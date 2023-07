„Unsere Städte müssen sich wandeln“: Ärzte-Vorstand ruft zu Hitze-Vorsorge auf

Von: Josef Ametsbichler

Laut Wettervorhersage stehen uns heiße Tage ins Haus. Die Klimaprognosen gehen davon aus, dass solche Phasen immer länger und häufiger auftreten. (Symbolbild) © Jens Büttner/ dpa

Es wird heißer und das öfter. Ebersbergs Ärzte-Vorstand Marc Block spricht im Interview über Hitzeschutzpläne und die medizinischen Folgen hoher Außentemperaturen.

Ebersberg – Die Zahl der Hitzetoten steigt, die Politik will einen Hitzeplan. Braucht es den aus medizinischer Sicht? Marc Block, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Ebersberg, klärt auf.

- Herr Dr. Block, welche medizinischen Folgen sehen Sie und Ihre Kollegen während der heißen Tage? Wer ist betroffen?

Es kommen an heißen Tagen vermehrt Patienten mit Hitze-bedingten Gesundheitsbeschwerden in die Arztpraxen. So sind zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, Schwellungen der Beine, Hauterkrankungen sowie Entgleisungen von Blutzucker und Blutdruck sehr häufig der Anlass für einen Besuch beim Hausarzt. Besonders gefährdet sind Kinder, Schwangere, chronisch Kranke, ältere Menschen und hilflose, alleinlebende Menschen. Unter die chronisch Kranken fallen vor allem Patienten mit Herz-Kreislauf bzw. Nieren-, und Lungenerkrankungen sowie Menschen mit Stoffwechselerkrankungen, etwa Diabetes mellitus.

Hitzeschutzplan: Bevormundung oder Lebensretter?

- Bis jetzt haben wir den Sommer immer ohne Hitzeschutzplan überstanden. Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen Gesundheitsschutz und Bevormundung?

Von ärztlicher Seite wird seit Jahren ein Hitzeschutzplan gefordert, nicht um zu bevormunden, sondern um die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen. Hierbei ist es notwendig, dass Ärzteschaft, Pflege, Katastrophenschutz, Rettungsdienste und der Öffentliche Gesundheitsdienst zusammenarbeiten. Hitze ist ein Symptom der immer rascher voranschreitenden und uns alle existentiell bedrohenden Klimakatastrophe. Unsere gesamte Gesellschaft muss alles Mögliche tun, diese aufzuhalten. Es reicht nicht, Verantwortlichkeiten abzuschieben. Die Folgen der Erderwärmung können nur abgeschwächt werden, wenn schnell das als richtig und notwendig Erkannte auch umgesetzt wird.

Dr. Marc Block, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Ebersberg. © Stefan Roßmann

- Welche Vorsorgemaßnahmen, die wirklich helfen, können Kommunen aus Ihrer Sicht treffen?

Unsere Städte müssen sich wandeln und öffentliche Räume zum Schutz vor der Hitze bieten. Ich denke an innerstädtische grüne Oasen mit entsprechender Bepflanzung, Fassaden- und Dachbegrünung, Wasserflächen und öffentlichen Wasserspendern. Die Stadt Wien macht es vor und bietet darüber hinaus für jeden zugängliche Abkühlmöglichkeiten: Hydranten werden zu Sprühduschen. Nebel-Stelen sorgen für Erfrischung.

Kühle Rückzugsräume sind wichtig

- Wozu raten Sie, was Eigenschutz und den Schutz besonders hitzeanfälliger Menschen angeht?

Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist sehr wichtig, ebenso sollte der Körper kühl gehalten werden und auf eine kühle Wohnung geachtet werden. Bei chronisch erkrankten Patienten sollten in Rücksprache mit den betreuenden Ärzten Medikamente und etwaige Trinkmengenbeschränkungen angepasst werden. Auch Gesunde sollten Anstrengungen im Freien vermeiden. Im Freien arbeitende Menschen müssen auf ausreichenden Sonnenschutz achten und viel trinken. Bei Anzeichen einer drohenden Hitze-Erschöpfung sollte man einen kühlen Ort aufsuchen, eine Rückenlagerung mit erhöhten Beinen einnehmen, sich entkleiden und kühlen. Wichtig ist Flüssigkeitszufuhr und notfalls der Weg ins Krankenhaus.

- Welche Anzeichen?

Körperkerntemperatur über 40˚C, blasse, kalt-schweißige Haut, Abgeschlagenheit, Unwohlsein, Ohnmacht, Kopfschmerzen, Schwindel, Herzrasen, niedriger Blutdruck, Atembeschwerden, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall.

Wann kommen Menschen durch Hitze zu Tode?

- Die von Ihnen geschilderten Symptome machen aber keine Hitzetoten?

Die Anzahl der Toten durch eine direkte Folge der Hitze, also Multiorganversagen durch eine systemische Entzündungsreaktion des Körpers auf die Hitze ist sicherlich geringer. Aber es kommt durch den Flüssigkeitsverlust bei Älteren oft zu Nierenschäden und einer massiven Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Ebenso ist die Verschlechterung der chronischen Erkrankungen eine Hauptursache der Todesfälle.

