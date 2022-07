Windräder im Ebersberger Forst: Es könnte schneller gehen als gedacht

Von: Robert Langer

Förster Wolfgang Richter (re.) und EZ-Redakteur Josef Ametsbichler am Standort der geplanten Windkraftanlagen im Ebersberger Forst. © Stefan Rossmann

Ebersberg wartet auf eine Entscheidung in Berlin, stellt aber schon mal die Weichen nach geänderter Rechtslage.

Landkreis – Schneller umgesetzt werden kann möglicherweise das Projekt der fünf Windräder im Ebersberger Forst. Abhängig ist das von einer Entscheidung in Berlin. Der Kreisumweltausschuss Ebersberg hat schon mal vorsorglich einen Beschluss gefasst. Der besagt, „dass wir kein Änderungsverfahren der Landschaftsschutzgebietsverordnung mehr brauchen, wenn der Bundestag beschließt, dass Windräder in Landschaftsschutzgebieten zulässig sind“, so Landrat Robert Niedergesäß auf EZ-Nachfrage. Heißt vereinfacht: eine Hürde könnte übersprungen werden. „Insgesamt bedeutet das eine Straffung und Vereinfachung der Verfahren“, so der Landrat.

Wegen der aktuellen Entwicklung hatte sich die Grundlage der Debatte kurzfristig verändert. Die wichtigen Punkte erläuterte die zuständige Abteilungsleiterin Friederike Paster.

10-H-Regelung soll bestehen bleiben

„Herr Landrat, halten Sie inne!“ Bernhard Winter, früherer Markt Schwabener Bürgermeister und jetzt Mitstreiter im „Bündnis für den Wald“, hat Landrat Robert Niedergesäß aufgefordert, beim Thema Windräder im Forst innezuhalten und die geänderten Begleitumstände zu betrachten. Winter, der Gegner der Windräder im Forst ist, zählte folgende Faktoren auf: neue Standort-Möglichkeiten durch die Bewegung bei der 10H-Regel, „die eskalierende Pleite von Green City“, zahlreiche und bisher nie dagewesene Kampagnen und Gesetzesimpulse zum Einsparen von Energie sowie den wachsenden Widerstand in der Bevölkerung „gegen die Verletzung unseres einzigartigen Waldes“. „Sie lassen den mit knappster Mehrheit in Fahrt gesetzten Eisenbahnzug einfach weiterrollen, statt innezuhalten und noch einmal in Ruhe nachzudenken“, sagte Winter.

Michael Acker

Nicht rütteln will der Landrat jedoch in Bezug auf den Forst an der 10-H-Regelung, also dem zehnfachem Abstand eines Windrades zur Wohnbebauung, gemessen an der Höhe der Anlage. Er sei kein „Fan“ dieser Regelung, räumte er ein. Für das Projekt im Forst sei es jedoch „Geschäftsgrundlage“ des vorausgegangenen Bürgerentscheides.

Ähnlich äußerte sich auch Josef Oswald, CSU-Kreisrat und Bürgermeister von Glonn. „Wir brauchen Akzeptanz in der Bevölkerung. Wir müssen glaubwürdig sein.“ Er fühle sich an den Bürgerentscheid gebunden. „Wir müssen glaubwürdig sein“, so auch Bianka Poschenrieder (SPD). Sie zeigte sich zuversichtlich, die Anforderungen an das Projekt mit dem vorhandenen Platz zu lösen.

Moralische, statt politische Frage

Den Antrag die 10-H-Regelung aufzuheben, kam von den Grünen. Sie sehen darin den Vorteil, sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich ein optimales Ergebnis erzielen zu können. Ilke Ackstaller (Grüne) bezweifelte, dass es in offiziellen Veröffentlichungen eine Festlegung auf 10-H gegeben habe. Dem widersprach Vaterstettens Bürgermeister und Kreisrat Leonhard Spitzauer (CSU), der auch einräumte, er sei vom Standort im Forst nicht überzeugt, akzeptiere aber den Bürgerentscheid.

„Das ist keine politische Frage, sondern eine moralische“, so Toni Ried (FW) in einem sehr emotionalen Redebeitrag. „Wenn wir es schaffen, den Forst zu zerstückeln“ sei dies „eine Sünde“. Applaus gab es dazu von Gegnern der Windräder im Forst, die zu Beginn der Sitzung viele Fragen gestellt hatten.

