Den Apotheken reicht’s: Nächste Woche wird zugesperrt

Von: Jörg Domke

„Wir wollen unsere Patienten nicht verärgern, aber deutlich machen, dass wir nicht gehört werden von der Politik“, sagt die Poinger Apothekerin Christiane Zahn zum bevorstehenden Protesttag. © J.Dziemballa

Zu wenig Geld, zu viel Bürokratie. Um auf ihre Sorgen aufmerksam zu machen, bleiben viele Apotheken am 14. Juni zu. Zahlreiche Apotheken im Landkreis beteiligen sich an der Protestaktion.

Poing/Landkreis – Besorgt steht die junge Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter an der Hand vor der Verkaufstheke ihrer Stamm-Apotheke. Für das Mädchen hat sie wegen einer schmerzhaften Blasenentzündung vom Hausarzt kurz zuvor Antibiotika verschrieben bekommen. Doch die freundliche Mitarbeiterin kann nur mit den Achsel zucken. Das Mittel ist nicht vorrätig. Und, eine noch schlechtere Nachricht: Es kann auch kurzfristig nicht beschafft werden. Einen Tipp aber hat die mitfühlende Mitarbeiterin dann doch noch. „Probieren Sie es doch mal in der Nachbargemeinde. Da gibt es eine Kollegin, die hat eventuell noch was“.

Geschichten wie diese haben sich in den letzten Monaten vielfach zugetragen. Seit vergangenen Herbst haben es Apotheken bundesweit mit teils eklatanten Lieferengpässen zu tun. Besonders betroffen und besonders ärgerlich: Antibiotika für Kinder.

Kundeninformation in der Poinger Apotheke. © J.Dziemballa

Christiane Zahn kann davon ein Lied singen. In ihrem Beruf ist sie seit 2011 tätig. Und seit April die Inhaberin der Herz-Apotheke im Poinger Einkaufszentrum am Bahnhof. Dort arbeitet die 42-Jährige aber schon seit 2015. Kennt mittlerweile viele Kunden und teilweise auch deren Krankheitsgeschichten. Ihnen neuerdings immer wieder mal erklären zu müssen, dass gewisse Arzneien nicht mehr wie selbstverständlich zur Verfügung stehen, sei etwas, was zuletzt mehr und mehr Zeit in Anspruch genommen habe, berichtet sie. Das alleine sei gerade ziemlich frustrierend. Und fügt richtigerweise an: „Wir alle haben mal was ganz anderes gelernt“.

Mitarbeiter bekommen den Frust der Patienten zu spüren

Dass beispielsweise der Verkauf eines Amoxicillinsafts gegen Streptokokken (Scharlach) in der Bundesrepublik einmal ein echtes Problem darstelle, könnten viele nicht begreifen, so die Apothekerin. Sie und ihre Mitarbeiter bekommen dann schon mal den geballten Frust und Ärger der Kundschaft direkt zu spüren. „Das ist nichts, was allen Beteiligten Spaß bereitet“, sagt Apothekerin Christiane Zahn.

Ein zusätzliches Problem: Kunden, die Krankenkassen angehören, welche wiederum bei bestimmten Arzneimitteln Rabattverträge mit den Herstellern abgeschlossen haben. Wo es gewissermaßen eine Art Produktbindung gibt. Auch solche Mittel können inzwischen schon mal nicht lieferbar sein. Der Apotheker hat dann eine Alternative auszusuchen. Zusätzlicher Verwaltungsaufwand inbegriffen. Bis zu vier Stunden, schätzt Christiane Zahn, kämen so täglich alleine an Arbeitszeit zusammen, nur um den bürokratischen Anforderungen gerecht zu werden.

Lieferengpässe und viel Bürokratie

Lieferengpässe und Bürokratie: Das sind nur zwei von weiteren Kritikpunkten, die die Apotheker in diesen Tagen besonders auf die Palme bringen. Die haben inzwischen die Politik der aktuellen Bundesregierung als Ursache teils hausgemachter Probleme ausgemacht, auch wenn diese sich gegenwärtig müht, genau das Gegenteil zu kommunizieren.

Um genau auf diese Spannungsfelder öffentlichkeitswirksam aufmerksam zu machen, werden die allermeisten Apotheken am Mittwoch, 14. Juni, einen Protesttag einlegen – und komplett schließen. „Wir wollen unsere Patienten nicht verärgern“, sagt Christiane Zahn, „aber deutlich machen, dass wir nicht gehört werden von der Politik“.

Inzwischen spricht sie von täglichen Kämpfen, täglichen Gesprächen mit Ärzten, wenn es etwa um Austauschartikel geht. Täglichen Kundenkontakten, bei denen sich das Fachpersonal schon mal vorkomme wie ein Blitzableiter.

Apotheker informieren seit Wochen

Seit Wochen liegen bereits Handzettel in nahezu allen Apotheken auf. Die Hauptbotschaft lautet: Eine ordnungsmäßige Versorgung der Bürger sei massiv gefährdet. Die Bürokratie behindere die Apotheker-Arbeit kolossal. Strafzahlungen an die Krankenkassen sorgten für zusätzliche Ernüchterung. Eine finanzielle Anerkennung für die entstandene Mehrarbeit werde versagt. Festbeträge, die die laufenden Kosten einer Apotheken abdecken sollen, seien schon lange nicht mehr angepasst worden.

Auch um die Entlohnung geht es. Bei verschreibungspflichten Medikamenten werden die Apotheker mit einer Pauschale pro Packung bezahlt. Der in der Arzneimittelverordnung festgelegte Betrag sei seit 2013 nicht mehrerhöht worden, heißt es weiter.

Apothekerin Zahn zeigt derweil am PC-Bildschirm in ihrem kleinen Büro in Poing auf eine Deutschlandkarte. Auf ihr sind die Kollegen vermerkt, die sich kommenden Mittwoch an der Protestaktion beteiligen werden. Es sind die meisten. „Uns geht es darum, auch einmal zu zeigen, wie es wäre, wenn es es uns nicht gäbe“, sagt die Poingerin selbstbewusst. Lediglich einen Notdienst wird man an diesem Tag aufrechterhalten; zum Beispiel in Grafing (Bärenapotheke) oder in Forstern.

Poinger Apothekerin Christiane Zahn sagt: Apotheken-Sterben wird weitergehen

400 Apotheken haben laut Zahn im vergangenen Jahr schon geschlossen. Eine Ende dieser Entwicklung scheint nicht in Sicht. Denn auch in ihrer Branche hat sich zu alledem längst noch ein Fachkräftemangel breitgemacht. Gestiegene Energiekosten, Mieterhöhungen und Preisanpassungen hätten zu allem Überdruss den Kostendruck allgemein auch noch erhöht.

Damit der Protest-Mittwoch nicht noch weitere, im Einzelfall lebensbedrohliche Nebenwirkungen mit sich bringt, haben alle teilnehmenden Apotheken ihren Kunden schon vor Wochen empfohlen, sich rechtzeitig mit Medikamenten einzudecken.

