Ein einziger Glasfaseranschluss für satte 20.000 Euro

Der schnelle Weg zum schnellen Internet wird immer langsamer im Landkreis Ebersberg. Die Tiefbaukosten sind drastisch gestiegen. Das bringt Kommunen in Schwierigkeiten.

Landkreis – Die Pläne waren hochtrabend: Bis 2018 sollten alle Haushalte mit einem Breitbandanschluss versorgt sein, der mindestens 50 Megabit pro Sekunde leisten sollte. Das ist vor allen Dingen in den kleineren Kommunen im Landkreis jetzt immer noch Zukunftsmusik. Und schon hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Gigabit-Gesellschaft bis zum Jahr 2025 ausgerufen. Er hat die Rechnung aber offensichtlich ohne die Tiefbau-Unternehmen gemacht. Das zeigt ein Beispiel aus zwei Kommunen im Landkreis Ebersberg.

Vermutlich 500 Kommunen in ganz Bayern betroffen

+ Glasfaserkabel am Ortsrand von Bruck. Noch ist es nicht in Betrieb. © Stefan Roßmann Das Problem ist aber kein spezielles Ebersberger Problem. In Fachkreisen kursieren Zahlen, nach denen im Freistaat Bayern derzeit etwa 500 Kommunen vor denselben Schwierigkeiten stehen. Die Kosten für die Tiefbauarbeiten beim Glasfaserausbau sind derart drastisch gestiegen, dass die Fördermittel der Breitbandinitiative hinten und vorne nicht mehr reichen. „Die Kosten betragen zum Teil sogar das Doppelte, von dem, was gefördert würde“, berichtet Erik Ipsen, Geschäftsleiter der Ebersberger Stadtverwaltung.

„Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Tiefbauarbeiten das Problem sind“, pflichtet Eduard Koch, Bürgermeister der Flächengemeinde Frauenneuharting bei, der einräumt, dass die Arbeiten des Anbieters Amplus in seiner Kommune schon seit Monaten ruhen. „Zumindest nach außen hin sichtbar“, schränkt er ein. Die Verhandlungen würden aber im Hintergrund weiterlaufen. Geprüft würden dabei Alternativen.

Angebote zum Teil doppelt so teuer

In einer ersten Ausbauwelle wurden in Ebersberg zum Beispiel die Ortsteile Sigersdorf und Gmaind mit schnellem Internet versorgt. Die Kreisstadt hat zum Teil noch Fördermittel übrig. Dann kam der Höfebonus dazu. „Da haben wir uns um weitere Fördermittel bemüht“, sagt Ipsen, zum Beispiel für Egglburg und Traxl. Die Ausschreibungsverfahren würden sich jedoch hinziehen und zum Schluss kam ein Angebot, dass es in sich hatte: Dessen Wert überstieg den Ansatz um das Doppelte.

Wenn die Stadt Ebersberg diese Maßnahme jetzt realisieren würde, müsste sie diese Mehrkosten selbst stemmen. Zum Vergleich: Innerorts baut die Telekom in der Kreisstadt auf eigene Rechnung aus. „Da haben sie die Refinanzierung durch die Gebühren“, sagt Ipsen. So wie es jetzt aussieht, ist das Versprechen der Staatsregierung in Gefahr, dass die Bürger auf dem Land und in der Stadt baldmöglichst dieselben Lebensbedingungen vorfinden sollten.

Kilometerweit durch die Pampa

+ Kabelverhau in Aßling. Immerhin: Der Aushub ist frisch. Hier wurde kürzlich gegraben. © Stefan Roßmann „Kilometerweit durch die Pampa“ zu graben, um den letzten Weiler mit Glasfaserkabel zu versorgen, führt zu erheblichen Unwuchten in der Kalkulation. Da könnten pro Hausanschluss Summen bis zu 20 000 Euro auflaufen, bestätigt Ipsen. Die Stadt hat einen Arbeitskreis Breitband gegründet, der sich mit solchen Problemen befassen muss. Und am Ende des Ausbaus stünde vielleicht sogar eine Entscheidung des Kunden, auf diesen Anschluss zu verzichten. Am Dienstagabend war das Thema Breitband Gegenstand des nichtöffentlichen Teils der Ebersberger Stadtratssitzung.

Politik soll Fördergelder erhöhen

Ipsen glaubt, dass auf politischer Ebene Gespräche gesucht werden müssten, wie die Fördergelder noch einmal erhöht werden könnten. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten“, sagt auch Koch. „Dass man zum Beispiel nicht gräbt oder billiger gräbt“, überlegt er zu den Tiefbauarbeiten, ohne die genauen Kosten im Detail zu benennen. Die Unternehmen in der Region sind gut ausgelastet. Das freut die Firmeninhaber, aber die Kommunen haben derzeit das Nachsehen.

