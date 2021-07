Radfahrer kühlt sich an Waldsee ab - und filmt blutige Attacke auf seine Zehen

Schmerzhafter Schreck bei Radlpause

Ein Schemen, ein Schreck, ein Schmerz: Als sich Ewald Groß (74) im Ebersberger Forst von einem Steg aus die Füße kühlt, schnappt ein Fisch zu, dass Blut fließt. Über die Attacke kann das Opfer längst schmunzeln. Piranhas oder Haie gibt es im Antoni-Weiher zum Glück nicht.

Ebersberg – „Das Monster ist immer noch da drin“, sagt Ewald Groß. Dann muss er lachen. Seine schmerzhafte Begegnung mit der Bestie vom Antoni-Weiher hat der 74-jährige Zornedinger psychisch längst verarbeitet, auch der Fuß zwickt tags darauf nicht mehr. Was bleibt, ist ein ganzer Schwung Bissspuren an den Zehen. Und ein Video, das den Überraschungsangriff aus der Tiefe zeigt.

+ Blutige Zehen hat sich Ewald Groß bei einer Rast am Antoni-Weiher im Ebersberger Forst geholt. Schuld dürfte ein Hecht gewesen sein, der auf der Jagd nach kleineren Fischen die Zehen des 74-Jährigen als Beifang erwischt hat. © privat

Nicht zum ersten Mal sitzt Ewald Groß am vergangenen Donnerstag am Antoni-Weiher im Ebersberger Forst, dem manche den Spitznamen Zaubersee geben. Vom Holzsteg aus lässt er die Füße und die Seele baumeln. Auf seinen Radtouren ist der Halt eine willkommene Erfrischung und ein Moment, um innezuhalten und die Natur zu genießen. Wie meistens umschwärmen Rotfedern wie kleine Putzerfische die nackten Zehen des Ruheständlers, ihr Knabbern kitzelt.

Fisch schnappt im Ebersberger Forst zu - Attacke zufällig gefilmt

Mit dem Handy filmt der Zornedinger den neugierigen Schwarm. Da schießt von links unten ein oberschenkeldicker Schemen ins Bild, direkt auf seine Zehen los – und schnappt zu. Als Ewald Groß erschrocken die Füße aus dem Wasser zieht, tropft Blut in den Antoni-Weiher. „Ich bin jetzt noch fassungslos“, sagt der 74-Jährige über den schmerzhaften Moment. Die Wunden seien weder schlimm noch tief, wegen der rasiermesserscharfen Fischzähne sah es aber auf den ersten Blick nach Blutbad aus.

+ Der Hecht schnappt zu: Zufällig filmt Ewald Groß den Raubfisch im Antoni-Weiher, schemenhaft links im Bild zu sehen. © privat

Die erste Erklärung, die sich das Biss-Opfer zusammenreimt: Ein größerer Raubfisch schnappt, angelockt von den kleinen Beutefischen, zu – und bekommt die Radlerzehen als unerwarteten Beifang ins Maul.

Raubfisch im Waldsee bei Ebersberg: Ortskundiger bestätigt erste Vermutung

Groß streift sich vorsichtig Socken und Schuhe über und radelt wie vom wilden Fisch gebissen – also verdattert, aber recht gelassen – von der einsamen Stelle im Forst aus zu einer Bekannten, die in der Nähe wohnt. Sie versorgt ihn mit Verbandsmaterial. Zum Arzt geht der 74-Jährige nicht, die Wunden scheinen tadellos zu verheilen. „Es tut nicht weh, aber ich spüre es noch“, sagt er.

+ Verarztet: Der vom Hecht geschundene Fuß. © privat

„Das kann nur ein Hecht gewesen sein“, sagt Josef Pfaller. Er ist der Pächter des Sees und weiß als solcher, dass der Laich der Raubfische von Vögeln auch in abgelegene Gewässer wie seines getragen wird. Von Fischbissen hört er nicht das erste Mal. Seine Frau habe der Hecht einmal so am Arm erwischt, dass sie die Wunde beim Arzt behandeln ließ. Das Risiko bestehe an so einem Gewässer nun mal. Die kleinen Rotfedern seien scharf auf Brotkrumen, die manche Besucher ins Wasser werfen, und kämen deshalb angeschwommen, wenn es sich jemand auf dem Steg gemütlich macht. Der Hecht wiederum sei scharf auf die Rotfedern – und bei seinen rabiaten Angriffen nicht immer zielsicher.

Ewald Groß hat die schmerzhafte Erfahrung den See nicht verleidet. Er wird seine Zehen wieder ins Wasser halten, wenn er dort vorbei radelt. „Da habe ich keine Bedenken“, sagt er. Aber Besucher sollten wissen, dass dort ein Zehenbeißer lauert.

