Umsatz in Zahnarztpraxen während Coronakrise gesunken - Ebersbergs Obmann: Infektionsrisiko gering

Patientenzahl in Praxen sind während der Coronakrise stark gesunken. Der zahnärztliche Obmann für den Landkreis Ebersberg: Infektionsrisiko ist gering.

Landkreis – Bohren, saugen, spülen, ausspucken: Eine Zahnarztpraxis ist nicht unbedingt ein Ort, an dem Menschen in Zeiten von Covid-19 sein wollen. „Dort stecke ich mich leicht an“, denken viele Patienten. Nur, das stimmt gar nicht, sagt Felix Ringer, Zahnärztlicher Obmann im Landkreis Ebersberg. „Die Infektionsrate in einer zahnärztlichen Praxis ist extrem gering“, sagt der Arzt mit Praxis in Grafing.

Er wisse nur von einem an Covid-19 erkrankten Zahnarzt in Oberbayern. Ringer beruft sich auf ein Schreiben des Zahnärztlichen Bezirksverbands Oberbayern. Da heißt es: „Eine Übertragung von Infektionserkrankungen in zahnärztlichen Praxen ist nach allen Forschungsergebnissen unwahrscheinlich.“ Eine Ansteckung von Zahnärzten auf Patienten sei „nahezu ausgeschlossen“.

Das vermeintliche Problem: das sogenannte Aerosol

Aufschiebbare Gänge zum Zahnarzt sollten bisher vermieden werden. Selbst Zahnärzte haben das Risiko einer Ansteckung als hoch eingestuft. Das vermeintliche Problem: Bei der Zahnbehandlung mit Bohrern etwa entsteht ein Feuchtigkeitsnebel, das sogenannte Aerosol. Diese Aerosolwolken in der Luft enthalten Viren und Bakterien aus dem Mund von Patienten. Trotz Schutzmasken kann dieser Schwebestaub eingeatmet werden. Das kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

Während der Coronakrise hat sich die Angst vor einer Infektion mit dem Virus aufgedrängt. Patienten dachten, dass zahnärztliche Praxen geschlossen hätten, sagt Ringer. „Es gab aber nie einen Stopp in unserer Branche.“

Umsatzeinbußen bis zu 50 Prozent

Die Folge: Patienten blieben mehrere Wochen Zahnarztpraxen fern. Das riss tiefe Löcher in die Kassen der rund 80 Zahnärzte im Landkreis: Umsatzeinbußen bis zu 50 Prozent. Praktisch alle Praxen hätten Kurzarbeitergeld angemeldet, so Obmann Ringer.

„Ich bin mir sicher, dass Zahnarztpraxen rote Zahlen einfahren“, sagt er. Altgedienten Ärzten gehe es besser. Aber hätte er vor einem Jahr seine Praxis aufgemacht, ihm wäre jetzt angst und bange, sagt der Zahnarzt. Spezielle Förderprogramme für Zahnarztpraxen gibt es nicht, teilt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums auf Nachfrage der EZ mit.

Zahnarztpraxis Kaiser in Grafing: Öffnungszeiten um zehn Stunden gekürzt

Nun also die gute Nachricht für Ärzte und Patienten. In der Zahnarztpraxis von Ulrich Kaiser in Grafing kommen langsam wieder Schmerzpatienten in die Sprechstunde, sagt Susanne Kaiser am Telefon. Es habe viele Absagen von Terminen gegeben, der Umsatz sei eingebrochen. Ihre Öffnungszeiten haben sie um zehn Stunden wöchentlich gekürzt, in der Osterwoche war die Praxis ganz geschlossen.

Sie machen „alles außer Bleachen“, sagt Kaiser. Die Patienten seien in der Praxis gut geschützt. Handschuhe, Mundschutz, Gesichtsschilde: Ihre Ausrüstung sei gut. Wie schon vor der Coronakrise sollen in Praxen nach jeder Behandlung Oberflächen gereinigt werden, Patienten bekommen Munddesinfektionsmittel zum Spülen.

Ältere und erkrankte Personen nur in dringenden Fällen in die Praxis

„Nach wie vor sollen ältere und erkrankte Personen nur in dringenden Fällen zahnärztliche Praxen aufsuchen“, sagt Ringer. Alle anderen Patienten sollten nun zeitnah zum Zahnarzt. Vor allem, wenn der Aufschub den Zustand verschlechtert. Entzündungen können gefährlich werden. Sie könnten das Immunsystem schwächen und sich so negativ auf eine Corona-Erkrankung auswirken, meint Ringer. Sein Tipp: Zum Doktor gehen.

