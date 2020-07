Ackerland wird Gewerbegebiet: Ebersberg entscheidet über „Schlüsselgrundstück“ im Norden

Lange hat der Stadtrat Ebersberg um eine Lösung für das Gelände südlich der Autostadt gerungen. Nun ist die Entscheidung gefallen - zugunsten eines Bürokomplexes

Ebersberg – Der Geldbeutel der Kreisstadt ist auf die Gewerbesteuer angewiesen, in angespannter Finanzlage sorgen Unternehmen für Spielraum. Über den Wert hiesiger Betriebe sind sich die Mitglieder des Stadtrats einig, nicht erst im Wahlkampf ist das Thema Gewerbe in der Agenda nach oben geklettert. Aber wo im Stadtgebiet will man welche Firmen sehen? Sind Lagerhallen sinnvoller oder Büros? Soll die Stadt Neubauten genehmigen, leere Flächen füllen, die Gewerbegebiete stärken oder das Zentrum?

100 Arbeitsplätze an der Schwabener Straße

Über diese Fragen ist in der jüngsten Sitzung eine Grundsatzdebatte entbrannt. Der Aufhänger: Die IT-Firma „hub7“ möchte an der Schwabener Straße ein neues Bürogebäude mit 100 Arbeitsplätzen errichten. Dafür muss der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden. Der Bürokomplex mit „hub7“-Arbeitsplätzen und zusätzlich so genannten Co-Working-Spaces soll südlich der Autostadt entstehen. Derzeit ist dort Ackerland.

„Das ist ein Schlüsselgrundstück!“

Gerd Otter von Pro Ebersberg sieht durch die Bebauung der Fläche mögliche Trassen für eine künftige Umfahrung der Kreisstadt gefährdet. „Egal, ob der Verkehr später einmal linksrum, rechtsrum, obenrum oder untenrum geführt wird, das ist ein Schlüsselgrundstück!“, sagte er in der Sitzung. Er befürchtet einen „Trichter, der uns in der Trassensuche stark einschränkt“.

Mit ähnlichen Sorgen war auch ein Ebersberger in der Bürgersprechzeit zu Beginn der Sitzung vors Gremium getreten. Die anderen Räte hingegen teilen diese Bedenken nicht. „Selbst wenn die Umgehung irgendwann einmal dort entlangführen sollte, könnte man die Stichstraße zum neuen Bürogebäude immer noch entsprechend ertüchtigen“, meinte Christoph Münch (SPD). Außerdem seien derzeit noch zig Trassenvarianten im Gespräch.

“Genau die Art von Gewerbe, die wir hier brauchen“

Und Alexander Gressierer (CSU) will „nicht zum Verhinderer für alles werden, weil dort in 30 Jahren vielleicht mal etwas entstehen könnte“. Der IT-Dienstleister sei „genau die Art von Gewerbe, die wir hier brauchen. Da möchte ein erfolgreiches Ebersberger Unternehmen expandieren – was wollen wir mehr?“, meinte Münch. Sepp Peis (Pro Ebersberg) hätte Büros lieber in der Innenstadt als auf der grünen Wiese gesehen. „Da produzieren wir wieder Verkehr!“, sagte er.

Einer stimmt dagegen

Grünen-Stadtrat Marc Block konnte dem Vorhaben angesichts der Flächenversiegelung nur „mit Bauchschmerzen“ zustimmen. „Ich gehe aber davon aus, dass bereits geprüft wurde, ob anderswo auf bereits versiegelten Flächen eine Alternative gefunden werden könnte“, sagte er. In dieser Richtung stellte Bürgermeister Uli Proske (SPD) positive Entwicklungen in Aussicht. Der reichliche Leerstand von Gewerbeeinheiten in Nord-Ost werde voraussichtlich bald Vergangenheit sein. „Das wird sich in den nächsten Monaten füllen, da tut sich was an der Anzinger Straße“, versprach er. Schließlich gaben die Stadträte gegen eine einzelne Stimme von Otter ihre Zustimmung für die Umwidmung der landwirtschaftlichen Fläche in Gewerbegebiet.

Uta Künkler