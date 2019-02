Ebersberger (87) stolpert auf die Straße und wird von Auto überrollt

Ein 87-jähriger Mann ist am Freitag, 22. Februar, am Marienplatz gestolpert und auf die Fahrbahn gestürzt. Ein Autofahrer erfasste ihn mit verheerenden Folgen.

Ebersberg - Am Vormittag des 22. Februar ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall am Marienplatz in Ebersberg. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 78-Jähriger Autofahrer vom Parkplatz am Finanzamt kommend mit seinem Pkw gegenüber der Sparkasse nach rechts in die Hauptfahrbahn des Marienplatzes ein. Im selben Moment stolperte ein 87-Jähriger Ebersberger so unglücklich, dass er vor dem Pkw auf die Fahrbahn stürzte.

Autofahrer bemerkt Sturz nicht

Der Autofahrer bemerkte den Sturz des Fußgängers nicht, sodass dessen Beine vom Pkw überrollt wurden. Der Verletzte wurde zur Untersuchung in die Kreisklink Ebersberg gebracht.

Über die Schwere der Verletzungen ist bislang noch nichts bekannt. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei.

