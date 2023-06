Das Ladenetz wächst: Angebot und Nachfrage bei E-Tankstellen

Landkreis

Von Josef Ametsbichler schließen

Wer sein Elektroauto nicht zu Hause laden kann, ist auf öffentliche E-Tankstellen angewiesen. Immer mehr Anbieter im Landkreis bieten daher kommerzielle Möglichkeiten zum Anzapfen.

Landkreis – Wer sein Elektroauto nicht zu Hause laden kann, ist auf öffentliche E-Tankstellen angewiesen. Das haben immer mehr Anbieter im Landkreis erkannt – und bieten kommerzielle Möglichkeiten zum Anzapfen. Die Bundesnetzagentur, die auf dem Lademarkt den Überblick behalten will, listet für den Landkreis Ebersberg 69 Ladesäulen, Stand April 2023. Die meisten davon bieten Anschlussmöglichkeiten für zwei Fahrzeuge gleichzeitig. Die wenigsten sind Schnellladesäulen – hier gibt es Anbieter in Parsdorf (Tesla), Kirchseeon, Ebersberg und Frauenneuharting.

Das Netz der Wechselstromsäulen ist da wesentlich dichter – und in der Übersicht der Bundesbehörde fehlen noch einige, wie etwa die jüngst eröffneten Ladesäulen des Grafinger Energieversorgers Rothmoser in Grafing-Bahnhof, wo die bestehende Säule notorisch zugeparkt war. Nun können dort sechs weitere Fahrzeuge anstöpseln, zudem je zwei in Tulling und Steinhöring, ebenfalls an den Bahnhofsparkplätzen.

Preise variieren stark

Die Preise variieren nach verwendeter Ladekarte und Art der Säule so stark, dass sich kaum eine verlässliche – und beständige – Aussage über die Kosten treffen lässt. Die Faustregel lautet, dass der Preis ein Stück über dem von privaten Haushaltsstrom liegt. Gleichstrom-Schnellladesäulen sind noch etwas teurer. Zudem wird häufig ein Zeitaufschlag fällig, auch wenn dieser bei vielen Anbietern erst nach vier Stunden greift. Das soll verhindern, dass voll geladene Fahrzeuge die Stromtankstellen unnötig lange blockieren. Mehrfach taucht auf der Anbieterliste der kommunale Stromversorger Eberwerk auf, aber auch die Eon oder Supermärkte, Autohäuser, weitere Unternehmen. Mehrere ländliche Gemeinden, darunter Aßling oder Hohenlinden, haben am Rathaus eine Säule eingerichtet.

Die Energieagentur Ebersberg, Verfechterin der Mobilitätswende, geht davon aus, dass die Zahl der Ladesäulen im Landkreis weiter steigt. „Viele Gemeinden planen gerade“, sagt E-Auto-Fachmann Martin Roßnagl. Er gibt aber auch zu bedenken, dass langfristig das Engagement der Privatwirtschaft den Ausschlag geben wird: „Gemeinden waren noch nie Tankstellenbetreiber, aber sie können einen Anschub leisten.“

Die meisten können daheim laden

Derzeit sei es ohnehin so, dass die meisten Elektromobilisten entweder in der Arbeit oder daheim laden könnten. „Dann reichen die 11 kW leicht“, sagt Roßnagl über die üblicherweise privat verbauten Wechselstrom-Ladesäulen. Das öffentliche Ladeangebot werde derzeit tendenziell eher genutzt, wenn Fahrer weitere Strecken unterwegs seien. „Da sehe ich auch eher den Trend zur Schnellladesäule“, sagt Roßnagl. In zehn Minuten Einkaufsstopp vorm Bäcker richten 150 kW halt mehr aus als 22. Ein ganzer Schnellladepark entsteht derzeit auf dem Autohausgelände im Gewerbegebiet im Ebersberger Norden (wir berichteten).

Fragezeichen gibt es noch bei den Möglichkeiten für Laternenparker und Mehrfamilienhausbewohner. Pilotversuche gebe es zwar, sagt Roßnagl von der Energieagentur. Die entsprechenden Netze müssten aber ertüchtigt werden, weil das Bordsteinnetz für den Strombedarf der E-Autos bislang unterdimensioniert sei – auch wenn bei Über-Nacht-Anschließern natürlich längst nicht die Geschwindigkeit wie im Schnellladeparks gebraucht werde. In Tiefgaragen und auf Mieter-Stellplätzen sei es oft eine Frage langwieriger Verhandlungen von Eigentümergemeinschaften, ob am Ende der Debatte private Lademöglichkeiten für die Hausbewohner geschaffen werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.