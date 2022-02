Vor 50 Jahren: Ebersberger Dackel testen Olympia-Zeitmesstechnik

Von: Jörg Domke

Was haben zwei Dackel aus dem Landkreis mit den Olympischen Spielen zu tun? Sehr viel! Sie waren es, die vor 50 Jahren die neue Zeitmesstechnik im Münchner Olympiastadion testeten. Maria Petzinger aus Bruck erinnert sich das Rennen ihres geliebten „Rowdys“.

Zwei Dackel aus dem Landkreis Ebersberg testeten bei den Olympischen Spielen 1972 in München die neue Zeitmesstechnik. „Rowdy“ aus Wildenholzen in der Gemeinde Bruck ließ sich den Sieg nicht nehmen. © Privat

Grafing/Bruck – Plötzlich und unerwartet zugleich stand Ekke Scholz auf dem Hof der Petzingers in Wildenholzen in der Gemeinde Bruck. Das bekannte Grafinger Original und Unikum war damals, wir reden vom Mai 1972, Jagdaufseher in der Gegend. „Wir brauchen euren Hund“, rief er Maria Petzinger und den anderen auf dem Hof zu. Gemeint war „Rowdy“, der damals fünfjährige Rauhhaardackel der Familie.

Lange nachdenken konnten die Petzingers nicht. „Es pressiert“, betonte Scholz immer wieder. So sehr sogar, dass die Rowdy-Besitzerfamilie nicht mal mehr die Chance hatte, ihr treues und geliebtes Familienmitglied vom Schmutz zu befreien. Wer regelmäßig im Umfeld auf Bisamjagd geht, der ist nun mal schnell dreckig. Und Rowdy ging gerne auf Jagd.

Scholz murmelte noch etwas von einem Fernsehteam. Und ehe die Petzingers so recht spannten, worum es im Detail ging bei jener „Hundeentführung“ vor fast genau 50 Jahren, war Rowdy schon auf dem Weg ins Münchner Olympiastadion.

Olympische Spiele in München: Neue Technik sollte „ehrliche Zeiten“ liefern

Dort wartete schon Freia auf ihn, die Rauhhaardackeldame von Ekke Scholz. Und mit den beiden Zamperl auch ein paar nette Hostessen und wer sonst noch etwas zu sagen hatte. Die gemeinsame Mission an diesem Freitag Ende Mai 1972 im „Oly“: Testen, ob die zur damaligen Zeit hochmoderne elektronische Zeitmessung namens „Pola-Chron“, entwickelt von der Uhrenfirma Junghans, wirklich so funktioniert, wie sich das damals die Olympia-Organisatoren sowie alle Freunde der Leichtathletik erhofften. Erstmals nämlich sollten 1972 Rennen mit einer Technik gemessen werden, die „ehrliche Zeiten“ liefert, wie die Kollegen der tz damals schrieben. Und so, dass im Zweifelfall Zielfotos unbestechlich Auskunft geben sollten über die Platzierungder Athleten. Immerhin hatten die Veranstalter drei Millionen D-Mark in die Zeitmessanlage investiert, die der einstige Hürden-Weltrekordler Martin Lauer ein „technisches Wunderwerk“ nannte.

In Anlehnung an das Maskottchen der Olympiade 1972, Dackel „Waldi“, war offenbar irgendjemand auf die Idee gekommen, zum ersten Probelauf für die „Pola-Chron“ zwei Dackel gegeneinander um die Wette laufen zu lassen: Freia (4) aus Grafing gegen Rowdy (5) aus Wildenholzen, Gemeinde Bruck.

So berichtete die tz vor 50 Jahren über den ungewöhnlichen Testlauf der „Olympia-Waldis“. © Privat

Maria Petzinger, heute 81, erinnert sich gut. Bei allen Spurts war das Zamperlmännchen der Dame um einige Hundelängen voraus. Sie war zwar nicht persönlich dabei, las aber am Tag danach alles ausführlich in einem Bericht der Münchner tz.

Es sei alles lustig und schön gewesen und gut gelaufen, hatte ihr Ekke Scholz einige Stunden nach der Entführung, die ja in Wirklichkeit „nur“ eine Ausleihe war, erzählt, als er Rowdy wieder in Wildenholzen ablieferte. Danach konnte der flotte Dackel jedenfalls wieder ungestört seinem Hobby nachgehen: der Bisamjagd gehen.

Rowdys Leben endet tragisch: Jäger erschießt „Wilderer“

Leider endete sein Leben recht bald tragisch. Beim Wildern wurde Rowdy erwischt und von einem Jäger getötet, erzählt Maria Petzinger. Umso überraschter war sie, dass es fast 50 Jahre später in gewisser Weise ein Wiedersehen mit dem geliebten Familienhund gab. Es müsse, berichtet sie, vor gut eineinhalb Jahren gewesen sein, als in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn so was?“ mit Kai Pflaume die Frage an die Kandidaten gerichtet wurde, wer denn wohl der oder die Erste war, den/die die moderne und damals noch revolutionäre Zielbildkamera 1972 im Olympiastadion München elektronisch gestoppt hat.

Niemand, so die Wildenholzenerin, habe die richtige Antwort gewusst. Um die korrekte Lösung den Kandidaten und dem Fernsehpublikum nicht vorzuenthalten, spielte die ARD sogleich eine kurze Filmsequenz vom Rennen der beiden Dackel aus dem Landkreis Ebersberg im Olympiastadion ein. „Was glauben Sie, was das für ein Gefühl ist, 50 Jahre danach seinen Dackel plötzlich im Fernsehen zu sehen?“, fragt Maria Petzinger gerührt. Für sie ist Rowdy im Herzen jedenfalls bis heute der einzig echte Olympia-Waldi geblieben.

