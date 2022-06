„Sonst macht gleich jeder, was er will“: Reiter-Staffel jagt Gassi-Chaoten

Von: Josef Ametsbichler

Polizistinnen hoch zu Ross wie sie hier im Englischen Garten unterwegs sind, werden noch im Juni auch in Landschaftsschutzgebieten im Landkreis Ebersberg patrouillieren. Vor allem renitente Hundehalter sind der Anlass. © Klaus Haag

Die Reiterstaffel der Münchner Polizei wird demnächst im Landkreis Ebersberg im Einsatz sein – um dort in Landschaftsschutzgebieten gegen uneinsichtige Hundehalter vorzugehen.

Landkreis – Die Polizisten zu Pferde sollen neben der Leinenpflicht in Landschaftsschutzgebieten zudem gegen übliche Umwelt-Sünden vorgehen, etwa zurückgelassenen Hundekot und Müll, ungenehmigte Autofahrten und andere Störungen der Tierwelt wie von Reh und Kiebitz.

Anstoßgeber: Martin Lechner, CSU-Kreisrat. © Stefan Rossmann

Wie die Polizei auf Anfrage weiter mitteilt, sind als erste Einsatzgebiete das Brucker Moos sowie die Ebersberger Weiherkette mitsamt dem Egglburger See avisiert. Zudem im Gespräch: der Steinsee. Auch zwei erste Kontrolltermine gibt es bereits: Freitagvormittag, 10. Juni und Sonntagnachmittag, 12. Juni. „Mit dem Fahrzeug sind manche Stellen nicht zu erreichen und auch eine Fußstreife hat dort wenig Sinn“, erklärt ein Sprecher der Ebersberger Inspektion den Rückgriff auf die berittene Polizei aus der Landeshauptstadt.

CSU-Kreisrat Martin Lechner: „Traurig, dass es so etwas braucht“

Der Reiter-Einsatz geht zurück auf eine Anfrage von CSU-Kreisrat Martin Lechner im Kreis-Umweltausschuss. „Ich finde es traurig, dass es so etwas braucht, aber die Leute sind einfach unvernünftig und halten sich nicht an Anordnungen“, wettert der Grafinger am Telefon. Er sei im ebenfalls geschützten Atteltal bereits mehrfach beleidigt und sogar mit Schlägen bedroht worden, als er Hundehalter vorsichtig gefragt habe, ob sie denn das Hinweisschild zur Leinenpflicht übersehen hätten.

Lechner erzählt von einem Erlebnis, als fünf frei laufende Hunde mehrere Rehe so gehetzt hätten, dass diese vor lauter Panik, eingekreist am Attelufer, in das Flüsschen geflüchtet seien. „Die brauchen auch ihren Auslauf“, habe die Hundehalterin ihre Tiere verteidigt; sie könne da jetzt auch nichts machen. „Sehr begrüßenswert“ findet der Landwirt und Kreisrat, dass die Polizei nun zum Halali hoch zu Ross auf die Gassi-Chaoten bläst. Er hofft, dass die stichpunktartige Maßnahme auch anrührt. „Sonst können wir die Schilder auch gleich wegräumen und jeder macht, was er will!“

Untere Naturschutzbehörde greift das Thema auf

Offenbar haben Lechners Schilderungen im Landratsamt Wirkung gezeigt. Wie eine Sprecherin mitteilt, hat die Untere Naturschutzbehörde das Thema aufgegriffen – mit dem Resultat eines tatsächlichen Einsatzes. Zu den Kosten für die Maßnahme war von Polizei und Landratsamt kurzfristig am Dienstagnachmittag nichts in Erfahrung zu bringen – genauso wenig, wer die Kosten für den insgesamt neunstündigen Pilot-Einsatz tragen wird.

Dem Vernehmen nach sollen die berittenen Beamten zunächst auf den Lerneffekt durch ihre Präsenz setzen; Bußgelder könnten später einmal folgen. „Mal schauen, ob es was hilft“, sagt CSU-Kreisrat Lechner.

Grüne kritisieren Polizei-Einsatz

Kritik am Umwelt-Einsatz der Reiterstaffel kommt dagegen von den Grünen. „Hier geht es doch in erster Linie um Aufklärung“, argumentiert Kreisrat und Bayern-Chef der Partei, Thomas von Sarnowski aus Ebersberg. „Dann machen die Leute auch bereitwillig mit.“ Die ehrenamtlichen Naturschutzwarte leisteten in genau solchen Fällen eine hervorragende Arbeit. „Wir sollten ihr Engagement stärken und ihren Einsatz ausweiten“, findet der Grüne.

„Überhaupt: Man muss nicht immer gleich die Polizei rufen“, argumentiert von Sarnowski weiter. Diese schiebe ohnehin einen Überstundenberg vor sich her und habe wichtigere Aufgaben, wo sie gebraucht werde. Generell sei es sinnvoller, „die teure Reiterstaffel abzuschaffen und für das Geld mehr Polizeikräfte einzustellen.“

