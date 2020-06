Urlaub während Coronakrise: Griechische und spanische Inseln bei Ebersberger Landkreisbürger beliebt

Kos, Korfu, Mallorca – griechische und spanische Inseln liegen bei Landkreisbürgern im Trend. Auch Urlaub in Nachbarstaaten und in Deutschland sind gefragt.

Landkreis – Kos, Korfu, Mallorca – griechische und spanische Inseln liegen bei Landkreisbürgern im Trend. Auch Urlaub in Nachbarstaaten und in Deutschland können sich die Menschen hierzulande vorstellen – Stichwort Coronakrise. Wir haben diesbezüglich bei Reisebüros im Landkreis nachgefragt.

Seit mehreren Monaten gilt die weltweite Reisewarnung, sie wurde bis 31. August verlängert. Am Montag ist die Reisewarnung für einige europäische Länder aufgehoben worden. „Einzelne Länder können weiterhin Einreisen beschränken oder eine Quarantäne bei Einreise vorsehen“, teilte das Auswärtige Amt auf seiner Internetseite mit.

In Spanien etwa verzögert sich deshalb die Aufhebung der Reisewarnung. Das gilt jedoch nicht für die klassischen Sehnsuchtsorte der Deutschen: „Ab Ende nächster Woche sind Reisen auf die Balearen und Kanaren kein Problem“, sagt Daniela Aschenbrenner von der Reiselounge in Anzing.

Griechische und spanische Inseln sowie Zypern beliebt

Bei potenziellen Flugreisenden sind die griechischen und spanischen Inseln sowie Zypern beliebt, sagt Aschenbrenner. Der Trend gehe aber derzeit zum Auto. Italien, Österreich und Deutschlands Norden – viele Landkreisbürger wollen selbst mit dem Wagen anreisen. Für Urlauber in Deutschland ist das Meer wichtig: Viele Anfragen zielen auf Nord- und Ostsee ab. Das berichten auch andere Mitarbeiter von Reisebüros.

„Viele Reisen sind auf Eis gelegt“, berichtet etwa Rosemarie Urscher von der gleichnamigen Firma. Viele ihrer Kunden machen in Bayern Urlaub oder einfach Tagesausflüge. „Sie fahren mit dem Auto an den See und kommen abends wieder nach Hause“, sagt Urscher.

Kurzarbeit im Landkreis Ebersberg: Menschen können nicht in den Urlaub

Viele Menschen im Landkreis können zudem nicht in den Urlaub fahren. Weil sie in Kurzarbeit oder anderen Misslagen wegen der Coronakrise stecken. „Sie verschieben den Urlaub aufs nächste Jahr“, sagt eine Mitarbeiterin bei Derpart in Baldham.

Wenige Anfragen gebe es derzeit, sagt sie. Das könnte aber auch am Juni liegen; wegen Frühjahresrabatte gebe es im Juni immer weniger Buchungen. Klar ist: „Reisen in ferne Länder sind mit der Reisewarnung behaftet“, so die Mitarbeiterin. Diese Kunden fallen weg. Alle Fernreisen bis 31. Juli wurden von Reiseveranstaltern abgesagt.

Kunden ist Ablauf einer Flugreise unklar

Vielen Kunden ist zudem nicht klar, wie eine Flugreise derzeit genau abläuft und was dabei zu beachten ist: Abstandsregeln im Flugzeug, Hygienevorschriften an Flughäfen, Besuche in ausländischen Restaurants und Hotels. Daniela Aschenbrenner von der Reiselounge gibt aber eine vorsichtige Entwarnung: „Die Urlaubsländer und Reiseveranstalter sind gut vorbereitet.“