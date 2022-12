Brenner-Nordzulauf: Darum ist die Bahn so stur

Von: Helena Grillenberger

Die Bahn habe keine Wunschtrasse gehabt, betont Dieter Müller, Projektleiter (li.), hier im Gespräch mit Andreas Brandmaier, Mit-Erfinder der „Bürgertrasse“. Archi © ja

Fünf Trassen-Vorschläge standen zur Auswahl. „Limone“ ist es geworden – und das gleich zwei Mal. Wieso hat sich die Bahn so klar gegen „Türkis“ entschieden?

Landkreis – Eine 20 Meter hohe Mauer mitten durch den Ort befürchtet die Bürgerinitiative „Schützt Aßling und das Atteltal“ unter anderem – „Kommt so nicht“, sagt die „Bürgerinitiative Brennernordzulauf Landkreis Ebersberg“. Wenn die Trasse durch Aßling verläuft, wird auch der Bahnhof endlich saniert, betonen die Befürworter der Bürgertrasse (Türkis). „Wird er sowieso“, hält die Aßlinger Bürgerinitative dagegen.

Auch externe Gutachter sprechen sich für „Limone“ aus

Punkte, in denen sich die beiden Initiativen widersprechen, gibt es viele. Bei einigen davon haben die „Limone“-Gegner der Bahn vorgehalten, sie in ihren Planungen nicht richtig berücksichtigt zu haben. Die Bahn sah sich die Punkte an und bewertete mithilfe externer Gutachter erneut – wieder zugunsten von Limone.

„Auch in der Gesamtbetrachtung ergibt sich keine Änderung“, erklärt Dieter Müller, Projektleiter der Bahn und zuständig für den Streckenabschnitt, der im Landkreis für so großes Aufsehen sorgt. „Limone hat das beste Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis.“ Limone wurde nach einer Bewertungsmethodik ausgewählt, deren Kriterien noch vor Planungsbeginn festgelegt wurden, damit nicht im Laufe der Planung auf die Kriterien Einfluss genommen werden könne, sondern ein objektives Urteil möglich sei, sagt Müller. „Vor allem bei den Punkten Lärm und Erschütterungen hat Türkis einfach schlechter abgeschnitten.“

Berechnungen anhand der „Stresstest-Methode“

So wurde für alle fünf Varianten die Lärmausbreitungen und Erschütterungskorridore entsprechend der „Stresstest“-Methode berechnet, das Ergebnis: Bei Limone beträgt die Fläche, die tagsüber einem Lärmpegel über 49 Dezibel (Lautstärke zwischen einem Flüstern und einem leisen Gespräch) ausgesetzt ist, 1578 Hektar. Nachts sinken die Werte auf 28,6 Hektar und 45 Dezibel. Bei Türkis ergibt die Rechnung hingegen 1694 Hektar tagsüber und 39,5 bei Nacht.

Und auch beim Thema Erschütterungen schneidet Türkis zwei ganze Noten schlechter ab als Limone, wenngleich der Abstand im Vergleich zur ersten Berechnung etwas kleiner wurde.

Bahn. „Dadurch wird die Strecke automatisch leiser“

Ein großer Nutzen von Limone ist laut Bahn auch die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Neubaustrecke: 146 Güterzüge fahren derzeit täglich durch Aßling. 54 davon zwischen 22 und 6 Uhr. Durch die neue Strecke verringere sich die Zahl auf 28 Güterzüge am Tag, von denen nur noch zehn in den Nachtstunden unterwegs wären. „Dadurch wird die Strecke automatisch leiser“, erklärt Müller. Nicht nur für die Aßlinger, sondern generell. Denn auf der geplanten Neubaustrecke sollen täglich 202 Güterzüge fahren. Und Limone verläuft tiefer als Türkis, für die eine 30 Meter hohe und 1,6 Kilometer lange Brücke im Atteltal gebaut werden müsste – weithin sichtbar und hörbar. Limone hingegen beinhalte eine Tunnellösung und verlaufe im Großen und Ganzen weiter von Siedlungen entfernt, so Müller. Deshalb sei es auch kein Nachteil von Limone, dass Aßling keinen Lärmschutz bekommt. Der wäre bei Türkis nur eben unbedingt notwendig.

Mit einem Verlauf durch Aßling würden außerdem Einschränkungen im laufenden Verkehr hinzukommen: Über drei Kilometer müsste die Strecke neu gebaut werden, im Gleisbereich müsste Platz für vier Gleise geschaffen werden. Aber: „Wir können nicht unter laufendem Rad bauen“, merkt Müller an. Die Bauphasen, die sich zum Teil über Jahre hinziehen werden, erklärt der Projektplaner, würden monatelange Streckensperrungen und Schienenersatzverkehr mit sich bringen. Bei einem Pendlerbahnhof wie Aßling schwierig umzusetzen.

Bei Oberelkofen müsste ein Haus abgerissen werden

Direkt an der Bestandsstrecke müsste für Türkis auf Höhe des Landschulheims in Oberelkofen außerdem ein Haus abgerissen werden. „Das ließe sich bei Türkis nicht vermeiden, das Haus wäre immer betroffen“, betont Müller und fügt hinzu: „Bei keinem der anderen Trassenvorschläge wäre ein Abriss notwendig.“

Dafür ist bei Limone mehr Erdbewegung notwendig als bei Türkis, räumt der Bahn-Planer ein. „Aber wenn ich einen Tunnel grabe, habe ich immer mehr Ausgrabmaterial als bei einer Variante ohne Tunnel.“ Und schließlich, gibt der Projektleiter zu bedenken, handle es sich dabei um eine einmalige Erdbewegung, um den Brennernordzulauf für kommende Generationen zu erreichten.

Das war der Tag der Entscheidung.

Es gebe viele Punkte, die beachtet werden müssen: Gesundheit, Umwelt – alles sei explizit betrachtet worden. „Neue Infrastruktur löst immer Betroffenheit aus“, betont Müller Verständnis für die Anwohner der Strecke. Deswegen würden eben nicht die Planer entscheiden, sondern der Kriterienkatalog.

Alle fünf Vorschläge seien machbar, realisierbar und auch genehmigungsfähig gewesen. Die Bahn habe keine Wunschtrasse gehabt, betont Müller, die Planer wären mit jedem Ergebnis zufrieden gewesen – nur rechtssicher und im Ergebnis nachvollziehbar musste es sein. Der Projektleiter fasst die Position zusammen: „Wir haben nach der verträglichsten Lösung gesucht, und das ist Limone.“

