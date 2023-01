Knöpfe in der Kasse und fehlende Ware: Langfinger suchen Hofläden heim

Von: Helena Grillenberger

Existenzbedrohend sind die Diebstähle für den Ingelsberger Mikro-Farmer Lukas Höger. Er hat reagiert. © Stefan Roßmann

Als wären alle Einbrecher auf einmal losgelassen, beschäftigt eine Serie diverser Straftaten den Landkreis. Die Hofladen-Besitzer kennen das Problem schon länger: Ihre Kassen sind ein begehrtes Ziel.

Landkreis – Als die Hundseders an Neujahr ihren Selbstbedienungsladen in Eglharting betreten, trauen sie ihren Augen nicht. Der Tisch, auf dem ihre Kasse montiert war, fehlt. Er findet sich hinter der Hütte, die Kasse aufgebrochen und leer.



Die Hundseders sind das jüngste Opfer von Diebstählen in Hof- und Selbstbedienungsläden im Landkreis geworden. Einer, den die Diebstähle besonders hart treffen, ist Lukas Höger (25) aus Ingelsberg. Vor zweieinhalb Jahren stand für ihn fest: Er möchte Landwirt sein. Auf einem Hektar des Familiengrunds, auf dem früher schon Landwirtschaft betrieben wurde, entstand so seine Mikrofarm.



Nach anfänglichem Aufschwung: 31 Prozent der Eier wurden gestohlen

Mühsam versucht sich der junge Mann, durch die Arbeit auf seiner Farm eine Existenz aufzubauen. Dazu gehört auch ein Hofverkauf, zunächst nur einer in Ingelsberg, quasi direkt vor seiner Haustür. Im Sommer dieses Jahres bricht das Geschäft etwas ein, „wahrscheinlich wollte bei den hohen Spritpreisen keiner extra nach Ingelsberg fahren“, vermutet Höger.



Weil er seine Eier nicht stempelt, darf er sie nur an der Produktionsstätte verkaufen – kurzerhand verlegt der Jungbauer daher einen seiner beiden mobilen Hühnerställe nach Pöring und stellt auch dort einen Kühlschrank neben dem Stall auf. „Daneben halt eine Kasse und alles auf Vertrauensbasis“, erklärt Höger. Anfangs geht das Konzept auf, er verkauft wieder mehr Eier. Doch dann die ernüchternde Erkenntnis: 31 Prozent der Eier wurden gestohlen. „Ich hab damit gerechnet, dass was gestohlen wird“, sagt der 25-Jährige. „Aber nicht damit, dass es so schlimm ist!“



Diebstahl „immer wieder Thema“

Dass Waren nicht einfach auf Vertrauensbasis im Hofladen ausgelegt werden können, kennen einige Landwirte im Landkreis: So erklärt Anton Stürzer vom Stürzer Biohof in Weißenfeld, eine öffentliche Verkaufsbox genau aus diesem Grund geschlossen zu haben. „Da wurde viel gestohlen“, erzählt er. Mittlerweile ist er daher auch auf feste Öffnungszeiten und Bedienung im Hofladen umgestiegen, „anders kommt keiner in den Laden – und so kann nix passieren“.



Auch Josef Kendlinger vom Huberhof in Wiesham kennt das Problem. „Das ist immer wieder Thema“, sagt er. „Durch die Selbstbedienung ist das systembedingt leider nicht vermeidbar.“ Immer wieder werde ein bisschen was gestohlen – die Kendlingers haben deswegen eine Kamera installiert. „Das bringt auch was“, ist der Landwirt überzeugt. „Man kann die Diebstähle nachvollziehen – vor allem die größeren.“ Ganz kann aber auch die Kamera Diebe nicht abschrecken: „In der Kasse findet man gern mal Knöpfe oder ausländische Münzen“, sagt Kendlinger. „Das Problem ist eben auch, dass man nicht genau nachvollziehen kann, wer wie viel in die Kasse schmeißt.“



Die jüngsten Opfer: Elisabeth und Max Hundseder vor ihrem Hofladen in Eglharting. Dort hatten über Neujahr Unbekannte die Kasse aufgebrochen und die Einnahmen gestohlen. © PETER KEES

Auf Vertrauensbasis funktioniert es nicht

Rund fünf Prozent seiner Waren, schätzt er, werden im Durchschnitt gestohlen. Grobe Vorfälle, wie eine aufgebrochene Kasse, musste er aber noch nicht feststellen.



Anders Helmut Deuschl, vom Obermoahof in Taglaching. Seit einem halben Jahr hat er einen Warenautomat. Vorher sei „seit Weihnachten 2021 guad was weggekommen“, erzählt er. Die Diebstähle haben rapide zugenommen, so Deuschl, einmal sei an einem Sonntagvormittag eingebrochen worden. Dabei wurde die Kasse aufgebrochen und geplündert und auch Ware wurde mitgenommen. Kameras hatte er vorher schon aufgestellt, die Selbstbedienung auf reiner Vertrauensbasis hat er jetzt abgeschafft: Alle teureren Waren kommen nur noch aus dem Automaten. „Das passt jetzt aber auch“, zieht er als Fazit.



Trotz Selbstbedienung: Keine Diebstähle

Es gibt aber auch Landwirte, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben: „Es ist uns noch nie was aufgefallen“, sagt Anna Schechner vom Sigersdorfer Steindlhof. Allerdings bieten sie auch keine Selbstbedienung an – und der Verkaufsraum ist recht klein und überschaubar. Außerdem setzten die Sigersdorfer von Anfang an auf Kameras. „Das ist sehr unfreundlich für Diebe“, witzelt Schechner.



Auch Anna Fritzsche von der Maierei in Oberpframmern erklärt, dass Diebstähle in ihrem Hofladen kein großes Problem darstellen. Trotz Selbstbedienung.



Schloss mit Zahlencode soll vor Diebstahl schützen

Höger jedenfalls hat Konsequenzen für seinen Verkauf gezogen: Den Kühlschrank in Pöring ziert nun ein Schloss mit Zahlencode, den er nur an Kunden herausgibt, denen er vertraut. Nächstes Jahr will er den Eierstand zu einem kleinen Laden ausbauen, mit Kameras – und Schloss an der Tür. Den Ingelsberger treffen die Diebstähle mitten in der Existenzgründung besonders hart. Seine Philosophie: nicht nur regional, sondern auch klein – eben von einer Mikrofarm. Da machen die Diebstähle die Sache „brutal schwierig“.



Übrigens droht auch den Einbrechern im Fall von Eglharting Ungemach. Die Hundseders hatten eine Kamera platziert. Die Polizei meldet: „Auf den Aufzeichnungen ist das Gesicht eines Täters deutlich zu erkennen.“

