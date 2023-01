Zweimal sturzbetrunken auf dem Mofa: „Arme Sau“ vor Gericht

Mit 1,95 Promille beim ersten Mal und 2,25 Promille beim zweiten Mal haben Beamte den Mann im letzten Jahr auf dem Mofa aufgehalten. © SRO

Gleich zweimal binnen vier Wochen ging der Polizei im letzten Jahr ein Steinhöringer ins Netz. In beiden Fällen war der 42-Jährige stark alkoholisiert mit seinem Mofa unterwegs. Die entnommenen Blutproben ergaben 1,95 und 2,25 Promille. Nun musste sich der Mann vor Gericht verantworten.

Steinhöring – Weil er innerhalb eines Monats zweimal betrunken mit dem Mofa unterwegs war, musste sich ein Steinhöringer jetzt im Ebersberger Amtsgericht verantworten.

Das erste Mal hielt die Polizei den 42-Jährigen in Steinhöring auf. Laut Anklageschrift stellten die Beamten dabei einen Alkoholwert von 1,95 Promille fest. Nicht mal vier Wochen später ging der Mann den Polizisten erneut ins Netz. Diesmal in Ebersberg, mit rund 2,25 Promille. Vor Gericht zeigte sich der Steinhöringer geständig. „Ich habe das gemacht, also muss ich auch dafür gerade stehen.

Angeklagter wollte den Tod seiner Mutter mit Alkohol verarbeiten

Als Grund für die Alkoholfahrten nannte der Angeklagte seine psychischen Erkrankungen. „Ich bin alkoholabhängig, habe starke Depressionen, eine posttraumatische Belastungsstörung und Panikattacken“, erklärte der Steinhöringer mit gesenktem Kopf. An den jeweiligen Tattagen habe er daher den Tod seiner kurz zuvor gestorbenen Mutter mit Alkohol verarbeiten wollen.

Dass dies nicht der richtige Ausweg war, sei dem Angeklagten nach seiner zweiten Promillefahrt bewusst geworden: „Seitdem bin ich trocken“, betonte der 42-Jährige stolz. Er befände sich zudem schon seit längerem in Therapie. Eine stationäre Behandlung soll bald folgen. Richterin Vera Hörauf würdigte das Geständnis und die Bemühungen des Angeklagten. „Der hohe Alkoholwert der beiden Vorfälle sagt schon einiges über Ihren Zustand“, sagte sie. Dennoch seien die Werte zu beiden Zeitpunkten deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. So sah es auch der Staatsanwalt.

Verteidiger bat um Mitgefühl: „Mein Mandant ist eine arme Sau“

Aufgrund der bisher einschlägigen Vorstrafen – Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort – forderte dieser eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung, eine Sperrfrist von 18 Monaten, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie eine Geldauflage von 1500 Euro. Der Verteidiger warb hingegen für mehr Mitgefühl: „Mein Mandant ist eine arme Sau, die vom Leben gebeutelt ist.“ Allerdings mit wenig Erfolg: Die Richterin orientierte sich beim Urteil an den Forderungen der Anklage. Einzig bei der Geldauflage zeigte sie sich gnädig und senkte diese auf 1000 Euro. „Ich habe Vertrauen in Sie, sonst würde ich Sie einsperren“, betonte Hörauf und ermahnte den Mann die Bewährungsauflagen einzuhalten.

