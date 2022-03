Eltern boykottieren Unterricht: Zehn Kinder gehen trotz Bußgelds nicht zur Schule

Von: Josef Ametsbichler

Die Corona-Krise hat zehn Kinder im Landkreis Ebersberg noch voll im Griff. Während ihre Klassenkameraden längst wieder im Unterricht sitzen, dürfen sie nicht zur Schule - weil die Eltern sie nicht lassen.

Landkreis – Zehn Schulkinder aus dem Landkreis Ebersberg sitzen seit Monaten daheim, statt im Unterricht. Weil sich die Eltern weigern, sie in die Schule zu schicken. „Schulverweigerer dieser Art gab es vor Corona nicht“, so eine Landratsamtssprecherin. Die Kinder müssten daheim bleiben, weil die Eltern sich gegen die regelmäßigen Corona-Tests sträuben, die in den Klassen fällig sind – Stichwort: körperliche Unversehrtheit. „Der Test wird als Verletzung gesehen“, erläutert das Amt die Perspektive der betreffenden Eltern.

Kein Anspruch auf Distanzunterricht: Testverweigerer verletzen Schulpflicht

„Prinzipiell besteht Schulpflicht“, betont die Behörde aber auch. Nur kurzfristig könnten Eltern ihre Kinder davon befreien lassen, wenn ein Arzt das Schulkind per Attest krankschreibe. Ein Anspruch auf Distanzunterricht bestehe nicht mehr, erklärt das Bayerische Kultusministerium auf Anfrage der Redaktion. „Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis vorlegen und deshalb nicht regelmäßig am Unterricht teilnehmen können, verletzen daher grundsätzlich ihre Schulpflicht und Erziehungsberechtigte ihre Pflicht, auf den regelmäßigen Unterrichtsbesuch ihrer Kinder hinzuwirken.“

Zwangsgelder: Widerspruchsverfahren laufen

Umgekehrt heißt das, die Verweigerungshaltung hat Konsequenzen. Den Eltern eines Gymnasiasten, zweier Realschüler, dreier Grundschüler und vierer Mittelschüler sei ein Zwangsgeld in Höhe von 1500 Euro angedroht worden. Das teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Derzeit lägen der Regierung von Oberbayern drei Widerspruchsverfahren zur Entscheidung vor. „In den anderen Verfahren werden wir die Zwangsgelder für fällig erklären und neue Zwangsgelder in Höhe von 2000 Euro verhängen“, kündigt die Kreisbehörde an.

Weder Haft für die Eltern noch polizeiliche Vorführung für die Schüler

Während also ihre Klassenkameraden längst wieder im Präsenzunterricht sitzen, hat die Corona-Krise diese zehn Kinder weiterhin fest im Griff. Ob die Eltern versuchen, mit ihnen in Sachen Schulstoff dranzubleiben, ist laut Landratsamt der schulischen und amtlichen Kontrolle entzogen – bis die Zwangsmaßnahmen Wirkung zeigen oder sich die Eltern aus anderen Gründen entschließen, ihre Kinder wieder zurück an die Schule zu schicken. „Es ist nicht vorgesehen, bei Rechtsverstößen alternative Wege anzubieten“, schreibt das Amt. Auf weitere Zwangsmaßnahmen habe man bisher verzichtet, wie etwa die Vorführung von Schülern im Unterricht.

Abgehängt von Schulstoff und Klassenkameraden

„Bei dauerhaften Schulverweigerern hat die Polizei sicher nicht die Kapazität, das regelmäßig zu tun“, schreibt das Landratsamt. Auch eine „Ersatzzwanghaft“ gegenüber den Eltern sei noch nicht verhängt worden und sei auch nicht geplant. Weitere Konsequenz ist laut Amt „sicherlich, dass Unterrichtsstoff versäumt und damit ggf. der Anschluss verpasst wird“.

