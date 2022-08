75 Jahre Vielfalt: Kreisjugendring will feiern

Bühnenaufbau im Ebersberger Klosterbauhof (hier fürs Kulturfeuer): Beim Fest des Kreisjugendrings nimmt Live-Musik einen großen Programmteil ein. © Peter Kees

75 Jahre Vielfalt – so lautet das Motto der Jubiläumsfestivitäten des Kreisjugendrings Ebersberg, die im September in Ebersberg stattfinden.

Ebersberg - Ein Dreivierteljahrhundert existiert die Institution bereits. Sie vertritt seit jeher die Anliegen, Interessen und Forderungen von jungen Menschen und Jugendorganisationen im Landkreis Ebersberg.

Sprachrohr der jungen Generation

„Wir verstehen uns als Sprachrohr der jungen Generation; wir möchten jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre eigene Zukunft mitzugestalten, ihre Meinung zu äußern und Gehör zu finden. Wichtig ist uns eine Jugendarbeit, die Vielfalt zulässt und sie aktiv fördert.“, erklärt Lukas Müller, Vorsitzender des Kreisjugendrings.

Wie essenziell eine unabhängige und freie Jugendarbeit ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: zwölf Jahre nationalsozialistische Gewaltherrschaft in Deutschland schafften es, die Jugendarbeit in kürzester Zeit staatlicherseits totalitär zu organisieren und gleichzuschalten; Vielfalt und Eigenständigkeit wurden unterdrückt. Ab 1945 wurden zunehmend Stimmen laut, die für eine sich selbst vertretende und von der Politik unabhängige Jugendarbeit eintraten. So sollten Instrumentalisierungsversuche verhindert und das freiheitlich-demokratische Handeln und kritische Denken junger Menschen gefördert werden – die Geburtsstunde der Jugendringe.

Freiheit, Respekt und Verantwortung

In den 75 Jahren seit Bestehen hat sich im Kreisjugendring Ebersberg vieles verändert, doch einiges ist auch gleich geblieben. „Noch immer stehen Freiheit, Respekt und Verantwortung im Mittelpunkt unserer Arbeit. Diese Werte spielen gerade bei unseren Projekten eine große Rolle. Wir zählen auf die Eigenverantwortlichkeit von Jugendlichen und begleiten sie bei der Verwirklichung ihrer Ideen und ihrer selbst. Besonders die Jugendarbeit der Jugendverbände, -vereine und -organisationen, die oft ehrenamtlich stattfindet, versuchen wir bestmöglich finanziell, personell und konzeptionell zu unterstützen.“, so Philipp Spiegelsberger, Geschäftsführer des Kreisjugendrings. Das alles soll gefeiert werden – gemeinsam, laut und vielfältig.

Am Wochenende vom 16. bis 18. September findet ein Festival im Klosterbauhof, im Alten Speicher und im Saal Unterm First in Ebersberg statt. Geplant ist ein buntes Programm aus Workshops, Vorträgen, Ausstellungen, Performances, Kinderangeboten, Ehrenamtsabend und viel Live-Musik.

Das Programm im Überblick

Freitag, 16. September: Die Jubiläumsfeier beginnt um 17 Uhr im Klosterbauhof. Ab 18 Uhr treten Waseem und Teilnehmende des Projekts „WORD UP!“ mit Poetry und Rap gegen Rassismus und Diskriminierung auf. Anschließend ist die „Express Brass Band“ mit Funk, Jazz und Afrobeats zu hören. Der Headliner Roger Rekless aus München performt ab 21.30 Uhr ein mitreißendes Rap- und Soul-Programm im Alten Speicher. Zum Schluss lässt Waseem den Abend als DJ mit spontaner Unterstützung durch andere bereits aufgetretene Künstler ausklingen.

Samstag, 17. September: Ehemalige und dem KJR besonders verbundene Persönlichkeiten treffen sich zu einem gemütlichen Brunch in „Mala’s Café“. Die Alpenvereinsjugend lädt mit einer Kletterscheibe zu sportlichem Wagemut ein, die Tanzgruppen von TSG Da Capo und der Trachtenverein Ebersberg heizen mit mehreren Tanzauftritten ein und die Feuerwehr dürfen wir mit einer explosiven Show begrüßen. Allen Kleineren, die sich zwischendurch austoben möchten, steht die Hüpfburg jederzeit offen. Um 15.30 Uhr findet im Saal Unterm First ein Workshop der Energieagentur mit dem Titel Clim@venture statt, der sich mit den Auswirkungen der Erderwärmung lokal und global auseinandersetzt (Anmeldung über die Homepage des KJR: www.kjr-ebe.de). Zudem wird es den ganzen Nachmittag eine Kleidertauschbörse geben, bei der kostenlos alte und neue Klamotten mitgebracht und getauscht werden können. Auch Samstagabend soll es an Live-Musik nicht mangeln. Es startet um 18 Uhr der Youngsters Music Club aus Ebersberg im Klosterbauhof mit Jazzmusik, gefolgt von The Wagtails aus dem Bereich des Surf Punk & Indie. Danach kommen die Punkband In Your Head sowie Dancing Me & The Ska Machine (Ska), die mit Ihrer Musik begeistern. Spicy Chakalaka laden dann mit Tribal Dance Music zum Tanzen ein und die Loop Brothers aus Grafing beenden den Abend mit Pop-Abriss.

Sonntag, 18. September: Am Sonntag begrüßt der Kreisjugendring Familien und Kinder im Klosterbauhof. Movimento präsentieren ein buntes Programm aus Akrobatikworkshops, Kinderschminken und Auftritten. Mit dabei ist auch der Seifenblasenkünstler Günter Steinmetz, der fliegende Seifenblasenmonster zusammen mit den Kindern erzeugt.

