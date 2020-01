Kolping-Bezirksverband Ebersberg hat endlich wieder einen Präses

Längere Zeit hatte der Bezirksverband Ebersberg der Kolpingsfamilien keinen Präses als geistlichen Beistand. Jetzt hat sich eine Lösung gefunden.

Landkreis – Die ganze letzte Wahlperiode von drei Jahren Dauer musste der Bezirksverband der sieben Kolpingsfamilien des Bezirkes Ebersberg mangels eines Kandidaten leider ohne einen Präses als geistlichen Begleiter auskommen. Dieser Zustand fand jetzt ein Ende.

Mit großer Mühe – aber immerhin – ist es jetzt gelungen, den Markt Schwabener Pfarrer Herbert Walter für die Funktion des Präses zu gewinnen. In der diesjährigen Neuwahl wurde er in Abwesenheit einstimmig gewählt.

Familienforum ohne eigenen Vertreter

Alle anderen Mitglieder des Vorstandes konnten ebenfalls alle Wählerstimmen auf sich vereinigen. Vor der Neuwahl des Kolping-Bezirksvorstandes gaben die bisherige Vorsitzende, Astrid Beer-Staudenhechtl, die Kassiererin Siglinde Hauptmann und der Kassenprüfer Helmut Kreitmayer ihre Berichte ab. Auf Antrag des Kassenprüfers wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Leider konnte auch bei dieser Wahl die Position für das Familienforum nicht besetzt werden.

Neue Satzung wurde beraten

Der Wahlleiter, Diözesan-Vorstandsmitglied Massimo Zanorer, äußerte sich aber trotzdem erfreut über den reibungslosen Ablauf der Wahl und sagte dem Bezirksvorstand und den einzelnen Kolpingsfamilien die volle Unterstützung des Diözesanverbandes in allen Fragen des Vereinslebens zu.

Im Anschluss an die Wahl wurde über eine neue Satzung beraten und diese nach geringfügigen Änderungen einstimmig verabschiedet. Sie tritt nach der Genehmigung durch den Diözesanvorstand in etwa drei Wochen in Kraft.

Zum Abschluss wurden die vorliegenden Veranstaltungstermine für das laufende Jahr 2020 überprüft und wegen Terminüberschneidungen geringfügig korrigiert.

Es gibt wieder einen Bezirksquiz

Neben vielen weiteren Veranstaltungen sind als Höhepunkte im Jahresprogramm des Bezirkes Ebersberg das Kegelturnier, die Maiandacht, die Diözesanversammlung, die Bergmesse, die Landeswallfahrt, der Weltgebetstag und das Bezirksquiz zu nennen. ez

