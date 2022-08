Veranstalter zufrieden: Neues Konzept für Kulturfeuer Ebersberg kommt richtig gut an

Von Peter Kees schließen

8000 bis 10.000 Besucher sollen dagewesen sein: Umsonst und draußen lautete das neue Konzept des Kulturfeuers Ebersberg. Offenbar wurde es richtig gut angenommen

Ebersberg – „Es war wunderbar“, freut sich am Tag nach dem zehntägigen Marathon der Macher des Ebersberger Kulturfeuers, Markus Bachmeier. Es habe alles hervorragend funktioniert. So wie man es sich vorgestellt habe. „Und sogar das Wetter war bis auf einen Abend gut, aber selbst an diesem Regenabend kam Publikum.“

Und die Stimmung im Klosterbauhof: immer bestens, so Bachmeier. „An einigen Abenden tanzte der gesamte Klosterbauhof.“

8000 bis 10000 Besucher waren in den Abenden vom 20. bis 31. Juli zum Kulturfeuer nach Ebersberg gekommen, schätzt Bachmeier, zwischen 1500 und 2000 jeden Abend – allerdings nicht alle gleichzeitig, denn manche kamen zum Biergarten, andere zu den Konzerten. „Unser neues Konzept jedenfalls, jeden Abend Konzerte ausschließlich Open Air anzubieten, ist aufgegangen.“

Diesmal fand alles draußen im Hof statt

In den Jahren zuvor fand das Kulturfeuer auch in Sälen statt, im alten kino und im Alten Speicher. Doch die Corona-Regeln forderten vom Team des altes kinos im vergangenen Jahr auf Innenräume, damit auf Ausweichspielstätten, zu verzichten. Und so machte man in diesem Sommer das zum Konzept, was vergangenes Jahr als Notlösung geboren war. Heißt: Biergartenatmosphäre unter Palmen mit täglichen Konzerten bei freiem Eintritt unter freiem Himmel. Nur ein einziges Konzert musste kurzfristig umdisponiert werden, allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen eines Trauerfalls. Aber auch dafür gab es eine Lösung.

Fazit: Die sechste Ausgabe des Kulturfeuers schreibt die Erfolgsgeschichte des Musikfestivals fort. Auch wegen des Feuers, wie Bachmeier betont, denn das sorge dafür, dass es auch bei reichlich Alkoholkonsum zu keiner Eskalation komme, vielmehr immer entspannt und friedlich bleibe. In zwei Jahren dann wieder. Man freut sich schon darauf.

