50 Jahre Jugendzentrum Ebersberg: „Das war für den Stadtrat nervtötend“

Von: Michael Seeholzer

Start im Jugendzentrum Ebersberg: Als die Limo 60 Pfennig kostete. © PETER KEES

Vor 50 Jahren taten sich ein paar Ebersberger zusammen und gründeten ein Jugendzentrum. Das war nicht allen recht - trotzdem gibt es die Aktion bis heute.

Ebersberg – Manchmal ist die Gesellschaft reif für etwas Neues. Anfang der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts muss so eine Zeit gewesen sein. „Mehr Demokratie wagen!“, riet der damalige SPD-Bundeskanzler Willy Brandt der deutschen Bevölkerung. In Ebersberg nahmen junge Menschen das ernst und gründeten einen Arbeitskreis, dessen Ziel ein eigenes Jugendzentrum sein sollte.

Dass sie dabei mehr Demokratie wagten und auch einforderten, stieß im Stadtrat schnell auf Widerstand. „Die haben wir gepiesackt. Das war für den Stadtrat nervtötend“, erinnert sich Robert Schurer in der Rückschau. Beim SPD-Stammtisch im Saal der Ebersberger Alm hielt er aus Anlass des 50-jährigen Gründungsjubiläums der Aktion Jugendzentrum einen Rückblick, der freilich auch eine Hommage war, an seinen verstorbenen Bruder Ewald Schurer.

Mehr als ein Ort zum Abhängen - ein Lehrpfad für Demokratie

„Der Ewald“ gehörte zu den Gründungsfiguren des Jugendzentrums und hatte dort eine Plattform gefunden, die ihm die Möglichkeit gab, in kleinem Rahmen das zu üben, was er später als gewählter Bundestagsabgeordneter gebrauchen konnte: Öffentliche Auftritte, demokratische Spielregeln lernen und Interessen durchsetzen. „Der Ewald war ein Powerer“, erinnert sich sein Bruder.

Die Jugend profitierte davon nicht nur deshalb, weil es schließlich gelang, in der Floßmannstraße einen Jugendtreffpunkt einzurichten gegen alle hinhaltenden Widerstände aus dem Stadtratsgremium. Allein der Weg dorthin war ein Gewinn, gewissermaßen ein Lehrpfad in Sachen Demokratie. Robert Schurers Vortrag trug deshalb nicht zufällig den Titel „Ja was wollt’s ihr denn?“ Das gab einerseits die Stimmung der damaligen Mandatsträger in den kommunalen Gremien wieder, die sich konfrontiert sahen mit einer selbstbewusst auftretenden und gut organisierten „Bande“ von Jugendlichen.

Jugendzentrum Ebersberg ging mit weiteren Initiativen einher

Andererseits war das wiederum als ehrliche Frage gemeint, unter anderem vom damals frisch gegründeten Kreisjugendring. Auch in der Erwachsenenbildung machte die Gesellschaft in den 70er-Jahren Fortschritte, was mit der Bildung der Volkshochschulen einherging. Dass die Zeit jedenfalls reif war für Jugendzentren „ohne Konsumzwang“, wie Robert Schurer in seinem bebilderten Vortrag erläuterte, kann man an weiteren Beispielen aus Oberbayern erkennen. Das Gründungsdatum der selbstverwalteten Jugendzentren etwa in Burghausen oder in der Industriestadt Traunreut in Oberbayern fielen genau in diese Jahre.

Die Vorbehalte waren dabei überall die gleichen: Stadträte hatten Angst um die politische Neutralität der Aktionskreise, vor allen Dingen auch deswegen, weil die Jungsozialisten damals bayernweit als Unterstützer der Jugendinitiativen auftraten. „Es war eine reformistische Bewegung“, erläuterte der Referent. Später saß Robert Schurer selbst für die SPD im Ebersberger Stadtrat, sein Bruder Ewald übernahm den Vorsitz im SPD-Ortsverein der Kreisstadt und wurde Jahre später Bundestagsabgeordneter.

Vorbehalte und Widerstände aus dem Stadtrat halten die Initiative nicht auf

Im Jahr 1975 wurde der erste Treffpunkt in der Floßmannstraße in Ebersberg eröffnet, „in einem alten Werkraum im Keller“, so Robert Schurer. Ursprünglich wollten die Ebersberger Jugendlichen ihren Treffpunkt im Alten Mädchenschulhaus in der Floßmannstraße errichten. Da war ihnen vom Stadtrat aber erklärt worden, dass das Gebäude wegen Baufälligkeit nicht in Frage komme.

Eine Finte, wie sich herausstellen sollte. Denn als plötzlich ein Gebäude als Provisorium für eine Ausweich-Poststelle in der Kreisstadt benötigt wurde, war das Gebäude, das man den Jugendlichen verweigert hatte, dafür doch nicht zu baufällig. Der Ärger der Jugend war groß, ihre Hartnäckigkeit aber noch größer. Am Ende steht jetzt ein Jugendzentrum in der Dr. Wintrich-Straße, das mit seinem Betrieb an diese Anfangsjahre erfolgreich anknüpft.

Ein Jugendzentrum wertet die Stadt auf

Längst hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es solche Einrichtungen für die nicht-vereinsgebundene Jugend in jeder größeren und auch kleineren Kommune nicht nur im Landkreis Ebersberg dringend braucht. Insgesamt lässt sich vielleicht feststellen, dass die Gesellschaft und damit auch ihre Jugendlichen in den Folgejahren und auch zwischendurch etwas unpolitischer wurden, als die AJZ-Gründer es wohl waren.

Aktuell allerdings motiviert der Klimawandel junge Menschen dazu, sich wieder vermehrt einzubringen. Früher opponierte die Aktion Jugendzentrum gegen die Bebauung der Hupfauer Höhe, wie Robert Schurer sich erinnert. Als das Ebersberger Kino seine Pforten schloss, reagierten die Jugendlichen spontan mit einem eigenen Kinoprogramm. Oder sie organisierten Konzerte in der Sieghartsburg. Zum Beispiel trat dort die Band Zauberberg mit ihrem renommierten Sänger Mario Lehner auf, für 2,50 Mark Eintritt. Kultur für den kleinen Geldbeutel war das Motto.

Furcht vor den „roten Socken“

„Wir haben im Jugendzentrum Erfahrungen gesammelt“, sagte Schurer in seinem Vortrag und präsentierte ein Foto mit Jugendlichen aus den Gründungsjahren. Es stellte sich heraus, dass die Befürchtung der damaligen Stadtväter, aus den Aktivisten mit dem Ziel eines eigenen Jugendzentrums könnten lauter „rote Socken“ oder anarchische Quertreiber werden, vollkommen danebengegriffen war. Es wird zwar auch in jedem Sportverein der Vorstand nicht automatisch Deutscher Meister, festzuhalten bleibt aber, dass aus dem Führungsgremium der AJZ Ebersberg später viele Mitglieder erfolgreich waren als leitende Kräfte in der Wirtschaft, als erfolgreiche Unternehmer, Rechtsanwälte oder eben auch als Bundestagsmitglied oder Journalisten.

Dass sie frühzeitig die Gelegenheit bekamen, im Ebersberger Jugendzentrum Demokratie und öffentliches Leben zu üben, dürfte dabei kein Nachteil gewesen sein. Die „Aktionsgruppe“, inzwischen in nächster Generation besetzt, heiße immer noch so wie vor 50 Jahren, freute sich der Referent. „Wir haben den positiven Bazillus weitergegeben.“ Nebenbei seien viele Freundschaften entstanden. „Es ist Zeit, dafür einmal Danke zu sagen“, schloss der Referent.

