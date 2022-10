400 Wohnungen gefunden: Ukraine-Krise mobilisiert Vermieter im Landkreis Ebersberg

Von: Josef Ametsbichler

Benedikt Hoigt, Geschäftsführer des Jobcenters Ebersberg, im Redaktionsgespräch. © Peter Kees

Die Ukraine-Krise zeigt auf, dass es im Landkreis Ebersberg trotz angespannten Wohnungsmarkts durchaus Leerstand gibt – mit wechselhafter Qualität.

Landkreis – Es gibt im Landkreis Ebersberg kaum erschwinglichen Wohnraum und die Preise steigen. In diese Situation fiel im Frühjahr der Zuzug von zwischenzeitlich fast 2000 vor dem Ukraine-Krieg Geflüchteten (aktueller Stand: 1730 Geflüchtete). Die Frage, die sich viele stellten: Wie soll das gehen?

Doch es ging. Den ersten Schub fingen Hunderte Privatleute ab, die die Geflohenen, ein ganz großer Teil davon Frauen und Kinder, anfangs kostenlos bei sich beherbergten. Keine Dauerlösung. Im Juni übernahm das Jobcenter die Abwicklung: Wer einen erschwinglichen Mietvertrag vorlegen kann, bekommt als ukrainischer Geflüchteter Unterstützung.

400 Mietverhältnisse von Geflüchteten unterstützt das Jobcenter

In 400 Fällen ist das derzeit so, berichtet Jobcenter-Geschäftsführer Benedikt Hoigt der EZ. Dazu kommen 46 Fälle, in denen das Jobcenter lediglich eine Nebenkosten-Unterstützung für Menschen zahle, die weiter kostenfrei bei ihren Gastgebern wohnten. Sein Haus rechne nicht in Personen, sondern in „Bedarfsgemeinschaften“ – Menschen, die miteinander wohnen und wirtschaftlich voneinander abhängig sind. Eine klassische Vater-Mutter-Kind-Familie etwa. Angesichts der Ukraine-Krise gebe es auch viele Konstellationen wie Oma und Enkel oder Tante mit Nichte und Neffe. „Diese Fluchtgemeinschaften mussten wir ins Sozialgesetzbuch Zwei übersetzen“, sagt Hoigt.

Das sei gelungen – ohne die bisherigen Jobcenter-Kunden wie Empfänger von Arbeitslosengeld II hinten runterfallen zu lassen, so der Chef. „Wir müssen und wollen alle gleich behandeln.“

Wohnraum trotz abgegrasten Marktes: „Wo das herkam, ist für uns nicht greifbar“

Eines kann Hoigt aber nicht erklären: Wie angesichts des abgegrasten Marktes so schnell 400 Miet- und Untermietverhältnisse zustande kamen: „Wo das herkam, ist für uns nicht greifbar.“

Eine Erklärung könnten vorhandene Leerstände im Landkreis liefern – davon zeugten zuletzt etwa politische Anläufe in Zorneding und Grafing, entsprechende Gegenmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Möglich, dass sich Leerstands-Besitzer, die bislang nicht vermieten wollten, wegen des Kriegs umbesonnen haben. Möglich, dass die Menschen zusammengerückt sind und Platz für Untermieter geschaffen haben.

Helfer berichtet von „nicht zumutbarem“ Angebot

Möglich aber auch, dass das ein oder andere Objekt auf den Markt gekommen ist, das ohne diese Notsituation nicht vermietbar gewesen wäre. Davon berichtet ein Ebersberger der Redaktion, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Für die ukrainische Frau, die er über Monate bei sich beherbergt habe, sei ihm übers Landratsamt eine Vermietung vermittelt worden, die er nach der Besichtigung sofort ausgeschlossen habe – die Wohnung sei durch ständig wechselnde Belegung so „abgewohnt“ gewesen, dass sich nicht einmal die von außen zugängliche Balkontür habe schließen lassen.

„Nicht zumutbar, schon gar nicht einer allein stehenden Frau“, sagt der Helfer. Die Anbieterin habe 610 Euro verlangt – genau so viel, wie das Jobcenter für einen Ein-Personen-Haushalt in der Gegend um Ebersberg und Grafing maximal zahlt. „Die Dame hat genau gewusst, wie viel sie verlangen darf.“

Jobcenter prüft den Mietvertrag, aber nicht die Wohnung vor Ort

Sein Team könne schon aus Kapazitätsgründen die allermeisten Wohnungen nicht vor Ort begutachten, sagt Jobcenter-Chef Hoigt. Geprüft werde der vorgelegte Mietvertrag etwa auf den Preis und die dafür gebotene Wohnfläche. „Es gibt überall schwarze Schafe“, sagt Hoigt. Doch komplett überteuerte Angebote, wie es sie anfangs einige gegeben habe – das habe sich nach den ersten Ablehnungen schnell aufgehört.

Bezahlte Preise liegen unterm üblichen Niveau

Die Mietverträge der Flüchtlinge bewegen sich ihm zufolge meist nahe oder an der preislichen Obergrenze dessen, was sein Haus bezahle: bei einem Drei-Personen-Haushalt z. B. zwischen 800 Euro im ländlichen Raum und 950 Euro in Hochpreis-Gemeinden wie Poing oder Vaterstetten. Für Untervermietungen liegen die Sätze deutlich niedriger. Wer Online-Mietportale durchblättert, merkt schnell, dass solche Objekte beim hiesigen Durchschnitts-Quadratmeter-Angebotspreis von 13,60 Euro (Auskunft: immowelt.de) klar unter dem Schnitt liegen.

