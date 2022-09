Der Kreis Ebersberg ist top: Aktuelles Ranking ergibt bundesweiten Spitzenwert

Von: Raffael Scherer

Ebersberg, die erste Windkraftanlage im Landkreis und die Alpensilhouette. © Johannes Dziemballa

Platz 10 von 400 bei bundesweitem Regionalranking vom Institut der deutschen Wirtschaft: Der Landkreis Ebersberg gehört zu den lebenswertesten Regionen der Bundesrepublik.

Landkreis – Nirgends in Deutschland lebt es sich so gut wie in Bayern. Das besagt das aktuelle Niveau-Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft mit Sitz in Köln. Seit 2014 vergleicht IW Consult jährlich Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität aller 400 Regionen bundesweit. Während der Kreis München mit insgesamt 60,4 Gesamtpunkten unangefochtener Spitzenreiter bleibt, hat es diesmal der Landkreis Ebersberg mit insgesamt 54,4 Punkten in den drei Kategorien auf Platz zehn der Gesamtwertung geschafft, nur 0,1 Punkte hinter Miesbach.

Bei der Wirtschaftsstruktur lag die Region mit 19,6 Punkten bundesweit auf Platz 19. Während München Land mit 25,7 Punkten die Krone auf hat, lag der Mittelwert in Deutschland mit nur 17,7 Punkten weit unter dem Ebersberger. Stark war der Landkreis hier vor allem bei der gemeindlichen Steuerkraft, welche 2020 im Durchschnitt 1328 Euro je Einwohner betrug, gut 400 Euro über dem Durchschnitt.

Auch die Gewerbesteuerhebesätze konnten sich mit nur 323 Prozent, bei einem Mittelwert von fast 400, sehen lassen und bugsierten den Landkreis damit auf Platz 20.

Eher schwach schnitt die Region dagegen in der Kategorie „Wissensintensive Dienstleistungen“ (etwa Beratung, Forschung und Entwicklung aber auch Kreatives und Künstlerisches) ab: Platz 137, wobei der Landkreis mit 18,6 Prozent nur knapp über dem Durchschnitt von 17,7 lag.

Auch im Bereich Arbeitsmarkt schlägt sich der Landkreis wacker, über eine Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent hinaus, die quasi Vollbeschäftigung bedeutet: Der Altersquotient, also das Verhältnis der 20- bis unter 60-Jährigen zu den ab 60-Jährigen, liegt hier bei 2,2, der Mittelwert hingegen bei nur 1,7. Damit erreichte der Landkreis als eher junge Region Platz 39, genau dieselbe Platzierung wie bei der Beschäftigungsrate der Frauen: 65,5 Prozent sind es in der Region, ganze 5,6 Prozentpunkte über dem Schnitt. Schwächer schnitt der Landkreis beim Anteil der hoch qualifizierten Beschäftigten (mit FH- oder Hochschulabschluss) ab: Mit 14,9 Prozent zwar noch über dem Durchschnitt (13,7), reichte es trotzdem nur für Platz 117, auch hier hatte der Kreis München mit 38,6 die Nase vorn. Insgesamt belegte der Landkreis in der Kategorie „Arbeitsmarkt“ mit 8,8 Punkten bundesweit Platz 15.

Bezüglich der Lebensqualität hat sich der Landkreis besonders gut beim Thema Private Verschuldung gemacht: Mit fünf Prozent privat überschuldeten volljährigen Einwohnern belegte er im Vergleich Platz zwölf, der Durchschnitt lag bei 8,6 Prozent.

Immerhin Platz 48 belegte Ebersberg zudem dank weniger Straftaten je 100 000 Einwohner im entsprechenden Vergleich: Gerade einmal 3017 errechnete die IW Consult 2020, mehr als 2000 unter dem bundesweiten Durchschnitt. Auch in der Kategorie Baugenehmigungen je 1000 Einwohner brauchte sich der Landkreis auf Platz 52 nicht zu verstecken: 2020 lag der Wert bei 13,2, klar über dem Durchschnittswert von 8,6. In dieser Kategorie war Straubing mit 29,3 klarer Spitzenreiter.

Auffällig ist eine unterdurchschnittlich geringe Ärztedichte von 165 je 100 000 Einwohner. Hier reichte es gerade einmal für Platz 160. Mit 38,7 Prozent weist unser Speckgürtel-Landkreis zudem nur knapp die Hälfte an naturnaher Fläche im Vergleich zum Platz eins auf, der Stadt Suhl. Zusammengerechnet erreichte der Landkreis Ebersberg damit in Puncto Lebensqualität deutschlandweit Platz 16 von 400. Die Summe aller Faktoren ergab beim „Niveauranking“ Platz 10.

Das Institut führt noch eine zweite Rangliste, das Dynamik-Ranking. Damit ist eine positive Regionalentwicklung gemeint – vulgo die Anzeichen, dass eine Region sich in den diversen Disziplinen noch verbessert. Hier liegt der Kreis Ebersberg unter den 400 Regionen immerhin noch auf Platz 66.

