Als die 112 um Hilfe rief: Einstündiger Notruf-Ausfall beschäftigt drei Landkreise

Von: Josef Ametsbichler

Die Notrufnummer 112 an einem Feuerwehrauto. (Symbolbild) © picture alliance/dpa / Paul Zinken

Ein einstündiger Ausfall der Rettungsleitstelle für die Landkreise Ebersberg, Freising und Erding hat die Verantwortlichen erschreckt. Es sei aber kein Notruf verloren gegangen.

Erding/Freising/Ebersberg – Es passiert selten, dass die Notrufnummer 112 selbst einen Notruf absetzen muss. Vergangenen Dienstag ist aber genau das passiert: In der Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) Erding, wo sämtliche Anrufe bei der 112 in den Landkreisen Ebersberg, Erding und Freising beantwortet werden, gingen um 14.20 Uhr die Lichter aus.

Seine Aufarbeitung fand der Ausfall am Freitag im Hermann-Beham-Saal des Landratsamts Ebersberg. Erstmals tagte dort turnusgemäß der Rettungszweckverband (ZRF) Erding mit Vertretern aus den drei Landkreisen, „um den Verbandsgedanken zu stärken“, wie es Erdings CSU-Landrat Martin Bayerstorfer formulierte, der die Sitzung leitete.

Vertreter aus dem Rettungsdienst verfolgten im Publikum die Sitzung im Hermann-Beham-Saal des Landratsamts. sro © Stefan Roßmann

Die aufmerksamste Zuhörerschaft fand aber ein Anderer: Hubert Maier, Chef der ILS. Er schilderte, wie Wartungsarbeiten an der Stromversorgung (USV) seiner Leitstelle einen unvorhergesehenen zwölfsekündigen Stromausfall auslösten. Weil sich daraufhin das gesamte Computersystem aufgehängt habe, sei das Notrufsystem der Leitstelle knapp eine Stunde lang nicht einsatzfähig gewesen. „Das haben wir noch nie erlebt“, sagte Maier, bayernweit wisse er nur von einem weiteren ähnlichen Vorfall.

Der ILS-Chef betonte aber auch: „Es ist kein Notruf verloren gegangen!“ Ein automatischer Mechanismus habe die Anrufe an die 112 in die nächste Leitstelle in Landshut weitergeleitet. Dorthin, sowie zu den Einsatzkräften in den Landkreisen des ZRF habe die Leitstelle per Privathandy Kontakt gehalten. Zwei Feuerwehr- und rund ein Dutzend Rettungsdiensteinsätze habe man so während des einstündigen Ausfalls abwickeln können. „Weil alle zusammengeholfen haben“, so lautete das dankbare des ILS-Chefs. Anfang 2025 soll die ILS ein neues Computersystem bekommen. Bereits jetzt laufen die Planungen, um den nötigen Umbau und den Wechsel ausfallfrei hinzubekommen.

