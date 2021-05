Schon wieder Schockanrufe im Landkreis Ebersberg

Polizei warnt vor dreisten Betrügern

Es reißt nicht ab: Schon wieder sollten zwei ältere Menschen im Landkreis Opfer von Telefonbetrügern werden. Doch sie waren wachsam

Landkreis Ebersberg - Wie die Ebersberger Polizei erst jetzt mitteilte, wurden bei ihr vor rund einer Wochen erneut zwei telefonische Betrugsversuche angezeigt, die sich gegen Mittag ereignet haben.

84-jährige Ebersbergerin tappt nicht in die Falle

In einem Fall wurde eine 84-jährige Ebersbergerin von einem Mann angerufen, die sich als ihr Enkel ausgab. Angeblich hätte er einen Unfall gehabt und würde schnellstmöglich 30.000 Euro benötigen. Später hätte er sich mit 15.000 Euro zufrieden gegeben und erkundigte sich nach den finanziellen Möglichkeiten des vermeintlichen Opfers. Die skeptische Frau konnte durch Nachfragen innerhalb ihrer Familie aber schnell eruieren, dass keiner ihrer Enkel in derart finanziellen Schwierigkeiten steckt.

Klassische Variante für 74-jährigen Rentner

Einem 74-jährigen Rentner aus Egmating wurde die klassische Variante aufgetischt. Ein angeblicher Kriminalbeamter aus München erzählte die Geschichte von der Einbrecherbande in der Nachbarschaft. Angeblich wäre diese Bande festgenommen worden und hätte einen Zettel mit der Adresse des Geschädigten dabei . Der Betrüger erkundigte sich nach Wertgegenständen und danach ob das Opfer einen Safe oder ein Schließfach besitzt. Als dies alles verneint wurde, legte der Täter auf.

Polizeichef: Bleiben Sie vorsichtig!

Polizeichef Ulrich Milius: „Diese Fälle zeigen, dass nach wie vor versucht wird –vorwiegend ältere Personen- durch betrügerische Anrufe über den Tisch zu ziehen. Bleiben sie vorsichtig, wenn sie am Telefon nach Geld und Wertsachen gefragt werden und übergeben sie nichts Wertvolles an fremde Personen. Wenn sie sich unsicher sind, wenden sie sich an Vertrauenspersonen oder die Polizei.“