Bichlmaier & Bartl GmbH: „Wir bieten ein Komplettangebot für den Bauherrn.“

Das Bauunternehmen Bichlmaier & Bartl GmbH feiert 15-jähriges Jubiläum

Das Team von Bichlmaier & Bartl feiert 15-jähriges Bestehen. © Bichlmaier und Bartl (Foto von 2017)

Die Bichlmaier & Bartl GmbH besteht aus insgesamt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gemeinsam haben sie in den vergangen 15 Jahren rund 200 Umbauten und Sanierungen gestemmt.

Bereits seit Kindestagen kennen sich die Martin Bichlmaier aus Niederneuching und Josef Bartl aus Lüß. Beruflich schlugen sie später beide den Weg zum Maurermeister ein und vor guten 15 Jahren beschlossen sie, gemeinsam eine Firma ins Leben zu rufen – die Bichlmaier & Bartl GmbH.

Bichlmaier & Bartl GmbH: Mit acht Mitarbeitern ging es 2006 los

Den Grundstock dafür hatte Alfred Bichlmaier, der Vater von Martin, bereits im Februar 1979 mit der Gründung seines Baugeschäfts gelegt. Dieser ging 2006 in den verdienten Ruhestand und die beiden Unternehmer konnten die damals acht Mitarbeiter in ihre neue Firma übernehmen. Josef Bartl hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Erfahrung mit der Selbständigkeit, er startete im Jahr 2000 sein eigenes Unternehmen. Die beiden Geschäftsführer wollten unbedingt bereits 2006 loslegen, denn ein Jahr später endete die Wohnbauförderung, dazu stieg die Mehrwertsteuer. Viele Bauherren wollten daher unbedingt noch starten und die Auftragsbücher waren zum Start gleich einmal voll.

Bichlmaier & Bartl GmbH: Kleine Flaute, aber stetig im Wachstum

Die ganze Büroarbeit erledigten sie damals noch in den Privaträumen Bichlmaiers: „Es war aber eine gute Entscheidung, schnell loszulegen. In den kommenden Jahren herrschte dann erst einmal eine kleine Flaute“, erinnern sie sich. Das Unternehmen entwickelte sich dennoch stetig weiter. Im Jahr 2008 baute man eine weitere kleine Halle, 2012 wurde der Lagerplatz deutlich erweitert. Und ab 2016 kam schließlich auch das neue, große Bürogebäude dazu. Nach der kurzen Delle bei den Aufträgen stiegen diese im vergangenen Jahrzehnt wieder deutlich an. Die Baubranche und damit auch die Bichlmaier & Bartl GmbH profitierte dabei von der Niedrigzinsphase.

Bichlmaier & Bartl GmbH: Das Team besteht aus 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Um die Wünsche der Kunden bestens zu erfüllen, stieg die Mitarbeiterzahl deutlich an. Am 1. Juli 2015 kam Holger Morasch als erster Bauleiter neu dazu, er ist zusätzlich ausgebildeter Bauingenieur. Damit bedeutet er eine große Unterstützung für die beiden Chefs, die neben dem Maurermeister etliche weitere Fortbildungen absolvierten. Martin Bichlmaier ist zusätzlich staatlich geprüfter Bautechniker, Josef Bartl Betonbauer-Meister. Seit diesem Jahr verstärkt Thomas Waldherr als zweiter Bauleiter das Team. Als Sanitär- und Heizungsbaumeister bietet er professionelle Energieberatung für die Kunden. Insgesamt sind mit den zwei Geschäftsführern, zwei Bauleitern, einer Bürokraft und 16 Leuten auf den Baustellen 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bichlmaier & Bartl GmbH beschäftigt. Insgesamt wurden von ihnen in den vergangenen 15 Jahren 70 Einzelhäuser, 36 Doppelhäuser, 33 Doppelhaushälften, 19 Mehrfamilienhäuser und 39 Aufstockungen/Umbauten oder Sanierungen fertiggestellt. Angesichts der aktuellen Entwicklungen sind sich die beiden Chefs der Herausforderungen bewusst: „Wir sind aber gewappnet und es wird sicherlich nicht langweilig.“

Die Bichlmaier & Bartl GmbH feiert 15-jähriges Bestehen. © Bichlmaier und Bartl

Bichlmaier & Bartl GmbH: Individuelle Arbeit, zugeschnitten auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden

Die schlüsselfertige Übergabe eines Bauprojekts – nicht mehr und nicht weniger bietet die Bichlmaier & Bartl GmbH ihren Kunden an. Nur ein Grundstück bräuchten sie vor der Kontaktaufnahme bereits, erzählen die beiden: „Ab diesem Zeitpunkt kann man zu uns kommen und wir bauen und betreuen das Projekt so weit, wie es der Kunde will“, betonen die beiden Geschäftsführer. Das Ganze dabei immer individuell auf die jeweiligen Wünsche zugeschrieben. Martin Bichlmaier (Maurermeister und staatlich geprüfter Bautechniker) sowie Josef Bartl (Maurermeister und Betonbauer-Meister) bieten

mit ihrem Unternehmen sämtliche Maurer- und Betonarbeiten selbst an – sowohl für Wohn-, als auch für den Gewerbe- und landwirtschaftlichen Bau.

Bichlmaier & Bartl GmbH: „Wir bieten ein Komplettangebot für den Bauherrn.“

Umbauten und Sanierungen stehen ebenfalls im Portfolio der Bichlmaier & Bartl GmbH. Falls ein Kunde im Vorfeld noch baurechtliche Fragen plagen, dann gibt es ebenfalls kompetente Hilfe beim Unternehmen aus Niederneuching: „Wir bieten ein Komplettangebot für den Bauherrn.“ Dafür arbeiten die beiden Geschäftsführer immer wieder mit Partnerfirmen zusammen – etwa mit Ingenieurbüros für die Planung eines Projekts. Falls es gewünscht sei, steht man aber auch „nur“ für den Rohbau zur Verfügung. Die Kernarbeit der Firma seien nach wie vor die Maurer- und Betonarbeiten, betonen die beiden Geschäftsführer.

Die Bichlmaier & Bartl GmbH feiert 15-jähriges Bestehen. © Bichlmaier und Bartl

Die Bichlmaier & Bartl GmbH schaut zufrieden auf 15 Jahre zurück und optimistisch in die Zukunft

Das Wichtigste für Martin Bichlmaier und Josef Bartl bedeutet die Zufriedenheit der Kunden und mit dieser Vorgehensweise schaffte man sich einen sehr guten Ruf in Niederneuching und der weiteren Umgebung. Aktuelle Projekte finden sich unter anderem in Hallbergmoos, Neufahrn, Markt Schwaben, Ebersberg oder im gesamten Münchner Speckgürtel. Diese unterscheiden sich dabei enorm: Das Anbringen einer Brandschutzwand in einem Gewerbebau ist ebenso dabei, wie die komplette Fertigstellung eines Mehrfamilienhauses. Dank der hervorragend aufgestellten

Mitarbeiterstruktur unter anderem mit den beiden Bauleitern Holger Morasch sowie Thomas Waldherr ist die Bichlmaier & Bartl GmbH auch den teils widrigen Entwicklungen gewappnet.

Nicht nur die Krisen wie Corona oder der Ukraine-Krieg machen es immer schwerer: „Auch die Bürokratie wächst leider immer weiter an, Verordnungen und Vorschriften werden immer schwerer zu erfüllen.“ Martin Bichlmaier und Josef Bartl sehen dennoch optimistisch in die Zukunft und feiern jetzt erst einmal – mit einem Jahr verspätet – verdientermaßen ihr 15-jähriges Jubiläum.

Kontakt

Bichlmaier & Bartl GmbH

Am Straßfeld 3

85467 Neuching

Tel.: 08123 1631

https://bichlmaier-bartl.de/