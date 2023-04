Umfangreiche Erdbewegung: Die Hängenden Gärten von Babyglonn

Bagger und Planierraupen rücken derzeit dem Hang an der Kastenseestraße am Ortsausgang von Glonn zu Leibe. sro

Baustelle an der Kastenseestraße

Umfangreiche Erdarbeiten werden derzeit in Glonn für den neuen Penny-Markt ausgeführt: Die Baustelle an der Kastenseestraße bleibt wohl noch bis 2024.

Glonn – Bagger und Planierraupen rücken derzeit dem Hang an der Kastenseestraße am Ortsausgang von Glonn zu Leibe. Dort baut ein direkter Anlieger: Die Penny Markt GmbH, Discounter-Tochter der Rewe Group, verlegt ihren Supermarkt in ein neues Gebäude. Es entsteht unweit des bestehenden, ein Stück weiter den Hang hinauf.

Durch die wuchtigen, terrassenförmigen Erdarbeiten sieht es an der Baustelle momentan so aus, als wolle jemand dort einen Weinberg alegen – oder die Hängenden Gärten von Babylon, Weltwunder der Antike, in Glonn wieder aufbauen. Doch Bürgermeister Josef Oswald (CSU) beruhigt auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung: Das spätere Plateau, auf dem der Supermarkt samt Parkplatz entstehen soll, falle weniger ausladend aus, als es der Aushub vermuten lässt.

Rigolen, Drainagen und Leitungen kommen in den Boden

Im Boden würden Rigolen, Drainagen und Leitungen verlegt, die später das anfallende Regenwasser auffangen und ableiten. Das ist wohl besser so, denn die Stelle hat eine Vorgeschichte – beim Jahrhunderthochwasser von 2002 rutschten Erdmassen nicht weit von der heutigen Baustelle den unterspülten Hang hinab und machten die Straße unpassierbar. Der neue Supermarkt werde zudem von einer mehrere Meter hohen Stützmauer im Südwesten des Geländes geschützt, so der Bürgermeister.

Die Zufahrt werde ebenerdig von der Kastenseestraße erfolgen können. Zudem werde das Gelände an das des bestehenden Marktes angeschlossen. Die dann zwischen neuem und altem Markt liegende Metzgerei Heimann bleibt nach eigenem Bekunden auch deshalb an Ort und Stelle.

Baustelle das ganze Jahr über

Das Gelände wird wohl das ganze Jahr eine Baustelle bleiben, sagt Bürgermeister Oswald, der mit einer Eröffnung des neuen Marktes heuer nicht mehr rechnet. Für das bestehende Marktgebäude schwebe der Gemeinde schon eine Nachnutzung vor: Dort könnte ein Drogeriemarkt das Einkaufsangebot unweit des Ortskerns abrunden. Spruchreif sei das aber noch nicht, betont der Rathauschef. Erst mal müsse der neue Discounter fertig werden.

