Kleinkraftrad beschlagnahmt - weil es zu schnell fährt

Es wird von jugendlichen Fahrern gerne gemacht, aber es ist halt leider verboten.

Ebersberg – Am Freitag wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Ebersberg, welcher mit seinem Mofa am Fahrradweg neben der Staatsstraße 2331 in Richtung Erding unterwegs war, einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem den Polizeibeamten aufgefallen war, dass der Fahrer Tempo 50 km/h draufhatte.

Der 16-jährige hat nur eine Mofa-Prüfbescheinigung und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen, weil er den erforderlichen Führerschein für das auffrisierte Mofa nicht besitzt.

Das Kleinkraftrad wurde durch die Polizei sichergestellt. ez