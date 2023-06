Der Ebersberger Forst als natürlicher Klimaschützer

Von: Jörg Domke

Der Ebersberger Forst: Ein natürlicher Klimaschützer. © Stefan Rossmann

Welche Bedeutung der Ebersberger Forst als Klimaschützer hat, kann man bei einer Exkursion in den nächsten Tag an Ort und Stelle erfahren.

Landkreis – Die Schutzgemeinschaft Ebersberger Forst lädt am Freitag, 16. Juni, ab 17 Uhr, zu einer Exkursion im Ebersberger Forst ein. Zum Thema „Der Ebersberger Forst als Klimaschützer - Der Wald im Wandel“ wird Forstbetriebsleiter Heinz Utschig vor Ort erklären, wie wichtig der größte zusammenhängende Wald im bayerischen Flachland für das Klima im Ballungsraum München ist.

Die meisten Bürger des Landkreises genießen den Ebersberger Forst als Ort der Erholung, denn Wald tut Leib und Seele einfach gut. Und in dieser Zeit der rasanten Klimaerwärmung bedeutet er viel mehr für Mensch und Tier. Er ist nicht nur Wasserspeicher und -filter, sondern wirkt abkühlend, nimmt erhebliche Mengen des schädlichen Kohlendioxids auf, produziert Sauerstoff und ist ein großer Lebensraum für unsere heimische Fauna und Flora. Dadurch ist er der wichtigste und effektivste Klima- und Artenschützer im Landkreis.

Exkursion startet am 16. Juni beim Forsthaus Hubertus

Utschig führt die Besucher durch die wunderbare Vielfalt des Forstes, vom alten „Fichten-Stangerlwald“ über bereits in Mischwald umgewandelte Areale bis hin zu erhabenen alten Buchenwaldstücken voller Magie. Er berichtet darüber, wie und warum der Ebersberger Forst seit fast 40 Jahren erfolgreich von der Fichtenmonokultur zum gesunden Mischwald umgebaut wird und sich dadurch stets verändert.

Wer wissen will, wie stark der Ebersberger Forst ist, ob er dem Klimawandel gewachsen ist und welche Leistungen er für das Klima und die Gesundheit vollbringt, sollte unbedingt an dieser Exkursion teilnehmen. Über 90 Prozent der Wälder in Deutschland sind Wirtschaftswälder. Mit ihrem Umbau in stabile Mischwälder sind sie wichtiger denn je für den Klima- und Artenschutz. Start ist um 17 Uhr am Parkplatz vom Forsthaus St. Hubertus. Von dort aus erkundet man die Umgebung zu Fuß. Zu anderen Teilen des Forstes geht es mit dem Pkw.

