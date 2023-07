Das Landkreis-Wetter zum Wochenende: Etwas wärmer, es bleibt nass

Regenwolken über einem Feld bei Frauenneuharting, im Hintergrund der Kirchturm. © Stefan Roßmann

Die Abkühlung der vergangenen Tage hält im Landkreis Ebersberg übers Wochenende an, sagt Meteorologe Björn Walz voraus. Etwas wärmer wird es aber.

Landkreis - „Sind die Hundstage heiß, bringt´s dem Bauern noch Schweiß“, sagt eine alte Bauernregel. Wie kommt man nun aber vom Hund auf‘s Wetter? Auf einem Umweg, nämlich über die Sternbilder: Die griechische Mythologie packte eine Vielzahl von Göttern und Tieren an den Nachthimmel, so etwa den Himmels-Jäger Orion mit seinen Begleitern, dem Kleinen Hund und dem Großen Hund. Der Leitstern des Großen Hundes ist der Sirius – übrigens der hellste Fixstern am Firmament überhaupt.

Hundstage: Das steckt dahinter

Die Hundstage galten bei den Griechen als Hitze- und Unglücksbringer. Aufgrund astronomischer Verschiebungen, die in der Präzession (Richtungsänderung) der Erdachse begründet liegt, verschiebt sich die morgendlich erste Sichtbarkeit von Sirius alle 2140 Jahre um einen Monat nach hinten. In der Zeit der alten Griechen tauchte Sirius deshalb bereits um den 20. Juli erstmals am Morgenhimmel auf. Heutzutage müssen wir dagegen bis Ende August warten. Die alte Zuordnung „Sommerhitze zu Hundsstern“ hat sich jedoch bis heute erhalten, und das, obwohl die astronomische Zuordnung eigentlich nicht mehr stimmt.

Die Wetteraussichten am Wochenende für den Landkreis Ebersberg

Hier noch die Wetter-Aussichten bis Sonntag: Heute bringt eine Warmfront dichtes Gewölk und wie der Name vermuten lässt auch wieder (zögerlich) ansteigende Temperaturen – es werden rund 20 Grad erreicht. Am Freitag zunächst ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix, nachmittags mehr Wolken, abends sind auch Schauer unterwegs. Es wird wieder sommerlich, bis zu 26 Grad in der Spitze. Der Samstag wird voraussichtlich dicht bewölkt, zunächst noch trocken, nachmittags folgen gewittrige Schauer. Abends sollte es dann aber wieder trocken bleiben – Höchstwerte um 23 Grad. Kein Ausflugswetter am Sonntag: Ein kompaktes Regengebiet bei relativ milden 20 Grad zieht durch – die Natur freut’s.

Text: Björn Walz, Meteorologe

