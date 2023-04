Das ist der längste Maibaum im Landkreis Ebersberg

Von: Michael Acker

Die Schlachter Burschen sind die Sieger des Wettbewerbs der Ebersberger Zeitung. Mit 38,10 Metern ist ihr Maibaum der längste im Landkreis Ebersberg. © Stefan Rossmann

Der Wettbewerb wird Jahr für Jahr mit Spannung erwartet. Die Ebersberger Zeitung sucht den längsten Maibaum im Landkreis. Die Sieger stehen fest.

Landkreis - Sebastian Zimmermann und Jakob Pröbstl haben einmal im Jahr einen „Job“, bei dem es auf jeden Millimeter ankommt. Die beiden Trachtler vermessen für den traditionellen Maibaumwettberwerb der Ebersberger Zeitung die Stämme im Landkreis Ebersberg. Heuer war das unbestechliche Duo, begleitet von Fotografen Stefan Rossmann, an 13 Maibaumstüberln, wo sie von den Vereinen und Dorfgemeinschaften schon mit Spannung erwartet wurden.

Sebastian Zimmermann (li.) und Jakob Pröbstl haben für die Ebersberger Zeitung die Maibäume im Landkreis Ebersberg vermessen. © Stefan Rossmann

Sieger des Wettbewerbs 2023 sind die Schlachter Burschen. Ihr Maibaum, der am 30. April 2023, ab 10 Uhr aufgestellt wird misst stolze 38,10 Meter. Das bringt ihnen als Preis ein 100-Liter-Fass Wildbräu-Bier und frische Brezen der Bäckerei Freundl ein. Die Preise werden in den nächsten Tagen zu den Wachstüberln gebracht.

Die „Gass“ auf dem zweiten Platz

Auf dem zweiten Platz landeten die Maibaumfreunde „Zur Gass“ Ebersberg. Ihr Baum ist knapp über einen Meter kürzer als der im Glonner Gemeindeteil Schlacht. Er misst immer noch stolze 37,05 Meter und wird am 1. Mai, 10 Uhr, aufgestellt. Sponsor des ansehnliches Stammes ist Anton Ranner. Die Ebersberger können sich über ein Fass Forstinger Bier und Freundl-Brenzen freuen.

Die Maibaumfreunde von der „Gass“ in Ebersberg landeten mit ihrem Maibaum auf dem zweiten Platz. © Rossmann

Der dritte Preis für den dritten Rang geht in diesem Jahr in den Landkreisnorden. 36,43 Meter misst der Maibaum von Feuerwehr und Trachtenverein Gelting in der Gemeinde Pliening. Aufgestellt wird er am 30. April, 11 Uhr. Sponsor ist Luggi Zehmer.

Bürgermeister Frick (vorne li.) freut sich mit den Geltinger Maibaumfreuden über Platz drei. © Rossmann

Auf die Geltinger warten Schweiger-Bier und ebenfalls eine Ladung Brezen der Ebersberger Bäckerei Freundl, die ebenso wie die Brauereien Wildbräu, Forsting und Schweiger den Maibaumwettbewerb seit vielen Jahren unterstützt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.