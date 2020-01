Badevergnügen am Kastensee: Kompromiss zeichnet sich ab

Die Situation am Kastensee hat sich entspannt.“ Das sagte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) im Kreistag. Nach über zehn Jahren Streit und Verhandlungen zeichnet sich ein Kompromiss ab.

Landkreis/Kastenseeon – Noch lässt der Schnee auf sich warten. Doch der Blick richtet sich bereits auf die nächste Badesaison. „Die Situation am Kastensee hat sich entspannt.“ Das sagte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) jetzt im Kreistag. Nach über zehn Jahren Streit und Verhandlungen zeichnet sich ein Kompromiss ab. Hintergrund ist ein Grundstückstausch. Der Eigentümer habe angekündigt, dass er dem Angebot des Kreises zustimmt, so Niedergesäß.

Diskussion dauert schon Jahre

Rückblick: Seit Jahren wurde über das Thema diskutiert. Am See stehen unter anderem ein Café mit Terrasse und Nebengebäude. Alles ist in die Jahre gekommen. Zudem gibt es ein Hochwasserproblem. Die Eigentümer des Strandbades samt des überwiegenden Teils der dortigen Flächen, die Familie Lamm, will investieren. Geplant war ein neues Betriebsgebäude am jetzigen Standort, ein Wohngebäude auf dem Areal des jetzigen Blockhauses und eine Toilettenanlage auf der Liegewiese. Um auf der sicheren Seite zu sein, will der Eigentümer das alles aber nur auf eigenen Grundstücken verwirklichen.

Kritiker befürchteten, dass es um Wohnnutzung oder um einen Verkauf des Grundstücks gehen könnte. „Wenn der Betreiber den Badebetrieb einstellt, dann sind wir ausgesperrt“, hatte schon 2014 der inzwischen verstorbene Glonner Bürgermeister Martin Esterl (SPD) argumentiert.

See gehört Landkreis

Der See selbst gehört dem Landkreis. Auf der einen Seeseite gilt Naturschutz, das Areal darf nicht betreten werden. Der Landkreis ist zudem Eigentümer von schmalen Grundstücken direkt am See auf der Seite der Badeflächen. Was dem Kreis aber fehlt, ist einer direkter Zugang zum Wasser.

Der Verkauf der kleinen Grundstücke an Lamm sollte zunächst 2014 in nichtöffentlicher Sitzung der Kreisgremien geräuschlos über die Bühne gehen. Das scheiterte jedoch an der SPD, die eine öffentliche Debatte forderte und auch gleich einen eigenen öffentlichen Ortstermin ansetzte. Manfred Lamm berichtete unter anderem über die aus seiner Sicht zunehmende Verlandung des Sees. „In 50 Jahren wird hier keiner mehr schwimmen können.“ Sein Vater hatte das Gelände 1957 gekauft. In seiner Kindheit sei der See noch neun, zehn Meter tief gewesen, so Lamm im März 2014. Inzwischen seien es nur noch vier Meter. Abläufe seien zugewachsen. Das sei auch ein Grund für die Überschwemmungen. Es wurde weiter verhandelt.

Grundstückstausch

Im Februar 2019 dann der Kompromiss-Vorschlag zu einem Grundstückstausch, der dem Landkreis eine Zufahrt zum See sichern soll. Zudem wurde festgelegt, dass der Zugang zum See außerhalb der Badesaison frei sei sollte, ebenfalls an Tagen, an denen das Bad beispielsweise wegen schlechten Wetters oder anderer Gründe geschlossen bleibe. Falls Lamm dem nicht zustimme, hieß es Anfang des Jahres 2019, könnte es aber auch zu einer Klage kommen. Niedergesäß verwies in diesem Zusammenhang auf die Bayerische Verfassung und den Zugang zur Natur. Wie eine richterliche Entscheidung aussehen könnte, wurde jedoch für beide Seiten als ungewiss betrachtet.

Niedergesäß sieht eine mögliche Einigung auf den Kompromiss positiv, sowohl für den Eigentümer und den Landkreis als auch für die Bevölkerung und die Badegäste.

Lesen Sie auch: Kastensee: SPD heizt Debatte an