistik pro Gemeinde von gestern ist leider ein Formel-Fehler passiert. Daher kam es zu den folgenden Fehlern:

Vaterstetten: 3 Infizierte zu viel; 3 Geheilte zu viel

Glonn: 3 Infizierte zu wenig; 3 Geheilte zu wenig

Aßling: 1 Infizierter zu viel

Anzing: 1 Infizierter zu wenig

Ebersberg: 1 Infizierter zu viel Pliening: 1 Infizierter zu wenig

Poing: 2 Infizierte zu viel;

Steinhöring: 1 Infizierter zu wenig

Emmering: 1 Infizierter zu wenig

Grafing: 2 Infizierte zu viel

Kirchseeon: 2 Infizierte zu viel

Markt Schwaben: 4 Infizierte zu wenig

+ 143 Menschen sind hierzulande mit dem Coronavirus infiziert. © LRA Ebersberg

Informationen für Schwangere

15:29, Ebersberg: Chefärztin Helen Budiman informiert online über die Situation im Kreissaal. Außerdem ist die Geburtshilfe der Kreisklinik jederzeit unter 08092 822 507 zu erreichen.

Telefon- und Onlineberatung im Caritas-Zentrum Ebersberg

15:23, Ebersberg: „Zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus wird die persönliche Beratung jedoch vorübergehend auf Telefon- und Onlineberatung umgestellt“, teilte Caritas auf Facebook mit.

Zehn Neuinfektionen seit gestern

15:05, Ebersberg: Das geht aus Zahlen des Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervor. Hier die Corona-Karte für Bayern. Das Landesamt rechnet infizierte und genesen Patienten zusammen.

Verstöße gegen Allgemeinverfügung

14:30, Markt Schwaben: Angenehme Temperaturen, viel Sonne und Freizeit: Die Versuchung ist in diesen Tagen groß, zusammen nach draußen zu gehen. Nur: Es ist verboten. Die Polizei fandet Verstöße streng.

Am Sonntagnachmittag fielen einer Polizeistreife in Markt Schwaben zwei Männer, 20 und 21 Jahre alt, aus Nachbargemeinden auf. Sie hatten sich für eine Radtour getroffen und sich anschließend an einem Weiher an der Staatsstraße 2080 zum Biertrinken hingesetzt. Ein Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung. Beide wurden angezeigt.

Bei einem Markt Schwabener Imbissbetreiber haben Polizisten am Montag zwei Gäste gesehen, die auf vom Betreiber aufgestellte Sitzgruppen saßen. Sie hatten Döner gegessen. Weil die Speisen nicht „mitnahmefähig“ waren, wurde der Imbissbetreiber wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung angezeigt

Soforthilfe für Unternehmer

13:29, Ebersberg: Wie kann ich eigentlich Soforthilfe für mein Unternehmen beantragen? Das Landratsamt gibt Auskunft.

Corona-Krise als Chance

7. April 2020, 12:20, Grafing: Schutzschilde aus Grafing: Unternehmer überzeugt mit seinem neuen Produkt medizinisches Personal. Hier geht es zur ganzen Geschichte.

So funktioniert das MVZ-Labor in Poing

16:20, Poing: Hier werden täglich etwa 500 Testabstriche auf den Coronavirus untersucht. Weil medizinisches Material knapp wird, gab‘s ein ungewöhnliches Tauschgeschäft. Hier die ganze Geschichte.

+ Dr. Stefanie Broekl im Testlabor. © Dziemballa

Corona-Infizierte in den Gemeinden

16:04, Ebersberg: Hier sind die Corona-Fälle nach Gemeinden aufgeschlüsselt.

+ Hier sind die Corona-Fälle nach Gemeinden aufgeschlüsselt. © LRA Ebersberg

Viele Anzeigen wegen Verstößen am Wochenende

15:58, Ebersberg: Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei eine erhöhte Anzahl von Anzeigen wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung zu verzeichnen, teilte das Landratsamt mit.

Es gelte weiter der Appell, sich an die Ausgangsbeschränkungen, die Abstandsregelungen und die Hygienevorgaben zu halten.

Ausstehende Befunde werden heute Bürger mitgeteilt

15:56, Ebersberg: Das Landratsamt hat heute eine Liste erhalten mit allen ausstehenden Befunden von Untersuchungen im Diagnostikzentrum, die älter als 48 Werktagsstunden sind. Die betroffenen 167 Landkreisbürger werden noch heute im Laufe des Tages angerufen, teilte das Landratsamt mit.

Die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamtes stehen täglich im Austausch mit dem Labor und gleichen ausstehende Befunde ab.

Eine Bitte an alle Betroffenen: „Bitte warten Sie auf den Anruf der Mitarbeiter des Landratsamtes. Rückfragen per Telefon über die Terminvergabe-Hotline helfen Ihnen nicht. Die Mitarbeiter dort haben keinen Zugang zu Befundergebnissen. Und sie werden dringend für die Terminvergabe an neue zu Testende benötigt“, so die Behörde.

„Bitte zeigen Sie sich auch hier solidarisch! Wir können Ihnen versichern, dass Sie sofort angerufen werden, wenn der Befund beim Landratsamt eingeht, egal ob ein positives oder negatives Testergebnis vorliegt“, versprechen die zuständigen Koordinatoren.

Gärtnereien müssen nicht schließen

15:54, Ebersberg: Die Corona-Servicestelle der Regierung von Oberbayern informierte zur Frage der Öffnung von Gärtnereien: „Im Gegensatz zu Bau- und Gartenmärkten müssen mittelständische Gärtnereien nicht schließen, sondern dürfen insbesondere Setzlinge, Gemüse und Obst verkaufen - unter Einhaltung der derzeitig gültigen Abstands- und Hygieneregelungen“, teilte das Landratsamt mit.

Kompostieranlagen ab Samstag wieder geöffnet

15:51, Ebersberg: Die Kompostieranlagen im Landkreis haben ab kommenden Samstag wieder vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. „Die Landkreisbürger können Grüngut aus dem Garten dort direkt anliefern“, so das Landratsamt.

Die Betreiber der Anlagen würden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen und die „Anlieferer“ werden gebeten, sich entsprechend den Abstands- und Hygieneregelungen zu verhalten.

Gesprächs-Angebot für von Corona betroffene Menschen

15:49, Ebersberg: Seit heute gibt es im Landratsamt ein Gesprächs-Angebot an Menschen, die in der Corona-Krise von Trauer und Verlust betroffen sind.

Angehörige schon seit Wochen in den Alten- und Seniorenheimen sowie in den Behinderteneinrichtungen nicht mehr besuchen zu dürfen, sei für viele Menschen schwer, so das Landratsamt.

„Unter der Telefonnummer (08092) 823 684 erreichen sie Ansprechpartner zu den folgenden Zeiten: Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr“, so die Landkreisbehörde.

18 Infizierte in Kreisklinik behandelt

15:48, Ebersberg: In der Kreisklinik werden 18 infizierte Patienten behandelt, fünf von ihnen befinden sich auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Das teilte das Landratsamt mit. Es gibt 13 Verdachtsfälle. Sie werden isoliert stationär behandelt

152 Corona-Infizierte im Landkreis

15:40, Ebersberg: Im Landkreis Ebersberg sind 152 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 312 Menschen, teilte das Landratsamt in Ebersberg mit.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 284 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. 132 von ihnen seien wieder gesund.

Kinderschuh-Kordel in Glonn

15:00, Glonn: Das Schuhgeschäft Obermair in Glonn hat nun eine kreative Lösung für den Verkauf von Schuhen gefunden: die Kinderschuh-Kordel vom Balkok.

Geflüchtete in Zornedinger Unterkünften zu spät vom Landratsamt informiert?

14:30, Zorneding: Können Abstandsregeln auch in Flüchtlingsunterkünften eingehalten werden? Der Helferkreis in Zorneding ist jedenfalls skeptisch. Hier geht‘s zum Artikel.

800 Mundmasken pro Tag

14:00, Ebersberg: 800 Mundmasken werden pro Tag genäht, teilte das Landratsamt auf Facebook mit.

Tafel ab sofort auch für Arbeitslose offen

10:15, Poing: Die Poinger Tafel öffnet nun auch für jene Bürger, die wegen Corona kurzfristig arbeitslos sind. Beispielsweise für Selbstständige. Lebensmittel sind genug vorhanden. Mehr dazu hier!

Im bayernweiten Vergleich: Landkreis Ebersberg stark vom Coronavirus betroffen

10:00, Ebersberg: Der Landkreis Ebersberg ist im Vergleich mit anderen bayerischen Regionen stärker vom Coronavirus betroffen. Pro 100 000 Einwohner gibt es im Kreis 198 Infektionen (Stand 5. April). Der bayernweite Median steht bei 144.

Bei diesen Zahlen sind infizierte und genesen Patienten zusammengerechnet.

Medizinisches Personal gesucht

Montag, 6. März, 9.08 Uhr, Ebersberg: Für den Bereitschaftspool für das Hilfskrankenhaus in Ebersberg sucht der Landkreis Medizinische Fachangestellte. „Wenn Sie uns in der Corona-Krise unterstützen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter: https://www.mein-check-in.de/lra-ebe/position-110541“, so das Landratsamt.

Trauer-Hotline wird eingerichtet

16.32 Uhr, Landkreis: Ab Montag, 6. April, wird im Landratsamt eine Hotline angeboten für Menschen, die in der Corona-Krise von Trauer und Verlust betroffen sind. Immerhin können schon seit mehreren Wochen die Angehörigen in den Alten- und Seniorenheimen nicht mehr besucht werden. Unter der Telefonnummer (0 80 92) 823 684 sind Ansprechpartner zu den folgenden Zeiten zu erreichen: Montag von 9 bis 12 Uhr, Dienstag von 14 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Zahl der Infizierten steigt auf 164

11.45 Uhr, Landkreis: Im Landkreis Ebersberg sind zum Stand Samstag, 4. April 2020, 164 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 354 Menschen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 265 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. 101 von ihnen sind wieder gesund.

81-jähriger Mann stirbt in Klinik

Sonntag, 5. März, 9.20 Uhr: Am Freitag, 3. April, ist in der Kreisklinik ein Patient an der Covid-19-Erkrankung gestorben. Der 81-Jährige, der Vorerkrankungen hatte, stammte aus dem Landkreis und hat in einem Privathaushalt gelebt. Das teilte das Landratsamt am Sonntag, 5. April, mit.

Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen

Samstag, 4. März, 8.55 Uhr:

Immer wieder muss die Polizei einschreiten, weil sich Menschen nicht an die Ausgangsbeschränkung halten.

Am Freitagnachmittag trafen sich fünf junge Erwachsene in der Unterführung zwischen Zorneding und Pöring, um dort zu ratschen und Bier zu trinken. Dies fiel einem Passanten auf, der die Polizei verständigte - die eingesetzten Beamten trafen die Personen auch noch dort an. Alle erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen - das Bußgeld beläuft sich hier auf mindestens 150 Euro für jeden.

Insgesamt kontrollierten die Beamten der PI Poing im Dienstbereich am Freitag 45 Betriebe der Gastronomie, Ladengeschäfte und Örtlichkeiten - bis auf die oben erwähnten Personen hielten sich alle an die Beschränkungen. 19 Personen mussten auf die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes angesprochen werden.

93 erkrankte Menschen wieder genesen

17:40, Ebersberg: Aktuell sind 149 Menschen im Landkreis Ebersberg mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Diese Zahl gab das Landratsamt Ebersberg am Freitag bekannt.

Seit Ausbruch der Pandemie waren es 242 Menschen, 93 sind inzwischen genesen. Die höchste Zahl an Erkrankten weist erwartungsgemäß Vaterstetten als mit Abstand größte Gemeinde im Landkreis auf. Hier gibt es nach aktuellem Stand 26 Fälle. Dahinter folgen Markt Schwaben und Poing mit 16 Erkrankten, Grafing mit 15 und Ebersberg sowie Aßling und Zorneding mit jeweils elf Fällen.

Landrat Robert Niedergesäß: „Die Zahlen, die uns täglich erreichen, sind beunruhigend. Auch in unserem Landkreis geht die Kurve nach oben, wenn auch erfreulicherweise langsam. Umso wichtiger ist es, dass alle weiter am Ball bleiben und sich an die Ausgangsbeschränkungen und die Abstandsregeln halten.“

Ebersberger Corona-Lage im bayernweiten Vergleich

14:40, München: Das sind die Fälle in ganz Bayern. Die Grafik weist jeweils die insgesamt gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner aus. Erst durch den Bezug je 100 000 Einwohner wird ein Landkreis mit einer Großstadt vergleichbar.

Ebersberger Hilfskrankenhaus ab Montag einsatzbereit

14:30, Ebersberg: Ab Montag einsatzbereit: In der Ebersberger Dreifachturnhalle stehen nun zusätzliche 105 Notfallbetten. Eine beispiellose Gemeinschaftsanstrengung. EZ-Redakteur Mike Seeholzer hat das Behilfsklinikum besucht.

Hilfskrankenhaus: Betten stehen bereit

12:25, Ebersberg: Betten und Unterstützungs-Sauerstoff stehen nun im Hilfskrankenhaus in der Dreifach-Sporthalle der Ebersberger Realschule.

Zu den Sauerstoff-Containern: Die Patienten in dieser schnell geschaffenen Notfall-Einrichtung werden nicht beatmet, sondern erhalten bei der Atmung unterstützenden Sauerstoff. Behandelt werden hier die „schwereren unter den leichten Fällen“ einer Corona-Infektion, informierte Landrat Robert Niedergesäß (CSU).

+ Elisabeth Seibl-Kinzlmaier und Bernhard Nowotny vom BRK. © SRO

149 infizierte im Landkreis

12:10, Ebersberg: Das Landratsamt veröffentlichte soeben die Fallzahlen. 149 infizierte Menschen gibt es derzeit im Landkreis. Hier nach Gemeinden aufgeschlüsselt.

+ Aktuelle Fallzahlen für Donnerstag. © LRA Ebersberg

Steinhöringer hat knapp 500 Gesichtsschilde hergestellt

10:55, Steinhöring: Neuigkeiten aus Steinhöring: Alexander Schwaninger, 24, baut zu Hause Gesichtsschutz für Ärzte und Pflegepersonal. Mit 3D-Drucker. Nach einem Facebook-Post und Bericht in der Ebersberger Zeitung haben sich viele Menschen bei ihm gemeldet: Sie arbeiten jetzt zusammen.

Schwaninger: „Wir sind inzwischen zwanzig Drucker, zwei Lasercutter, zwei Verwalter, drei Laminierer (der Job fällt hoffentlich heute weg, da wir auf andere Schilde umsteigen möchten). Ich hoffe, ich knack heute die 500 ausgelieferten Schilde. Über 1200 wurden bereits angefragt.“

+ Alexander Schwaninger, 24, baut zu Hause Gesichtsschutz für Ärzte und Pflegepersonal. © Privat

Jobcenter über Hotline erreichbar

3. April 2020, 10:10, Ebersberg: Da aufgrund der Corona-Situation persönliche Vorsprachen im Jobcenter Ebersberg derzeit nicht möglich sind, möchte das Jobcenter auf eine Hotline. Unter 08092 8256 750 werden Fragen beantwortet, so das Landratsamt.

Vaterstetten hat am meisten Corona-Infizierte

16:37, Ebersberg: 26 Menschen sind in Vaterstetten derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Keine aktuell Fälle gibt es in: Baiern, Egmating, Oberpframmern und Forstinning.

+ Corona-Zahlen nach Gemeinden. © LRA Ebersberg

Umrüstung Dreifach-Sporthalle nähern sich Abschluss

16:34, Ebersberg: Inzwischen ist eine erste Lieferung mit Sauerstoff eingetroffen sowie ein großer Teil der bestellten Betten. Schon morgen könnten die Abläufe durchgespielt werden. Es werde nichts dem Zufall überlassen für den Fall, dass das Hilfskrankenhaus in Betrieb gehen müsse, so das Landratsamt.

Nach Infektion im Seniorenzentrum in Poing: Kontaktpersonen getestet

16:30, Poing: In Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung eines Bewohners im Seniorenzentrum in Poing hat das Gesundheitsamt Kontaktpersonen getestet, so das Landratsamt.

Zusätzlich zu den Schutz- und Hygienemaßnahmen gilt, dass in einem solchen Fall in einer Einrichtung auf Gemeinschaftsveranstaltungen jeglicher Art verzichtet werden müsse. Es darf zudem nicht in Gemeinschaft gegessen werden.

Pflegeheime und andere Einrichtungen hätten immer noch das Problem, dass Schutzmaterial wie Masken fehlen. Das Landratsamt habe aber soweit Vorsorge getroffen, dass die Einrichtungen mit einer Erstausstattung versorgt werden könnten.

Wie sich die aktuelle Situation in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen darstelle, das sei Thema eines Austauschs zwischen deren Betreibern und der zuständigen Fachstelle im Landratsamt morgen.

144 aktuell mit Coronavirus infiziert

16:26, Ebersberg: Im Landkreis Ebersberg sind 144 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 346 Menschen, teilte das Landratsamt mit. Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 224 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet. 80 von ihnen sind wieder gesund.

111 Menschen wurden gestern am Diagnostikzentrum untersucht.

Richtigstellung des Kreisklinikums: Patient an Covid-19 und Krebskrankheit gestorben

15:35, Ebersberg: „Corona war nicht ausschlaggebend für den Tod des Mannes“, sagte Klinik-Geschäftsführer Stefan Huber heute Mittag unserer Zeitung. Diese Darstellung Hubers ist falsch.

Der Geschäftsführer berichtigt sich nun: Der Mann ist an einem „Zusammenwirken von Krebsleiden und Covid-19 gestorben“. Die Folgen des Virus haben zum Tod des Mannes beigetragen. Ohne Covid-19 „hätte der Mann vermutlich weiterleben können“, sagt Stefan Huber.

Aus Datenschutzgründen könne der Klinikchef nicht weiter über den Krankheitsverlauf informieren.

16 Neuinfektionen im Landkreis

15:00, Ebersberg: Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit meldet insgesamt 224 Infektionen. Das sind 16 mehr als gestern. Die Zahl der Infektionen beinhaltet - anders als es das Landratsamt macht - infizierte und genesene Personen.

20 Beatmungsgeräte im Ebersberger Klinikum

13:19, Ebersberg: Die Situation im Kreisklinikum ist ruhiger als in anderen Kliniken in der Umgebung, sagt Klinik-Geschäftsführer Stefan Huber. Derzeit müssen fünf Patienten beatmet werden.

„Das Coronavirus ist gefährlicher als Influenza, weil Patienten in der Regel 15 bis 20 Tage an Beatmungsmaschinen hängen.“ Das Problem: Die Maschinen werden lange blockiert.

Im Klinikum wurde die Kapazität von zehn auf 20 Beatmungsgeräte aufgestockt, so Huber. „Wir könnten noch 20 mehr bedienen“, sagt er. Wenn das Krankenhaus welche bekommt.

Sie seien weltweit vergriffen, sagt der Geschäftsführer. Erst im August oder September könnten welche geliefert werden. Bund und Freistaat aber sollen nach Aussage des Klinikchefs schon früher Beatmungsgeräte bekommen. Sie sollen bald verteilt werden. Stefan Huber hofft, dass das Ebersberger Krankenhaus dann welche erhält.

Verstorbener Patient mit Coronavirus hatte Krebsleiden

13:00, Ebersberg: „Am Dienstag ist in der Kreisklinik der erste Patient mit Coronavirus verstorben“, meldete das Landratsamt am Mittwochabend. Der Patient sei nicht „wegen, sondern mit Corona verstorben“, so die Landkreisbehörde weiter. Was heißt das?

Anruf bei Klinik-Geschäftsführer Stefan Huber. „Corona war nicht ausschlaggebend für den Tod des Mannes“, sagt Huber. Er wäre auch ohne Covid-19 gestorben. Der unter 80-Jährige hatte ein schweres Krebsleiden, an dem er verstorben sei. Aus Datenschutzgründen kann Huber verständlicherweise nicht mehr zum Krankheitsverlauf sagen. Wegen der Krebserkrankung war der Mann seit einer Woche zur Behandlung in der Ebersberger Kreisklinik. Er kommt aus einem Nachbarlandkreis.

Ob der Verstorbene in seinem Heimatlandkreis als Corona-Toter in die Statistik eingeht, weiß der Klinikchef nicht.

Onlineshop für den Landkreis: Wie Amazon, nur lokal

12:00, Ebersberg: Die Ebersbergerin Lakhena Leng gründet einen Onlineshop für regionale Unternehmer. Sie sagt den wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise den Kampf an.

Hier erfahren Sie mehr!

Nachfragen zu Abstrichergebnissen kostet Landratsamt viele Ressourcen

10:30, Ebersberg: Seit dem Betrieb des Diagnostikzentrums wurden 753 Personen getestet. Davon seien 55 Befunde ausständig, die älter als 48 Stunden sind, teilte das Landratsamt gestern Abend mit. Das entspricht einer „Rückstandsquote“ von rund sieben Prozent.

Rund zehn Prozent aller getesteten Personen haben einen positiven Befund erhalten. „Die Wahrscheinlichkeit eine Rückmeldung nicht innerhalb der vorgesehenen 48 Werktagstunden und gleichzeitig ein positives Testergebnis zu erhalten, liegt demnach rechnerisch bei ca. 0,7 %“, so die Behörde.

Das vom Landratsamt beauftragte Labor würde jeden Abend eine Gesamtliste aller rückständigen Befunde erhalten.

Alle Personen, ob positiv oder negativ, werden telefonisch durch Mitarbeiter des Landratsamtes über das Ergebnis informiert.

Das Landratsamt bittet von Rückfragen zum Ergebnis abzusehen. Diese Fragen würden viele Ressourcen in Anspruch nehmen. „Wir können Ihnen versichern, dass Sie angerufen werden, sobald der Befund bei uns eingeht“, so die Landkreisbehörde.

Bücher-Lieferservice geht weiter

2. April 2020, 9:50, Oberpframmern: Die Gemeindebücherei Oberpframmern wird den Bücher-Lieferservice über morgen hinaus weiter anbieten. Nächster Termin: Freitag, 3. April, nächste Woche Mittwoch, 8. April, und nach Ostern immer freitags.

+ Bücher-Lieferservice geht weiter. © Privat

Dringend Personal gesucht

17:44, Ebersberg: Dringend gesucht werden weiterhin Landkreisbürger, die in der Notklinik im Fall der Inbetriebnahme unterstützen können. Derzeit wird ein Personal-Pool aufgebaut, auf den bei Bedarf zugekommen werden kann, so das Landratsamt.

Interessierte finden auf der Homepage des Landratsamtes unter www.lra-ebe.de den Link zu einem Bewerberportal.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU): „Wir versuchen ein Potenzial von medizinischem Personal aus unterschiedlichen Bereichen und mit den verschiedensten Qualifikationen aufzubauen, so dass wir schnell auf Hilfe zurückgreifen können, wenn sie gebraucht wird. Bitte melden Sie sich, wenn Sie helfen können.“

Bewohner eines Seniorenheims an Covid-19 erkrankt

17:39, Ebersberg: In einem Seniorenheim im Landkreisnorden ist ein Bewohner an Covid-19 erkrankt. Er befindet sich in einer Münchner Klinik, teilte das Landratsamt mit.

„Jetzt geht es darum schnell die engsten Kontaktpersonen zu ermitteln um im besten Fall den Ansteckungsweg nachvollziehen zu können“, so die Behörde.

Gesundheitsamt und Heimaufsicht hätten nach Bekanntwerden des Abstrichergebnisses sofort vor Ort mit den Ermittlungen begonnen. Sie würden „mit Hochdruck daran“ arbeiten.

Weiter im besonderen Fokus würden alle Heime und Einrichtungen bleiben, in denen Menschen rund um die Uhr betreut werden. Das Landratsamt gibt Senioren und Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen als Beispiel an.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU): „Dass jetzt in einem der Seniorenheime in unserem Landkreis ein Mensch an dem Coronavirus erkrankt ist, war irgendwann zu befürchten und erfüllt uns mit großer Sorge. Es geht jetzt darum gerade in diesen Einrichtungen das Maximum an Sicherheit zu gewährleisten, was schon seit einiger Zeit ein Schwerpunktthema im Krisenstab ist.“

16 infizierte Patienten werden in der Kreisklinik behandelt

17:37, Ebersberg: In der Kreisklinik werden 16 infizierte Patienten behandelt, fünf von ihnen befinden sich auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Das teilte das Landratsamt mit.

Es gibt elf Verdachtsfälle. Sie werden isoliert stationär behandelt.

Erster Corona-Patient im Kreisklinikum gestorben

17:30, Ebersberg: Am Dienstag ist in der Kreisklinik der erste Patient mit Coronavirus verstorben. Es handelte sich um einen knapp unter 80-jährigen Mitbürger aus einem Nachbarlandkreis, teilte das Landratsamt am Mittwochabend mit.

Der Mann hatte eine sehr schwere Vorerkrankung. Nach ärztlicher Aussage sei der Patient nicht wegen, sondern mit Corona verstorben.

Weil es sich um einen Bürger aus einem Nachbarlandkreis handelt, wird er in der Sterbestatistik nicht im Landkreis Ebersberg, sondern in seinem Heimatlandkreis geführt.

Aktuelle Zahl: 134 Corona-Infizierte

16:13, Ebersberg: Insgesamt seien bisher 208 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 74 Personen seien geheilt, teilte das Landratsamt mit. Damit gibt es aktuell 134 positive Corona-Fälle.

In der Gemeinde Vaterstetten haben sich bisher die meisten Menschen mit dem Virus angesteckt: insgesamt 32 Personen. In der Grafik sind die Corona-Fälle nach Gemeinde aufgeschlüsselt.

+ Insgesamt seien bisher 208 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. © Landratsamt Ebersberg

Bayerische Landesamt für Gesundheit meldet 16 Neuinfektionen im Landkreis

14:50, Ebersberg: Die Behörde meldet insgesamt 208 Infektionen. Das sind 16 mehr als gestern. Die Zahl beinhaltet - anders als es das Landratsamt macht - infizierte und genesene Personen.

„Aktion Teddy“ der Grundschule Moosach-Alxing

14:36, Moosach: Kinder, die wegen der Schulschließung und Ausgangsbeschränkung zuhause bleiben, wurden gebeten, einen Teddybären mit einer Grußbotschaft ins Fenster zu setzen. Das Motto: „Was sein muss, muss sein – aber wir sind nicht allein – gemeinsam schaffen wir’s“, so die Grundschule.

Wer draußen unterwegs sein muss - auf dem Weg zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Arbeit - der sehe die pelzigen Botschafter sitzen, so die Initiatoren.

Die Schule hat sogar einen Film davon zusammengeschnitten.

Neuer Corona-Service der EZ

13:58, Ebersberg: Viele Menschen benötigen Hilfe in der aktuellen Corona-Krise im Ebersberger Landkreis. Viel Menschen wollen helfen. Wir bringen sie hier zusammen.

Hier die Karte für lokale Unternehmen und Einzelhändler:

Mehr Informationen zu den Karten und wie man sich darin einträgt, finden Sie hier!

Kunst in Corona-Zeiten

12:50, Poing: Sabrina Sturm aus Poing hat etwas Farbe und Abwechslung in den Corona-Alltag gezaubert: Die Hobbykünstlerin stellte ihre Bilder spontan im Garten aus. Hier geht's zum ganzen Artikel.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) zum aktuellen Stand

1. April 2020, 10:45, Ebersberg: Zum Stand Dienstag gibt es 128 Corona-Infizierte im Ebersberger Landkreis. Hier eine Videobotschaft von Landrat Niedergesäß.

Neues Corona-Konzept für den Landkreis Ebersberg

16:44, Ebersberg: Sechs Covid-Schwerpunktpraxen, Entlastungspraxen und Isolierstation im Altenheim: Der neue Versorgungsarzt hat ein Konzept zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung vorgestellt. Hier geht's zum ganzen Artikel.

Aktuelle Zahlen zum Dienstag

16:16, Ebersberg: Im Landkreis Ebersberg sind aktuell 128 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 380 Menschen. Das teilte das Landratsamt mit.

Seit Ausbruch der Pandemie seien im Landkreis insgesamt 192 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 64 von ihnen sind wieder gesund.

In der Kreisklinik werden 15 infizierte Patienten behandelt, fünf von ihnen befinden sich auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Es gibt 25 Verdachtsfälle. Sie werden isoliert stationär behandelt.

Frauennotruf Ebersberg alarmiert: starker Anstieg von häuslicher Gewalt

15:18, Ebersberg: Nach Ausgangsbeschränkungen in Bayern: Frauennotruf Ebersberg registriert Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt. „Die aktuelle Situation ist Sprengstoff.“

Hier geht's zum ganzen Artikel.

Corona-Testzentrum in Ebersberg: So funktionieren die Untersuchungen

14:41, Ebersberg: Im Sparkassengebäude: In Ebersberg werden täglich bis zu 165 Personen auf Corona untersucht. Ein Kraftakt für die Mitarbeiter. Lesen Sie hier die Reportage von EZ-Redakteur Mike Seeholzer.

+ Bitte stehen bleiben bedeutet die Markierung. © SRO

Neuer Corona-Ticker der Ebersberger Zeitung

31. März 2020, 14:35 Uhr, Ebersberg: Mit einem neuen Format geht der Live-Ticker über die Corona-Krise im Landkreis Ebersberg weiter. Hier lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen des Tages. Bleiben Sie informiert!

Neuer Versorgungsarzt für den Landkreis

17:55, Ebersberg: Landrat Robert Niedergesäß (CSU) hat Dr. Marc Block aus Zorneding zum Versorgungsarzt für den Landkreis ernannt. Er nimmt ab sofort an den Sitzungen des Krisenstabes teil, so das Landratsamt.

Die Aufgabe des Versorgungsarztes sei es, ausreichende Versorgung mit ärztlichen Leistungen für die Arztpraxen im Landkreis zu planen und zu koordinieren. Dazu bündelt er entsprechende Ressourcen und legt im Bedarfsfall auch einzelne Schwerpunktpraxen fest beziehungsweise schlägt sie dem Landrat zur Entscheidung vor.

Der Versorgungsarzt nehme also eine koordinierende Funktion aller Arztpraxen im Landkreis ein.

Die Arbeiten zur Umrüstung der Dreifach-Sporthalle in Ebersberg zu einer Hilfsklinik gehen indes weiter voran, die ersten Betten wurden bereits geliefert, teilte das Landratsamt mit.

127 Menschen infiziert

30. März 2020, 17:52, Ebersberg: Im Landkreis Ebersberg sind 127 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 404 Menschen, teilte das Landratsamt mit.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 176 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. 49 von ihnen seien wieder gesund. In der Kreisklinik werden 14 infizierte Patienten behandelt, fünf von ihnen befinden sich auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.

Es gibt 28 Verdachtsfälle. Sie werden isoliert stationär behandelt, so das Landratsamt.

