Branchen-Impfpflicht bisher ohne Folgen

Von: Michael Acker

Für Mitarbeiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gilt seit Mitte März die Impfpflicht. © Sven Hoppe/dpa

262 ungeimpfte Mitarbeiter haben medizinische Einrichtungen seit der Einführung der Impfpflicht ans Landratsamt Ebersberg gemeldet. Konsequenzen hatte das für die Betroffenen noch nicht. Arbeitsverbote wird es – wenn überhaupt – frühestens im Sommer geben.

Landkreis – Die allgemeine Corona-Impfpflicht fand im Bundestag keine Mehrheit, auch nicht die für bestimmte Altersgruppen (wir berichteten). Jene für Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen gilt dagegen seit Mitte März zwar offiziell. Aber sogar der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat sie jüngst in Frage gestellt und als „nicht fair“ bezeichnet. Die Versorgungssicherheit in Kliniken, Pflegeheimen und Praxen müsse gesichert sein. Seine Warnung: Der Fachkräftemangel könne sich noch verschärfen, wenn man Ungeimpften das Arbeiten verbietet.

Landratsamt verweist auf Ermessenspielraum

So oder zumindest so ähnlich sieht man das offensichtlich auch im Landratsamt Ebersberg. Es sei im Infektionsschutzgesetz vorgesehen, dass das Gesundheitsamt einer Person, die trotz der Anforderung keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt, das Betreten bzw. die Tätigkeit in der entsprechenden Einrichtung untersagen kann. Das Infektionsschutzgesetz räume also in der Tat ein entsprechendes Ermessen ein. „Dementsprechend wird es jeweils zu einer intensiven Prüfung des Einzelfalls kommen, in deren Rahmen selbstverständlich zu berücksichtigen ist, dass die Versorgung der in den Einrichtungen oder Unternehmen behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen in jedem Fall gewährleistet bleiben muss. Dazu wird auch die Einrichtungsleitung eingebunden werden“, heißt es wörtlich aus der zuständigen Fachabteilung der Kreisbehörde.

Im Landkreis Ebersberg wird mittlerweile klar, was sich Bayern unter einer schrittweisen Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorgestellt hat: mehrere bürokratische Verfahren in Einzelfällen, die sich über Monate hinziehen und an deren Ende nur vielleicht Bußgelder oder Arbeitsverbote stehen.

Klinik meldet die meister ungeimpften Mitarbeiter

262 ungeimpfte Mitarbeiter wurden dem Landratsamt bisher gemeldet, etwa 60 Prozent davon aus der Kreisklinik Ebersberg. Die restlichen 40 Prozent sind auf Praxen (niedergelassene Ärzte und Zahnärzte) sowie Pflegeeinrichtungen in etwa gleich verteilt. Über die Zahl der Menschen, die sich zwischenzeitlich, also seit Beginn der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Mitte März zu einer Impfung entschlossen haben, liegen der Kreisbehörde keine Angaben vor. „Die Bearbeitung der Fälle von Betroffenen, die nur einen Genesenennachweis haben, ist über ein System der Wiedervorlage organisiert“, heißt es von dort.

Nach der Meldung der nicht gegen das Coronavirus immunisierten Mitarbeiter durch den Arbeitgeber bekommen jene ein Impfberatungsangebot vom Landratsamt. Drei solche Gespräche wurden bisher geführt. Es folgen ein Anhörungsverfahren, ein Bußgeldverfahren und das angesprochene Verfahren bezüglich des Betretungs- und Tätigkeitsverbots. Bei Letzterem handle es sich um eine Ermessensentscheidung, so das Landratsamt. Die Aussagen der Unternehmens- oder Einrichtungsleitung sind also mitentscheidend.

Ungeimpfte: Noch kein einziger Bußgeldbescheid verschickt

Konsequenzen gab es für Ungeimpfte im Landkreis Ebersberg noch nicht. Bisher hat das Landratsamt keinen einzigen Bußgeldbescheid verschickt. Und zu Arbeitsverboten wird es laut Kreisbehörde frühestens im Sommer dieses Jahres kommen wegen der einzelnen durchzuführenden Verfahrensschritte.

