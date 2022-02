Grüne positionieren sich in Streit um Brennerzulauf: Bahn soll Bestandstrasse besser prüfen

Von: Josef Ametsbichler

Ein Blick in die Baustelle des Brennerbasistunnels. Die europäische Gleisverkehrsachse läuft auch durch den Landkreis Ebersberg. Das hat Folgen. © Peter Kneffel/dpa

Lange war von den Grünen im Landkreis Ebersberg zum Thema Brenner-Nordzulauf nichts zu hören. Nun erfolgt eine Positionierung, zumindest in Teilen. Eine Analyse.

Landkreis – Lange haben die Kreis-Grünen stillgehalten, was den Brenner-Nordzulauf und neue Gleise durch den Landkreis-Süden angeht. In ihrer Brust schlagen zwei grüne Herzen, die sich nicht ohne Weiteres in denselben Rhythmus bringen lassen: Einerseits wollen sie die Natur vor Ort vor dem Flächenfraß bewahren. Andererseits geht es ums große Ganze – die Verkehrswende und die Rettung des Weltklimas.

Bei der Windkraft-Debatte um den Ebersberger Forst haben die Grünen auf ihr Weltenretter-Herz gehört und sich für die Windkraft im Wald positioniert. In der Diskussion um den Brenner-Nordzulauf klingt nun der Wille einer Regierungspartei durch, es möglichst allen recht zu machen.

Grüne: Zwei neue Gleise für den Brennerzulauf müssen sein

Eine klare Ansage machen die Grünen in einem am Dienstag veröffentlichen Positionspapier: „Die zwei bestehenden Gleise von Grafing bis Rosenheim und im Inntal bis Kiefersfelden reichen auch mit technischer Aufrüstung nicht aus, um den zusätzlichen Bahnverkehr nach Fertigstellung des Brenner-Basistunnels aufzunehmen.“ Jahrzehntelang sei beim Schienenausbau zu wenig passiert. „Die Bahn ist die Form der Elektromobilität, die heute schon in großem Stil funktioniert.“ Kurzfassung: Es braucht zwei neue Gleise im Landkreis-Süden.

Forderung der Ebersberger Kreis-Grünen: Mensch und Natur schonen

Beim Wo und Wie wird es ausladend. „Naturverträglich, flächenschonend, landschafts- sowie anwohnerfreundlich“ soll es sein, führt das Schreiben aus, unterzeichnet von Kreistags-Fraktionschefin Waltraud Gruber aus Aßling sowie den Kreisverbands-Vorständen Angelika Obermayr, ehemals Grafings Bürgermeisterin, und Christoph Lochmüller, ehemals Bundestagskandidat aus Hohenlinden.

An die Bahn geht ihr Vorwurf, die Streckenführung entlang der bereits existierenden Gleise sei nicht ausreichend geprüft worden. Ihr aus Sicht der Grünen „voreiliger“ Ausschluss sei für die Bürger nicht transparent nachvollziehbar. Etwa sei unklar, ob es wirklich eine durchgängige Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h auf der Brems- und Beschleunigungsstrecke brauche. „Wir wollen daher, dass die Bestandstrasse in die Detail-Untersuchungen mit aufgenommen wird“, fordern die Kreisgrünen auch mit Blick auf die jüngst vorgestellte Bürgertrasse eines Aßlinger Ingenieurs. Es gehe um den „kleinsten Eingriff in unsere Landschaft, den Erhalt unserer Siedlungsstruktur und somit die maximale Schonung von Mensch und Natur“. Auf eine Variante festlegen wollen sich die Kreispolitiker nicht.

„Eine unterirdische Führung mindert den Flächenverbrauch“, heißt es stattdessen, ohne dass das Schreiben direkt eine Tunnellösung fordert. „Es darf keine Nachteile für den Nahverkehr geben“, heißt es auch. „Lärmschutz nach den höheren Grenzwerten der Lärmvorsorge“ brauche es für die Bestandsstrecke und auf der „eventuellen Neubaustrecke“.

Die Grünen rechnen beim Bahnausbau mit „schmerzlichen Eingriffen in die Landschaft“, doch komme ihm eine „entscheidende Rolle“ mit Blick auf die Klimaziele zu. Es gelte, die Bevölkerung transparent einzubinden.

