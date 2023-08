Oberndorfer Anbau: Alles bereit zum Schulbeginn

Von: Peter Kees

Auch so gut wie fertig: Die Fassade des Anbaus an das alte Oberndorfer Schulhaus. © PETER KEES

Der Anbau an der Oberndorfer Schule ist so gut wie fertig. Der Stadt Ebersberg ist es gelungen, den Zeitplan einzuhalten. Ein Rundgang.

Ebersberg – Noch ist der erste Stock Baustelle. Baumaterialien stehen herum, die Heradesign-Platten (im Volksmund nennt man diese Leichtbauplatten „Sauerkrautplatten“) müssen noch an den Decken angebracht, die neuen Schulmöbel („made in Germany“) platziert werden. Bis Schulbeginn am 12. September, so heißt es bei der Baustellenführung , sei alles fertig. Dann werden die drei funkelnagelneuen Klassenzimmer im neuen Schulanbau in Oberndorf mit Erst- und Zweitklässlern besetzt sein, mit Schülerinnen und Schülern aus dem Schulverbund Frauenneuharting-Oberndorf, deren Dritt- und Viertklässler in Frauenneu-harting die Schulbank drücken.

Sie machten sich ein Bild vom Stand der Arbeiten (v.l.): Grünen-Stadtrat Jürgen Friedrichs, Kindergartenleiterin Anna-Lena Zehentmair, Dieter Meier vom Einrichtungsverbund Steinhöring (Träger), Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) und sein Stellvetreter Günter Obergrusberger (CSU). © PETER KEES

Das Erdgeschoss des Neubaus indes ist bereits bezugsfertig. Zwei Gruppenräume, ein Büro, einen Personalraum, einen Nebenraum und Sanitärräume sind dort für 40 Vorschulkinder geschaffen worden. Einen Tag nach der Führung sind die Kinder auch schon eingezogen. Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) zeigt sich zufrieden. „Wie schon beim Waldsportpark liegt die Stadt in Oberndorf voll im Bauzeitenplan. Der erste Bauabschnitt der Sanierung und Erweiterung der Grundschule samt Kindergarten, Krümelkiste und bald auch Kinderkrippe ist fristgerecht fertig“, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. „Jetzt kann mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt begonnen werden“, so der Bürgermeister. Damit sind die Sanierung des Altbaus und die Erweiterung der alten Turnhalle gemeint. Später sollen dort Kindergarten, Kinderkrippe und Krümelkiste einziehen, die zum Teil seit über einem Jahr behelfsmäßig in Containern untergebracht waren. Fertig soll das alles im Jahr 2025 werden, sodass Schule und Vorschulbetreuung zu Beginn des Schuljahres 2025/26 ihren Betrieb im fertig sanierten bzw. neu gebauten Gebäude ohne Einschränkungen aufnehmen können.

Fundstück bei den Arbeiten: Hier hat sich im Jahr 1968 ein Zimmerer verewigt. © PETER KEES

Die Gesamtkosten für alle drei Bauabschnitte werden auf acht Millionen Euro geschätzt. Für Ebersberg viel Geld, bedenkt man die derzeit angespannte Haushaltslage der Kreisstadt. Wohl auch aus finanziellen Gründen wurde deshalb „konventionell gebaut“, wie Proske anmerkte. Keine „aufwändigen Sachen“, nichts „Überkandideltes“ habe man sich geleistet. Freilich, aufs Dach kommt eine Photovoltaikanlage, zumindest dort, wo es sinnvoll ist; und geheizt wird mittels Fußbodenheizung.

Im Obergeschoss des Anbaus sind die neuen Klassenzimmer entstanden. © PETER KEES

Wenn die Schule einmal fertig ist, kommen dort noch weitere 15 Plätze für Ebersberger Schüler hinzu. Dann wird im Neubau oben Unterricht gehalten, im Erdgeschoss die Vorschulkinder betreut und in der alten Schule Schülerbetreuung, Mensa und Hort eingerichtet. Momentan fahren die Erst- und Zweitklässler nach Schulschluss zur weiteren Betreuung nach Frauenneuharting. Nebenbei: für den Schulbau ist die Stadt Ebersberg als Sachaufwandsträger zuständig, für die Ausstattung der Klassenräume die Gemeinde Frauenneuharting.

