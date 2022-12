Der Unfall-Äquator entlang der B 304

Von: Robert Langer

Mit weithin sichtbaren Verkehrszeichen wird auf die Kreuzung als Gefahrenstelle aufmerksam gemacht. Hier an der Abfahrt von der B 304 in Richtung Süden nach Oberndorf und nach Norden nach Weiding. © Stefan Rossmann

Die B 304 zieht sich quer durch den Landkreis. Die Verkehrsbelastung ist hoch. Häufig kracht es beim Abbiegen. Einige Unfallschwerpunkte auf einer langen Strecke.

Landkreis – Die Bundesstraße 304 quer den Landkreis von West nach Ost. Etwa 30 Kilometer. Das Verkehrsaufkommen ist hoch: An der Zählstelle zwischen Baldham und Zorneding wurden laut Polizei im Jahr 2021 durchschnittlich täglich 17 372 Fahrzeuge verzeichnet, davon 16 172 Fahrzeuge des Leichtverkehrs (Krafträder, Pkw, kleinere Lieferwagen) und 1201 Fahrzeuge des Schwerverkehrs wie Busse und Lkw über 3,5 Tonnen. Der jüngste Unfall mit einem Todesopfer auf der Strecke geschah im Jahr 2018 im Gemeindegebiet Kirchseeon.

Leitplanken sichern die Abbiegung von der B 304 in die Karl Böhm Straße in Baldham. © Stefan Rossmann

Schon länger ein Problem

Unweit westlich der Zählstelle sind viele, teilweise heftige Unfälle zu verzeichnen: die Kreuzung an der Karl-Böhm-Straße in der Gemeinde Vaterstetten. Als Unfallschwerpunkt wurde diese Stelle bereits in einer Serie der Ebersberger Zeitung im Jahr 2004 aufgeführt. Seitdem wurde vieles versucht, mit unterschiedlichem Erfolg. Vor allem geht es an dieser Stelle um Abbiegeunfälle. Reagiert wurde inzwischen hier mit einem Umbau der Ampelanlage sowie einer Modifizierung des Schaltprogramms. Die Rotlichtüberwachung wurde verstärkt. Heißt mehr Kontrollen und Strafzettel. Zudem wurden Schutzplanken an der Zufahrt angebracht.

Deutliche Hinweise schon vor der Einfahrt auf die Umfahrung Ebersberg von Grafing kommend © S.ROSSMANN

Ganz in der Nähe die Einfahrt der Arnikastraße in der Gemeinde Vaterstetten in die B 304, eine Verbindung, die verkehrsrechtlich untergeordnet ist, ohne eine Ampel. Hier ereignen sich vorwiegend Auffahrunfälle. Ein Thema ist dabei die Sichteinschränkung beim Einbiegen. Im Vorfeld wurde bereits reagiert. Es geht um eine Linksabbiegespur auf der B 304, ein Überholverbot und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer. Zudem wurden eingeschränkte Sichtfelder bereinigt, also beispielsweise Hecken zurückgeschnitten.

Große Schilder könnten helfen

Weiter in Richtung Osten die Süd-Umfahrung Ebersberg mit einer Zufahrt aus Grafing, konkret von der Staatsstraße 2089, der Münchener Straße. Grund für Zusammenstöße sind hier Auffahrunfälle und Einbiegeunfälle mit Rotlichtverstoß. Bedeutet: nicht auf die Ampel aufgepasst. Reagiert wird unter anderem durch besser sichtbare, größere Wegweisung, auffällig im Blick von Grafing kommend, mit Richtungsangaben nach links und rechts. Signalisiert auch: Vorsicht an dieser Stelle. Die Ampel wurde durch größere Lichtsignalgeber sichtbarerer gemacht.

Noch weiter in der Linie der Bundesstraße nach Osten: Hier befinden sich zwischen Ebersberg und Steinhöring kleinere Zufahrten von den nördlichen Dörfern, wie eine Einbiegung bei Weiding. Registriert wurden hier Abbiegeunfälle und Auffahrunfälle. Genauer: Ein Autofahrer will abbiegen und bremst, der Nachfolgende bemerkt das zu spät. Die Folge ist ein Zusammenstoß. Um darauf zu reagieren, wurden Verkehrszeichen mit dem Hinweis auf eine Gefahrenstelle aufgestellt. Ähnlich die Situation nur wenige Meter weiter bei der nächsten kleinen Straße aus dem Norden auf die B 304.

Ein Problem ganz im Osten

Fast ganz im Osten der B 304 im Landkreis schließlich noch mehrere Stellen zwischen Steinhöring und Tulling. Hier ereignen sich immer wieder Abbiegeunfälle auf Höhe von Einfahrten zu einzelnen Anwesen. Das zunächst mögliche Mittel der Wahl: Zeichen 101 (Gefahrenstelle) mit Zusatzschild „Ausfahrten“.

Manches steht nicht auf der Liste

Nicht in der Liste der Unfallhäufungen taucht der Spannleitenberg an der B 304 am östlichen Ortsrand von Kirchseeon auf. Hier gebe es zwar immer wieder Zusammenstöße, so die Polizei. Doch im ausgewerteten Zeitraum nicht so viele und so schwere, um als Unfallhäufung zu gelten. Klar ist jedoch auf jeden Fall: Hier wird oft zu schnell gefahren – auch innerhalb des Ortsgebietes. Mit 145 Stundenkilometern wurde jüngst ein Raser registriert – wohlgemerkt innerorts bei erlaubtem Tempo 50. Dort ist unter anderem ein Kindergarten und ganz in der Nähe auch die Schule. Eine versteckte Verkehrszählung samt Geschwindigkeitsmessung hatte ergeben, dass mehr als jeder zehnte Autofahrer dort auf der B 304 zu schnell unterwegs ist.

Das Problem Spannleitenberg

Ausgewertet wurde ein Zeitraum von 14 Tagen zwischen dem 18. Oktober und dem 3. November 2022. 224 780 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Messstelle. 25 554 potenzielle Verstöße wurden festgestellt. Nun soll ein stationärer Blitzer innerorts aufgebaut werden, finanziert durch die Gemeinde. Zwar wird er nicht immer scharf geschaltet sein, aber wann, das weiß der Autofahrer nicht. Die Gemeinde hofft auf eine abschreckende Wirkung und geringere Geschwindigkeit. Ein Beispiel dafür, dass auch unabhängig von den per Computer nach bestimmten Regeln markierten Unfallschwerpunkten versucht wird, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit umzusetzen.

