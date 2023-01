Diese Frau soll den Landkreis nässer machen

Von: Helena Grillenberger

Effektive CO2-Speicher: Seit Herbst ist die Moormanagerin Sarah Egg im Landkreis im Einsatz. Denn Moore sind ein wichtiger Teil im Kampf gegen den Klimawandel und für den Natur- und Artenschutz. © Stefan Rossmann

Der Landkreis Ebersberg eine eigene Moorbeauftragte: Sarah Egg, die sich für die Renaturierung von Moorflächen einsetzt. Denn: Moore können aktiv für den Klimaschutz arbeiten.

Ebersberg – Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat im Rahmen der Klimaschutzoffensive die Stelle des „Moormanagers“ in allen wichtigen Moorregionen des Freistaats eingerichtet. Mit fünf Hochmooren und 96 Niedermooren zählt auch der Landkreis Ebersberg zu diesen Regionen. Die Fläche, auf die sich die Moore insgesamt erstrecken, entspricht in einem Drittel der Fläche des Ebersberger Forsts.

„Moore sind wichtige CO2-Speicher und wahnsinnig effektiv“, erklärt Egg. Außerdem bieten sie einen bedeutenden Lebensraum für seltene Arten und helfen Wasser in der Landschaft zu speichern.

Vor 100 bis 200 Jahren wurden die Moore entwässert

Vor 100 bis 200 Jahren wurden die Moore im Landkreis entwässert, um sie für Land- und Forstwirtschaft zu nutzen. Dabei speichern intakte Moore sechs Mal so viel CO2 wie Wälder. Und die trockengelegten Moore, weiß die 33-Jährige, „sind aktuell wahnsinnige CO2-Schleudern.“ Ungefähr sieben Prozent des deutschlandweiten CO2-Ausstoßes vermutet man, gehen derzeit von trockengelegten Mooren aus. „Das ist ganz schön viel“, meint die Moorbeauftragte. Denn durch die Entwässerung der Moore kann sich der Sauerstoff mit dem im Torf gespeicherten Kohlenstoff verbinden.

Aber es entweichen auch andere Gase in die Atmosphäre. Methan und Lachgas, zählt Egg auf und erklärt: Die klimaschädigende Wirkung von Lachgas beispielsweise übersteigt die von CO2 um ein Vielfaches. Die Gase werden hinsichtlich ihrer Klimaschädlichkeit in sogenannte CO2-Äquivalente umgerechnet. Und so entweichen jährlich aus entwässerten Hochmooren etwa zwölf Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und aus den Niedermoorböden sogar bis zu 50 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar im Jahr.

Artenschutz funktioniert nur mit Klimaschutz

Egg hat Biologie studiert, drei Jahre an der Uni am Lehrstuhl für aquatische Systembiologie gearbeitet. Dann zog es die Haarerin in die Selbstständigkeit: Für ein Kartierungsbüro kümmerte sie sich um Arten, die im Wasser leben, Muscheln, Fische, „alles was da so kreucht und fleucht“, erzählt sie. Immer öfter habe sie mitbekommen, dass Bäche austrockneten. „Das waren nicht einzelne Vorkommnisse, sondern man hat wirklich gemerkt, der Klimawandel ist auch bei uns angekommen.“ So verschlug es sie vom Artenschutz in die Stelle der Moorbeauftragten: Denn Artenschutz funktioniert nur, wenn man den Klimaschutz auch miteinbezieht, ist sie überzeugt.

Ihre Aufgabe als Moormanagerin besteht nun darin, Flächen, die im Moor liegen, für den Klima- und Naturschutz verfügbar zu machen. Mit den Eigentümern in Kontakt treten, die verschiedenen Möglichkeiten erklären: Grunderwerb, Pacht, Tauschflächen oder auch das Grundstück behalten aber dem Naturschutz zur Verfügung stellen. Dabei soll das alles auf rein freiwilliger Basis geschehen. Enteignungen seien vom Ministerium weder geplant noch gewünscht, betont Egg. Ihre Aufgabe besteht auch darin, mit denen, die ihren Grund zur Verfügung stellen, eine gemeinsame Möglichkeit zur Umsetzung zu finden.

Im Optimalfall wird Grundwasserspiegel unter Flur angehoben

Dann geht es in Planung: Den Jetzt-Zustand der Moorfläche aufnehmen, was dort alles wächst beispielsweise. Und schließlich Schritt drei: die Umsetzung. Ein allgemeingültiges Konzept gibt es dabei aber nicht; es kommt immer auf das jeweilige Moor an, was möglich und umsetzbar ist. Die Renaturierung, erklärt die Moorbeauftragte weiter, dürfe man sich nicht so vorstellen, dass das Wasser im Moor sichtbar sein soll. „Im Optimalfall“, so Egg, „wird der Grundwasserstand unter Flur angehoben. Auf zehn bis 15 Zentimeter unter der Geländeoberkante.“ Die Projektschwerpunkte der Moorbeauftragten liegen zunächst in der Katzenreuther Filze, dem Brucker Moos, der Frauenneuhartinger Filze und der Aßlinger Filze.

„Viele Moore konnten in den letzten zehn bis 15 Jahren schon wieder erfolgreich renaturiert werden“, sagt die Moormanagerin. Zwar noch keines in Ebersberg, aber Egg ist zuversichtlich.

