Grippewelle erreicht den Landkreis Ebersberg

Die Fälle an Influenza, also der echten Grippe, im Landkreis nehmen zu. Das teilte der Leiter des Gesundheitsamtes Ebersberg, Hermann Büchner, mit.

Landkreis – In der letzten Wochen des vergangenen Jahres habe es noch keinen offiziell gemeldeten Fall gegeben, in der ersten Woche des neuen Jahres sei es einer gewesen, in der zweiten Woche fünf und aktuell 17 Fälle, so Büchner. Dabei handle sich nur um im Amt bekannten Erkrankungen.

Dunkelziffer hoch

„Es gibt sicher eine Dunkelziffer.“ Die Influenza zeige sich durch ein schlagartiges Auftreten mit Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und trockenem Husten. Dabei sei üblicherweise kein Schnupfen dabei. Die „echte Grippe“ werde durch Viren ausgelöst, übertragen durch Husten, Niesen oder Sprechen und könne zu einer schweren Erkrankung führen. Mediziner Büchner rät dazu, bei entsprechenden Symptomen zum Arzt zu gehen und sich möglicherweise noch impfen zu lassen.

