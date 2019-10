Mietkostenzuschuss für Pflege-Azubis - damit sie bleiben

Der Landkreis Ebersberg will den Nachwuchs in der Pflege mit einem Mietzuschuss unterstützen. Das ist eine Reaktion auf die hohen Wohnungskosten in der Region.

Landkreis – Vom zuständigen Ausschuss des Kreistages kam grundsätzliche Zustimmung. Wie das Programm genau ablaufen soll, ist noch offen.

Hintergrund: Wie Marion Wolinski (Landratsamt) in der Ausschusssitzung erklärte, waren die freiwilligen Leistungen des Landkreises auf dem Prüfstand, darunter auch eine Investitionskosten-Förderung für ambulante Pflegedienste in Höhe von 100 000 Euro pro Jahr. In einem „Runden Tisch“ mit allen Beteiligten war klar, dass bei einer Einstellung der Förderung nicht mit Qualitätseinbußen zu rechen sei. Härtefälle könnten über den Spendentopf „Fördern und Helfen“ ausgeglichen werden. Somit sei sichergestellt, dass jeder Landkreisbürger ungeachtet seiner finanzieller Möglichkeiten, Pflegeleistungen erhält.

Fachkräftemangel als größtes Problem

Einigkeit herrschte auch darüber, dass der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege das größte Problem im Kreis darstellt. Die Vertreter der Wohlfahrtsverbände seien grundsätzlich bereit, auf die Investitionskosten-Förderung zugunsten einer Wohnraumförderung von Pflegekräften zu verzichten, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Es fehlen rund 200 Pflegekräfte

Im Landkreis fehlen laut einer statistischen Erhebung aus dem Jahr 2016 laut Landratsamt rund 200 Pflegekräfte. Oft ist der teure Wohnraum im Landkreis ein Hinderungsgrund, eine Ausbildung oder eine Tätigkeit im Bereich der Pflege aufzunehmen. Laut Landratsamt besteht abseits von geförderten Neubauten – in Ebersberg derzeit gegenüber der Klinik in Planung – die Möglichkeit, Mietzuschüsse zu gewähren.

Angedacht ist, Auszubildende finanziell zu unterstützen. Wenn das Gehalt in den späteren Ausbildungsjahren steigt, sinkt die Förderung. Auch Wohngemeinschaften könnten gefördert werden.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Abgewickelt werden soll das Programm von der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Ebersberg ohne zusätzliches Personal. Die Auszubildenden reichen ihren Mietvertrag bei der Geschäftsstelle ein. Diese prüft und weist eine monatliche Auszahlung ein. Da die Mittel begrenzt sind, gilt der Grundsatz: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Wird das Ausbildungsverhältnis beendet, endet auch die Förderung.

Offen ist unter anderem die Frage, in welcher Rechtsform das Programm umgesetzt werden soll. Im Gespräch ist eine Stiftung. Und es geht um die Frage von möglichen Spenden von Bürgern und von Unternehmen.

Entscheidung im März 2020

Im Ausschuss wurde der Vorschlag positiv ausgenommen. Marina Matjanovski (CSU), selbst Krankenschwester an der Kreisklinik, betonte: „Das ist ein vernünftiger Schritt, die Auszubildenden zu unterstützen.“ Die Grundsatzidee sei „ok“, so die Reaktion von Rolf Jorga (CSU). Er fragte jedoch kritisch nach, ob sich das Programm nur an Auszubildende richten soll, und ob man nicht auch die bereits ausgebildeten Pflegekräfte fördern könne, um sie an den Standort Ebersberg zu binden. Einen Ansatz dazu gibt es: Die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion soll Ansprechpartner für freie Mietwohnungen für Pflegekräfte sein. Eine endgültige Entscheidung für das Programm soll im März 2020 fallen.

