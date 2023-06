Spannender Blick aufs Detail: Foto-Ausstellung von Wolfgang Ries eröffnet

Von: Susanne Edelmann

Eintagsfliege beim Paarungstanz: Der Fotograf Wolfgang Ries vor einem seiner Bilder in Zorneding. © Susanne Edelmann

In seiner Ausstellung „Natur vor unserer Haustür“ gibt Fotograf Wolfgang Ries spannende Blicke unter anderem auf heimische Vogelarten.

Zorneding – „Natur vor unserer Haustür“ ist die aktuelle Ausstellung im Zornedinger Rathaus überschrieben, die jetzt eröffnet wurde. Zu sehen sind Bilder des Fotografen Wolfgang Ries, die fast ausschließlich im deutschsprachigen Raum entstanden sind und die die beeindruckende Vielfalt der heimischen Vogelwelt zeigen.

Da gibt es etwa ein Foto eines Graureihers, das im Kupferbachtal in Glonn entstanden ist. „Normalerweise sind diese Vögel sehr scheu, denn sie werden gejagt, weil sie Fische fressen“, erläutert Ries. An einem kalten Wintertag zeigte sich das Tier aber doch hoch oben im Baum sitzend und ganz offensichtlich die wärmenden Sonnenstrahlen genießend.

Meist ist er schon ab Sonnenaufgang unterwegs

Für seine detailreichen Fotos ist Ries meist schon ab Sonnenaufgang in der Natur unterwegs. „Oft gehe ich einfach spazieren und schaue, was ich zufällig entdecke“, erzählt er. Ebenso oft informiert er sich aber schon vorher über die Lebensgewohnheiten bestimmter Tiere und legt sich dann gezielt auf die Lauer. „Manchmal bekomme ich auch Tipps.“ So wie damals in der Nähe von Jena, als er eigentlich einen Orchideenpark besuchte und hörte, dass es in einem nahe gelegenen Steinbruch Eulen geben solle. Davon war er so fasziniert, dass er später erneut dorthin reiste, diesmal ausgestattet mit einem Tarnzelt. Mucksmäuschenstill um 6 Uhr gelang ihm so das Foto von zwei spielenden Jung-Uhus.

Geduld und ein gutes Auge sind wichtig für seine Bilder, denn die Vögel verstehen es, sich zu tarnen: „Besonders faszinierend finde ich, wie es der Vogelwelt gelingt, ihre Farben perfekt an ihre natürliche Umgebung anzupassen“, so Ries. Ob Goldammer im Frühlingslaub, Bluthänfling auf der Rotbuche oder Teichrohrsänger im Schilf: Ries hat sie alle abgelichtet und das so gestochen scharf, dass man jede Flaumfeder im Haarkleid der Vögel erkennt. „Er hat einen Blick aufs Kleine, auf Details, die man sonst gar nicht so wahrnimmt“, lobt denn auch Bürgermeister Piet Mayr bei der Eröffnung der Ausstellung. Und so erkennt man im Schnabel des Kernbeißers den Sonnenblumenkern und aus dem Gefieder der Zwergtaucher-Mutter lugt neugierig ihr Küken hervor.

Zwei besondere Fotos schmücken die Ausstellung

Zwei ganz besondere Insektenfotos haben sich auch zwischen die Vogelbilder geschmuggelt: Zu sehen sind eine Eintagsfliege beim Paarungstanz, inklusive der beiden langen Hinterleibsfäden, die als Stabilisatoren dienen, und eine Krabbenspinne, die gerade eine Schwebfliege verspeist.

Die Fotoausstellung, bei der man ganz nebenbei auch viel Wissenswertes über die heimische Tier- und Pflanzenwelt lernen kann, kann noch bis zum 21. Juli während der üblichen Öffnungszeiten im Zornedinger Rathaus besichtigt werden.

