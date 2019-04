Auto geklaut - Täter nach Verfolgungsfahrt geschnappt

Zuerst klaute er das Auto eines Bekannten. Dann brachte er falsche Nummernschilder an und schließlich gab‘s eine Verfolgungsfahrt.

Ebersberg - Am Abend des Karfreitags entwendete ein 21-Jähriger aus dem Landkreis den VW eines 22-jährigen Bekannten. Nach einer zunächst ergebnislosen Fahndung konnte der Täter durch eine Streife der Polizei Ebersberg kurz vor Mitternacht am Klostersee gesichtet werden.

Flucht Richtung Ortsmitte

Der Mann ergriff jedoch umgehend die Flucht Richtung Ortsmitte, wurde aber kurz darauf auf Höhe der Straßenmeisterei gestellt. Der psychisch auffällige 21-Jährige hatte zwischenzeitlich andere entstempelte Kennzeichen am Pkw angebracht und war zudem alkoholisiert.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der Täter dem Haftrichter vorgeführt.

Außenspiegel abgerissen

Er gab aber noch einen zweiten Einsatz für die Ebersberger Polizei.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag einen geparkten PKW in der Candid-Huber-Straße in Ebersberg. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines weißen Peugeot abgerissen. Zudem entstand eine Delle an der Fahrertüre. Die Schadenshöhe liegt bei mindestens 600 Euro, berichten die Beamten.

Die Polizeiinspektion Ebersberg bittet mögliche Zeugen zu Tat oder Täter sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 08092/8268-0.

