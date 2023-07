„Mit ,alternativlos‘ habe ich ein Problem“: Was die jüngste und den ältesten Gemeinderat im Landkreis motiviert

Doppelinterview

Mit 18 Jahren und 3 Monaten schaffte es Marina Ruoff in den Gemeinderat Vaterstetten. Mit 80 Jahren sitzt Georg Holley im Markt Schwabener Gremium. Ein Doppelinterview.

Der durchschnittliche Gemeinderat im Landkreis Ebersberg ist 53 Jahre alt (und männlich). Der Kreistag ist sogar noch älter. Das heißt aber nicht, dass sich die Jungen gar nicht in der Kommunalpolitik blicken lassen. Wir haben uns mit Marina Ruoff aus Vaterstetten und Georg Holley aus Markt Schwaben unterhalten. Sie ist mit 21 die jüngste Gemeinderätin im Landkreis Ebersberg, er mit 80 der älteste. Beiden ist ihr kommunalpolitisches Engagement wichtig.

- Frau Ruoff, was hat Sie politisiert?

Marina Ruoff: Vor allem die Klimakrise, da war ich ungefähr 16. Mit Fridays for Future bin ich auf Demos gegangen und dann den Grünen beigetreten. Mein Vater sitzt ja für sie auch im Vaterstettener Gemeinderat. Wir haben in der Familie oft über Politik geredet. Die Kommunalpolitik war eigentlich gar nicht so der Plan. Aber ich war in einer Phase, in der ich mich engagieren wollte – da stand die Kommunalwahl an und es ging um die Listenaufstellung.

- ...und dann saßen Sie drin.

Ruoff: Mit 18 Jahren und drei Monaten. Eigentlich habe ich wegen meines nicht so super aussichtsreichen Listenplatzes gar nicht damit gerechnet. Wahrscheinlich hat auch der Nachname eine Rolle gespielt, mein Vater ist ja recht bekannt in der Gemeinde. Aber viele Leute haben bewusst auch jung gewählt. Es war auffällig, dass unsere jungen Kandidaten alle zwei, drei Listenplätze nach oben gewählt wurden.

Georg Holley: Irgendwie passt das auch, dass die Grünen ihre Jungen pushen.

- Herr Holley, wie war das bei Ihnen?

Holley: Da war ich 25 und habe als junger Arzt das Arbeiten angefangen. Ich habe mit Freunden oft bei Gemeinderatssitzungen zugeschaut. Was haben wir uns geärgert! Da saßen lauter Grundbesitzer und ältere Herren drin, die alles bestimmt haben. „Das haben wir so noch nie gehabt in Schwaben“, so war dann die Begründung, mit der Anträge abgelehnt wurden. Dann haben sie auch noch das Schloss abgerissen, das Gewölbe, das so schön für einen Weinkeller geeignet gewesen wäre. Das hat den Ausschlag gegeben, dass ich mich 1972 für die CSU-Liste habe aufstellen lassen – und ich bin reingekommen.

- Es ging Ihnen beiden darum, etwas zu verändern. Als Revoluzzer-Partei gilt die CSU ja nicht gerade...

Holley: Sie lag mir damals als konservative Gruppe relativ nahe. Bei uns im Ort haben sie mir aber zu sehr gebremst. Den Fraktionszwang habe ich von Anfang an abgelehnt und in meiner ersten Sitzung gleich einmal gegen meine Mit-CSUler gestimmt, damit sie es auch wirklich glauben.

+ „Mit dem Wort alternativlos habe ich ein bisschen ein Problem“ - Marina Ruoff, 21. © stefan rossmann

Ruoff: So ist es mir auch gegangen, als es um Baumfällungen bei einem Kindergartenneubau ging. Meine Fraktion war der Ansicht, das geht nicht anders. Mit dem Wort alternativlos habe ich ein bisschen ein Problem.

- Also gleich unangenehm aufgefallen?

Ruoff: Meine Fraktion hat da Verständnis. Wir hatten seitdem auch andere Entscheidungen, bei denen nicht alle gleich abgestimmt haben.

Holley: Das war früher anders. Starrer. Es saßen Leute im Gemeinderat, die bei Entscheidungen etwas zu verlieren oder zu gewinnen hatten. Als ich in den Bauausschuss wollte, gab es Leute, die gar nicht verstehen wollten, was so ein Studierter dort zu suchen hat. Ich bin trotzdem reingekommen und habe es lange und gerne gemacht. Mir liegt die Zukunft sehr am Herzen. Das Amt sollte man nicht aus Eigennutz machen, sondern auch versuchen, was zu geben.

Was kann ein Gemeinderat bewegen?

- Kann man als kleiner Gemeinderat überhaupt was bewegen?

Ruoff: Am Anfang ist die Lernkurve schon steil und ich habe gemerkt, dass die Möglichkeiten oft eingeschränkt sind. Manchmal lässt einem die Gesetzgebung zum Beispiel gar keine andere Wahl, als einem Bauantrag zuzustimmen. Man kann aber viele kleine Dinge anstoßen, die vor Ort etwas Positives bewirken. Man rettet natürlich nicht von Vaterstetten aus das Weltklima, trägt aber etwas dazu bei. Es würde mich zum Beispiel freuen, wenn wir in der laufenden Wahlperiode noch den Weg für ein Windkraft-Projekt freimachen könnten.

+ „Das Amt sollte man nicht aus Eigennutz machen, sondern auch versuchen, was zu geben.“ - Georg Holley, 80. © stefan rossmann

Holley: In den vergangenen Jahren habe ich für eine neue Grund- und Mittelschule auf dem Jahnsportplatz gekämpft. Das wollten viele nicht und es kamen von allen Seiten Gegenvorschläge. Oft ist es ja so, nur damit die Anderen nicht Recht haben. Das war ein jahrelanger Kampf, der mich viele, viele Nerven gekostet hat. Aber heute würde ich für mich verbuchen, dass ich für die neue Schule, die jetzt fast fertig ist, die treibende Kraft war.

- Das hört sich nach viel Stress an, um verhältnismäßig kleine Brötchen zu backen.

Holley: Durchhaltevermögen ist Voraussetzung. In Markt Schwaben lebe ich seit 1946 und hänge an dem Ort. Wahrscheinlich habe ich hunderte Gemeinderats- und Ausschusssitzungen absolviert.

Ruoff: Über so einen Zeithorizont habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. Momentan sieht es so aus, als würde ich bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren. Nach dem Studium kann es gut sein, dass es mich in andere Städte oder Länder zieht, da möchte ich mich nicht noch mal sechs Jahre an einen Ort binden. Auch wenn Vaterstetten der Ort ist, in dem ich groß geworden bin.

Holley: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werde ich auch nicht mehr kandidieren. Große Ziele habe ich eigentlich nicht mehr. In Markt Schwaben wird heuer die neue Grund- und Mittelschule eingeweiht, die war mir noch wichtig.

Gemeinderat: Was können Alt und Jung voneinander lernen?

- Frau Ruoff, was können Sie sich politisch von den alten Hasen abschauen?

Ruoff: Einerseits ist da einfach ein extremes Wissen. Da sitzen Leute im Gremium, die sich gefühlt an jedes Haus erinnern, das in den vergangenen 20 Jahren gebaut wurde. Darauf zurückgreifen zu können, hilft enorm. Und strategisch habe ich gelernt, dass es Abwägungssache ist, ob man einen Antrag direkt in den Gemeinderat bringt, oder manche Dinge nicht über eine Anfrage bei der Verwaltung einfacher und schneller gehen, dann halt mit weniger Aufmerksamkeit.

- Herr Holley, was schätzen Sie an Ihren jüngeren Ratsmitgliedern?

Holley: Die sind gerne mal bisschen vorwitziger. Das Vorpreschen finde ich gut, auch wenn man manchmal vorher weiß, dass es nichts wird.

Manchmal wird es vielleicht doch was.

Holley: Eben. Wir haben eine gute Mischung aus Alt und Jung, aber es dürften ruhig noch ein paar mehr Jüngere dabeisein.

Wählen mit 16 - bringt das was?

- Was sagen Sie zum Wählen ab 16?

Holley: Da bin ich dagegen. Bis 14 sind Kinder strafunmündig und dann sollen sie mit 16 Politik machen dürfen? Das finde ich problematisch.

Ruoff: Das sehe ich deutlich anders. Zur Europawahl 2019 hieß es immer „Geht wählen!“ Aus meinem Freundeskreis waren da schon viele politisch aktiv und wir durften alle nicht. Die Jugendlichen erleben, gerade was die Klimakrise angeht, die Folgen von Entscheidungen am längsten mit. Also sollten sie auch mitentscheiden dürfen.

Holley: Es gibt halt 16-Jährige, die nur machen, was die Eltern sagen. Und 16-Jährige, die aus Prinzip dagegen sind. Längst nicht alle setzen sich mit Politik so gewissenhaft auseinander wie Sie.

Ruoff: Das liegt auch daran, dass das in den Schulen viel zu wenig Thema ist.

Holley: In Markt Schwaben haben wir die Jugendlichen über ein Jugendparlament eingebunden. Da sind einige Sachen verwirklicht worden. Wenn so etwas auf breiter Basis passiert, dass man die Leute an die Politik heranführt, dann kann man vielleicht übers Wahlalter reden.

Lücken bei politischer Bildung - und tückische Falschnachrichten aus dem Netz

- Wahrscheinlich gehen auch viele ältere Leute wählen, die sich kaum mit Politik befassen.

Holley: Das macht mir bei der Digitalisierung echte Sorgen. Die Leute fallen immer mehr auf Fakes aus der Computerwelt herein.

Ruoff: Das finde ich schlimmer, als wenn sich junge Leute ausprobieren. Bei der politischen Bildung ist sicher noch Luft nach oben.

Holley: Das bestimmt.

