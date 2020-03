Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Infektions-Zahlen aus den Gemeinden - Vorsicht vor Trickbetrügern

Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Infizierte, Hintergrundberichte, Hinweise - hier gibt es alle Entwicklungen zur Krise im Live-Ticker.

Update, 21. März, 17.18 Uhr: Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord apelliert an die „Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, die nun ausgesprochene Ausgangsbeschränkung einzuhalten“. Die Ausgangsbeschränkung dient dem Gemeinwohl und der Gesunderhaltung jedes einzelnen, heißt es auf der Internetseite des Polizeipräsidiums.

Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Trickbetrüger unterwegs

16.46 Uhr, Ebersberg: Das Landratsamt warnt vor Trickbetrügern im Zusammenhang mit Corona. Unter dem Vorwand, Menschen auf den Coronavirus testen oder die Quarantäne überprüfen zu wollen, haben Trickbetrüger im Landkreis München versucht sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. Sie waren dabei mit Mundschutz und Schutzanzug ausgerüstet. „Bitte beachten Sie, dass Mitarbeiter unseres Gesundheitsamtes NICHT zu Hausbesuchen kommen. Lassen Sie niemand Unbekannten in Ihre Wohnung!“, so das Landratsamt.

Coronavirus im Landkreis Ebersberg: Hausarzt meldet sich zu Wort

11.45 Uhr, Zorneding: Hausarzt Marc Block schreibt:

Tag 5 nach Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern. Sind wir Hausärzte darauf vorbereitet? Bekommen wir Unterstützung? Es hagelt tagesaktuelle Empfehlungen des Robert Koch Institutes und unserer Verbände zu Verfahrensanweisungen und der Hinweis, dass wir wohl bald mit Schutzkleidung ausgestattet werden. Wir warten auf dieses dringend benötigte Material, um nicht das Leben unserer Patienten, unsere Mitarbeiter*innen und uns zu gefährden. Ein hilfsbereiter Patient hat mir inzwischen zehn Schutzmasken mit den Worten "Sie brauchen die bestimmt!" gebracht. Danke!

Coronavirus im Landkreis Ebersberg: TSV Zorneding sagt Jubiläum ab

9.30, Zorneding: Der für den 24. April 2020 terminierte Festakt zum 100-jährigen Bestehen des TSV Zorneding wird aufgrund der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie abgesagt. „Die Gesundheit unserer Gäste und Mitwirkenden hat für uns höchste Priorität,“ so der 1. Vorstand Bohdan Kalwarowskyj.

Der Krisenstab im Landratsamt: So arbeitet das Corona-Team

17:30, Ebersberg: Sie kommen jeden Morgen im Landratsamt zusammen. Katastrophen-Experten, die versuchen, die Corona-Krise im Landkreis zu steuern. EZ-Reporter Robert Langer gibt einen spannenden Einblick in die Arbeit des Teams.

Videobotschaft von Landrat Robert Niedergesäß (CSU)

16:52, Ebersberg: In einer Videobotschaft wendet sich der Landrat an die Landkreisbürger.

Hinweistafeln in Zorneding angebracht

16:46, Zorneding: Bürgermeister Piet Mayr (CSU) und sein Team haben heute Hinweisplakate auf Wahltafeln angebracht. „Hoffentlich wirkt‘s“, schreibt Mayr auf Facebook.

Landrat Robert Niedergesäß (CSU): „Corona-Krise eine bisher nicht gekannte Herausforderung“

16:38, Ebersberg: Robert Niedergesäß äußert sich zur Ausgangsbeschränkung, die heute beschlossen wurde: „Die Corona-Krise ist eine bisher nicht gekannte Herausforderung für uns alle. Noch nie waren wir in unserer Bewegungsfreiheit so eingeschränkt. Dass das zu unserem eigenen Schutz notwendig ist, macht es nicht unbedingt einfacher. Ich denke an Familien mit kleineren Kindern, an alte Menschen, die allein in ihren Wohnungen leben oder an Jugendliche, denen es schwer fällt ihre Freunde nicht zu treffen. Aber, wenn jeder von uns jetzt bewusst auf soziale Kontakte verzichtet, haben wir eine größere Chance die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Ich sorge mich, denn die Bilder aus Italien sind sehr bedrückend!“

Landratsamt informiert über Behörde

16:33, Ebersberg: Die Zahl der Mitarbeiter des Landratsamt, die vor Ort sind, konnte am Donnerstag auf 135 reduziert werden, so das Landratsamt. Ein großer Teil von ihnen sei mit Arbeiten beschäftigt, die in Zusammenhang mit der Corona-Krise stünden.

Ein großes Problem für alle medizinischen Bereiche seien nach wie vor die Materialengpässe bei der Schutzkleidung. Hier unterstütze ab sofort das THW, das auch alle Ortsverbände in Bereitschaft gesetzt habe. Es arbeitet nun ebenfalls im Krisenstab im Landratsamt mit.

Auf der Homepage des Landratsamts gibt es eine Liste mit Hilfsangeboten in den Gemeinden sowie überörtliche Angebote wie der Einkaufsservice des BRK etwa.

Landkreisbewohner nutzen Bürgertelefon und Diagnostik-Zentrum

16:30, Ebersberg:

Am Bürgertelefon haben sich gestern 297 Landkreisbürger informiert, 55 Anrufe verzeichnete die Hotline für Betriebe und Unternehmen, schreibt das Landratsamt.

Im Diagnostik-Zentrum wurden demnach gestern insgesamt 55 Menschen auf das Coronavirus untersucht.

Zahl der Infizierten steigt auf über 40

16:24, Ebersberg: Die Zahl der Infizierten ist auf 41 gestiegen, teilt das Landratsamt mit. Gestern waren es noch 37 Menschen. 161 befinden sich derzeit in Quarantäne. Stand heute Morgen.

In der Kreisklinik werden im Moment vier infizierte Patienten behandelt, eine Person auf der Intensivstation. 13 Verdachtsfälle werden isoliert stationär behandelt, so das Landratsamt.

Corona-Infizierte in den Gemeinden

16:20, Ebersberg: Erstmals teilt das Landratsamt mit, in welchen Gemeinden die Corona-Infizierten leben. Sie sind über den ganzen Landkreis verteilt:

Vaterstetten 8, Ebersberg 4, Forstinning 1, Glonn 2, Grafing 7, Markt Schwaben 6, Moosach 1, Oberpframmern 1, Pliening 5, Poing 5, Zorneding 1.

Vorläufige Ausgangsbeschränkung in Bayern

15:55, Ebersberg: Hier die vorläufige Ausgangsbeschränkung in Bayern zum Nachlesen.

Landtagsabgeordneter Thomas Huber (CSU) zu den Maßnahmen der Staatsregierung

15:50, Ebersberg: Thomas Huber (CSU) auf Facebook: „Wir unterstützen die neuen und wichtigen Maßnahmen, die heute von Ministerpräsident Markus Söder und dem Kabinett einstimmig beschlossen und notwendig wurden, weil es leider immer noch Menschen gibt, die in dieser Situation unvernünftig handeln und sich und andere unnötig in Gefahr bringen“.

Coronavirus bringt Landkreis-Tafeln in Schwierigkeiten

15:40, Ebersberg: Die Ware wird weniger, der Aufwand mehr. Ehrenamtliche müssen geschützt werden. Die aktuellen Auswirkungen könnten damit ausgerechnet diejenigen treffen, die ohnehin schon Schwierigkeiten haben, sich mit dem Nötigsten für ihr tägliches Leben zu versorgen. Das Problem ist gleich ein dreifaches. Die Freiwilligen improvisieren aber.

Wochenmarkt in Poing regulär geöffnet

15:28, Poing: Der Wochenmarkt hat heute ganz regulär geöffnet. Noch bis 17 Uhr kann man hier einkaufen.

+ Wochenmarkt in Poing. © Privat

Bayerische Rote Kreuz und Team Bayern helfen

15:22, Ebersberg: Wer zu einer Risikogruppe gehört oder unter Quarantäne steht und niemanden hat, der einkaufen gehen könnte, kann sich unter der Hotline 08092 20 95 120 melden. Hier können Risikopersonen Bestellungen aufgeben. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer des Team Bayern erledigen den Einkauf und bringen ihn bis zur Haustür.

Helfer willkommen: Interessenten können sich unter der oben genannten Rufnummer melden, oder eine Mail an teambayern@kvebersberg.brk.de schreiben.

Einsatz in Grafing: Verdacht auf Corona nicht bestätigt

15:10, Grafing: Nach Feuerwehreinsatz: Die Frau in Grafing hat kein Corona, teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Ein Mann, selbst in Quarantäne, hatte sich Sorgen um seine Bekannte gemacht. Sie hatte nicht auf seine Telefonanrufe reagiert. Da er nicht aus seiner Wohnung konnte, alarmierte er die Rettungskräfte.

Die konnten die Frau wohlauf in ihrer Wohnung in Grafing antreffen. Warum sie nicht auf die Telefonanrufe reagierte, ist unklar, sagt die Polizei in Ebersberg.

Koordinierungsstelle für Einkaufshilfen in Pliening

14:57, Pliening: Die Gemeinde hat für Einkaufshilfen in jedem Ortsteil eine Koordinierungsstelle eingerichtet. Hier können sich Bürger melden, die entweder eine Unterstützung benötigen (insbesondere Senioren sowie gesundheitlich gefährdete Bürger), oder die selbst Hilfe anbieten wollen.

Die Ansprechpartner:

Pliening: Annette Stadler, Telefon (0173) 3 75 96 53.

Gelting: Konrad Weinstock-Adorno, (0 81 21) 7 72 54 14.

Landsham: Stefan Jell, (0152) 26 99 22 39.

Ottersberg: Susanne Burghart, (0152) 31 88 64 05.

Die Koordinatoren sind täglich von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar, teilt Bürgermeister Roland Frick mit. Die Gesamtkoordination obliegt der Gemeinde, unter der Telefonnummer (0 81 21) 793-44, die rund um die Uhr geschaltet ist.

Grafinger Tafel geschlossen

14:54, Grafing: Die Grafinger Tafel hat geschlossen. Es gibt aber einen Notbertrieb. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an 08092 703 777 oder info@grafing.de.

Rotes Kreuz holt vermutlich Infizierte in Grafing

14:50, Grafing: Die Feuerwehr wird zu einer Wohnungsöffnung in Grafing gerufen. Eine Frau, vermutlich Corona-Patientin, wird vom BRK abgeholt.

+ Die Feuerwehr in Grafing. Die Frau im weißen Schutzanzug ist eine Polizistin. © Stefan Rossmann

Wahlplakatwände mit Vernunftappell in Zorneding

13:13, Zorneding: Die Gemeinde hat kurzfristig entschieden, dass die kommunalen Wahlplakatwände vorerst nicht abgebaut werden, sondern für den Kampf gegen Corona zum Einsatz kommen. „Nachdem viele Bürger leider immer noch kein Verständnis in Sachen „Daheim bleiben“ haben, wollen wir mit großflächigen Vernunftappellen dafür sorgen, dass es jetzt hoffentlich endlich alle begreifen", sagt Bürgermeister Piet Mayr.

Mayr weiter: „Wir haben bei unserem Plakatmotiv bewusst auf Gesetzestexte und Daumenschrauben verzichtet, weil so mancher junger Mensch dies eh nicht lesen würde. Wir hoffen sehr, dass unser alternativer Vernunftappell ins Unterbewusstsein geht und vielleicht auch dazu beitragen kann, dass uns Ausgangssperren erspart bleiben".

Die Plakataktion wurde heute an den 13 Wahlplakat-Standorten im Gemeindegebiet in die Tat umgesetzt, teilt die Gemeinde mit.

Bußgelder bis 25 000 Euro angesetzt

13:07, München: Bis zu 25 000 Euro Bußgeld bei Zuwiderhandlung gegen das Infektionsschutzgesetz, teilte Innenminister Joachim Herrmann mit.

Marktplatzflächen bereits geschlossen

13:00, Grafing: Am Marktplatz in Grafing stehen schon die Stühle übereinander gestapelt. Ab spätestens morgen sind die Außenbereiche der Stadt geschlossen.

Polizei am Marktplatz in Grafing

12:50, Grafing: Die Polizei war soeben mit einem Streifenwagen am Marktplatz in Grafing. Gleich gibt es mehr Informationen.

Ministerpräsident Markus Söder: Ab heute Nacht gibt es für zwei Wochen weitere Ausgangsbeschränkungen

12:37, München: Friseure, Baumärkte und Gastronomie komplett geschlossen. To-Go-Angebote sollen aber weiterhin erlaubt sein. Gruppenansammlungen und Partys in der Öffentlichkeit sind verboten.

Sport und Spazierengehen sind weiterhin erlaubt. Jedoch nur alleine oder mit Familienmitglieder.

Es gibt kein Besuchsrecht für Krankenhäuser, Altenheime und Pflegeeinrichtungen.

Außenbereiche in Grafing teils morgen geschlossen

12:26, Grafing: Der Café- bzw. Gaststättenbetrieb darf natürlich weiterhin nach den geltenden Regeln betrieben werden. Die Freischankflächen am Marktplatz, die sich im Besitz der Stadt befinden, werden spätestens morgen geschlossen, teilt Bürgermeisterin Angelika Obermayr mit. Der Café- beziehungsweise Gaststättenbetrieb dürfe weiterhin nach den geltenden Regeln betrieben werden.

Heiraten in Corona-Zeiten

11:50, Ebersberg: Wer momentan den Bund fürs Leben eingehen will, der wird auf das vielleicht schon lange geplante Event Hochzeitsfeier verzichten müssen. Standesbeamter, Trauzeugen und Hochzeitspaar, vielleicht noch ein Dolmetscher, das war’s. Mehr dürfen nicht rein in die Trauungszimmer. Und auch die Zeremonien vor den Rathäusern müssen ausfallen. Mehr dazu hier.

Hotline für Unternehmer

11:36, Ebersberg: Eine Hotline für von der Corona-Krise betroffene Landkreis-Unternehmen ist unter der Telefonnummer (0 80 92) 823 685 eingerichtet worden.

Mobiles Corona-Zentrum im Norden geplant

11:30, Ebersberg:

Derzeit werde an einer Einrichtung eines mobilen Untersuchungszentrums für die Abstriche im Landkreisnorden gearbeitet, teilte das Landratsamt mit.

Markus Söder gibt um 12:30 Uhr weitere Maßnahmen bekannt

11:27, München: Ministerpräsident Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml informieren um 12:30 Uhr über die neuesten Entwicklungen zur Coronavirus-Infektion in Bayern. Gibt es nun Ausgangssperren? Hier geht‘s zum Livestream!

Landkreis-Wirte in ihrer Existenz bedroht

11:21, Ebersberg:

Droht wegen der Corona-Krise ein Wirtshaussterben im Landkreis? Viele Gastronomen befürchten genau das.

Sie sind jetzt zu einer Krisensitzung zusammengekommen.

Kreisklinik Ebersberg sucht Studenten

11:18, Ebersberg:

Um die pflegerische Absicherung in den nächsten Wochen und Monaten bestmöglich sicherzustellen, wendet sich die Kreisklinik nun an alle Studenten des Gesundheitswesens mit der dringenden Bitte um Unterstützung.

Polizei sperrt in Zorneding Laden zu

11:10, Zorneding:

Trotz weitreichender öffentlicher Bekanntmachung öffnete eine Ladenbesitzerin entgegen der bindenden Regelung unerlaubt in Zorneding ihr Ladengeschäft und bot für jedermann offensichtlich Ware zum Verkauf an. Die Polizei schloss das Geschäft, teilte die Dienststelle in Poing mit.

Gegen die Ladenbesitzerin wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. Es drohen eine bis zu zweijährige Haftstrafe oder eine Geldstrafe.

Prüfungstermine verschoben

11:07, München: Am Mittwoch wurden die Abi-Termine an den Gymnasien verschoben. Heute gibt es neue Termine für die Abschlussprüfungen an anderen Schulen. Hier im Überblick:

Mittlerer Abschluss der Mittelschule: Die Prüfungen beginnen statt am 16. Juni am 30. Juni 2020. Lediglich im Fach Muttersprache bleibt es beim 17. Juni als Prüfungstermin.

Qualifizierender Abschluss der Mittelschule: Die Prüfungen beginnen statt am 22. Juni am 6. Juli 2020. Im Fach Muttersprache bleibt es beim 18. Juni als Prüfungstermin.

Realschule: Die schriftlichen Prüfungen beginnen statt am 16. Juni am 30. Juni 2020. Die zentralen mündlichen Prüfungen in den Fremdsprachen werden ebenso nach hinten verschoben.

Wirtschaftsschule: Die Prüfungen beginnen statt am 27. April am 11. Mai 2020.

Aktueller Stand im Landkreis

10:42, Ebersberg: 37 Menschen sind im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. 161 befinden sich in Quarantäne, Stand 19. März 2020. Um 17 Uhr kommen die aktuellen Zahlen vom Landratsamt.

Landratsamt rechnet mit deutlich mehr Infizierten im Landkreis

10:39, Ebersberg: Das Landratsamt erwartet eigenen Angaben zufolge, dass die Zahl der Infizierten in den nächsten Tagen deutlich ansteigt. Lesen Sie hier mehr über die aktuellen Entwicklungen.

10:28, Ebersberg: Der Krisenstab des Ebersberger Landkreis. Der Stab kommt unter der Leitung von Robert Niedergesäß jeden Tag zusammen.

+ Krisenstab im Ebersberger Landratsamt. © Stefan Rossmann

IHK: Prüfungen und Veranstaltungen abgesagt

10:24, München: Prüfungen der IHK abgesagt: „Alle IHK-Prüfungen in der Aus- und Fortbildung sind in München und Oberbayern bis zum 24. April 2020 abgesagt. Betroffen sind mehr als Zehntausend Prüflinge“, schreibt die Handelskammer.

Zudem „finden alle Sach- und Fachkundeprüfungen sowie Unterrichtungen bis zum 24. April 2020 nicht statt“.

10:19, München: Zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus baue die IHK für München und Oberbayern ihr Beratungs- und Serviceangebot im Internet und per Telefon stark aus, schreibt die Handelskammer in einer Pressemitteilung. Dagegen müsse die IHK alle Veranstaltungen und Prüfungen absagen und den Publikumsverkehr stark einschränken.

Mehr Informationen gibt es auf https://www.ihk-muenchen.de/corona/. Die Corona-Hotline der IHK ist unter 089 511 60 erreichbar.

Landtagsabgeordnete Doris Rauscher (SPD) über freiwillige Hilfe von Bürgern

10:13, Ebersberg: Die Landtagsabgeordnete Doris Rauscher (SPD) über freiwillige Hilfe von Bürgern: „Dieses Engagement ist vorbildlich und ein Zeichen gelebter Solidarität mit den Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie gerade besondere Unterstützung benötigen!

Wichtig ist jetzt aber auch, dass in unserem Landkreis eine flächendeckende Struktur aufgebaut wird, denn die aktuelle Situation kann durchaus auch mittel- oder längerfristig anhalten. Deshalb darf kein Ort übersehen werden - jeder, der zur Risikogruppe gehört, muss sich auf Unterstützung verlassen können.“

Das Sozialministerium habe dafür eine Initiative angekündigt, um Unterstützungsmaßnahmen für ältere Menschen zu koordinieren, schreibt Rauscher. Gemeinden sollten freiwillige Helfer vor Ort vernetzen, der Landkreis die Koordination dafür übernehmen. Vom Freistaat gebe es dafür eine Förderung.

„Eine sinnvolle Initiative, die ich nur unterstützen kann und die auch in unserem Landkreis aufgegriffen werden sollte“, sagt die Sozialpolitikerin. „Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um das Virus einzudämmen. Besonders ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen müssen besonders vor einer Ansteckung geschützt werden.“

10:10, Vaterstetten: Georg Reitsberger (Freie Wähler) wendet sich in einer schriftlichen Erklärung an seine Mitbürger:

„Als Ihre Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten, Georg Reitsberger, Martin Wagner und Günter Lenz, appellieren auch wir an Sie, liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, seien Sie vernünftig und vermeiden Sie unnötige Sozialkontakte! Bleiben Sie so weit es möglich ist zu Hause, um eine drohende Ausgangssperre zu vermeiden! Niemand kann versprechen wie lange es dauern mag und wie schlimm es noch werden mag – aber auch wir als Gemeinde müssen fest entschlossen sein, dies gemeinsam zu meistern.

In zwei Gemeinden im Landkreis Wunsiedel werde es heute noch Ausgangssperren geben, in Mitterteich wurde gestern schon eine verhängt. Wir wollen das in der Gemeinde Vaterstetten und im Landkreis Ebersberg vermeiden und das funktioniert nur, wenn wir uns alle an die Empfehlungen der Bundesregierung halten. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!“

Pfarrverbände laden zu persönlichen Gebet zu Hause ein

10:08, Ebersberg: An den kommenden Sonntagen werden in vielen Pfarrverbänden kurz vor 10 Uhr die Kirchenglocken läuten. Sie rufen nicht zum Gottesdienst, aber sie laden ein zum persönlichen Gebet zu Hause.

Es können auch die Gottesdienste in TV und Radio genutzt werden. So kann eine Verbindung mit der ganzen Kirche und allen Gläubigen hergestellt werden. Die Priester feiern in Stille die Hl. Messe und nehmen darin alle Anliegen mit auf.

Freitag, 20. März 2020, 10:00 Uhr, Ebersberg: Guten Morgen vom Team der Ebersberger Zeitung! Ab sofort lesen Sie hier alle News zum Coronavirus im Landkreis. Zahl der Infizierten, aktuelle Maßnahmen der Politik, Hintergrundberichte: Bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand der Krise.