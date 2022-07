Heiße Ware: Kunden überrennen Brennholz-Händler und Ofenbauer

Von: Josef Ametsbichler

Heiß begehrtes Heizmaterial: Brennholz steigt massiv im Preis – falls es überhaupt zu kriegen ist. © Symbolfoto: Christin Klose/dpa

Die Sorge der Kunden vor dem Winter bedeutet einen nie dagewesenen Ansturm auf Ofenbauer und Brennholz-Händler im Kreis Ebersberg.

Landkreis – Mitten in der Sommerhitze denken die Menschen im Landkreis Ebersberg ans Frieren. Baumärkte verkaufen Notstrom-Aggregate und Heizlüfter, Anbieter von Wärmepumpen, Hackschnitzel- und Pelletsheizungen können sich vor Anfragen kaum retten. Und eine ganz traditionelle Heizform erlebt eine nie dagewesene Nachfrage: Scheitholz.

Ofenbauer in Glonn berichtet von verzehnfachter Nachfrage

129 Anrufe an einem Tag hat Alois Otte kürzlich in seinem Glonner Ladengeschäft gezählt. Diejenigen, die am Besetztzeichen scheiterten, gar nicht eingerechnet. „Wir können die Leute nicht einmal mehr alle zurückrufen“, sagt der Chef vom „Glonntaler Ofenbau“, der Heizkamine, Kachelöfen und artverwandte Anlagen verkauft und montiert. „Die Nachfrage hat sich verzehnfacht“, sagt er. „Das ist nicht übertrieben.“

Sein Sortiment reißen ihm die Kunden zurzeit aus der Hand: Alois Otte (60) betreibt in Glonn einen Ofenhandel – Gerade Kunden mit Gas- oder Ölheizungen suchen derzeit nach Alternativen. © SRO EBERSBERG

Im Trend: Kaminöfen für Scheitholz - „Leute sind ganz verunsichert.“

Vor allem gilt der Andrang den Kaminöfen, die schnell einzubauen sind, berichtet er. Die Interessenten: Kunden, die ihr Haus mit Öl und vor allem Gas heizen und sich nicht darauf verlassen wollen, dass sie damit durch den Winter kommen. „Diese Leute sind ganz verunsichert“ beobachtet Otte. Das sei ungefähr mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine losgegangen und habe sich durch die Nachrichten zu möglichen Rohstoff-Sanktionen und Lieferboykotten noch verstärkt. „Die Menschen haben wegen der politischen Lage Angst, im Winter zu frieren“, sagt der Ofenbauer. „Das Vertrauen in die Regierung ist da gering.“

Während der Chef 60- bis 70-Stunden-Wochen in Verkauf und Buchhaltung schiebt, bauen Ottes drei Monteure ein, was eben an Öfen so hergeht. „Die meisten Hersteller sind schon im nächsten Jahr“, sagt er. Doch wer es mit Farbe und Modell nicht so genau nehme, bekomme zurzeit schon noch was – allerdings hätten viele Zulieferer heuer schon drei, vier Mal die Preise erhöht.

Ohne Brennholz hilft der Ofen nichts: Anbieter werden überrannt, Preise schießen hoch

Ohne Brennholz hält der schönste Ofen nicht warm. Ähnliche Preissprünge wie bei Öl und Gas verzeichnet daher auch die Holzbranche. An die 180 Euro müssen Kunden mittlerweile für einen Ster (Raummeter) Buchenholz hinlegen – falls solches überhaupt zu kriegen ist. Das berichtet Hannes Obermaier aus Nettelkofen bei Grafing. Er verkaufe mittlerweile Buche, Eiche und Esche als Hartholz gemischt. „Günstiger ist das leider auch nicht.“ Steigende Preise der fossilen Energieträger und Angst vor dem Mangel machen Holz als Brennmaterial für viele Verbraucher trotzdem wieder zu einer attraktiven Option.

Hannes Obermaier (58) Brennholz-Händler © Stefan Roßmann

Genug Holz, aber nicht genug trockenes Holz

Der Forstwirt und Holzhändler Obermaier sagt: „Es gibt schon genug Holz, aber nicht genug trockene Ware.“ Eigentlich gehöre Holz im Winter geschlagen und aufbereitet, damit es über den Sommer in Ruhe trocknen könne. Mittlerweile gehe er dazu über, Holz in einer Biogasanlage trocknen zu lassen, um der Nachfrage noch Herr zu werden. Seit gut acht Wochen klingle das Telefon bei ihm in Nettelkofen unaufhörlich – von immer weiter her komme die Kundschaft. Eigentlich sei die Hauptsaison ja der Spätsommer und Herbst. „Jetzt haben sie uns im Juli schon am Krawattl“, frotzelt der Holzbauer. Er versuche trotzdem, seine Stammkundschaft zu bedienen, müsse manchen aber bis in den Oktober vertrösten.

Profi mit Qualitäts-Tipp: So erkennt man gut getrocknetes Brennholz

Die Abnahmemengen steigen, wählerisch sind die Kunden auch nicht mehr. Mancher, der beim Einlagern eines Sters Holz die Hände gerungen habe, bestelle nun gleich fünf. Obermaier ist überzeugt, dass Brennholz in Sachen Preis-Leistungsverhältnis immer noch eine gute Option ist, sofern die Qualität stimmt. Einen Tipp für Laien hat er auch, um einzuschätzen, ob das Holz gut durchgetrocknet ist: Etwas Spülmittel auf das eine Ende des Scheits und am anderen Ende hineinpusten. Bilden sich schaumige Blasen, stimmt die Durchlässigkeit und damit der Trocknungsgrad.

