Wegen Meineids: Bodenleger (38) muss ins Gefängnis

Von: Josef Ametsbichler

Ein betrügerischer Bodenleger muss ins Gefängnis - verurteilt am Amtsgericht Ebersberg wegen Meineids. © mauritius images / Alamy

Ein betrügerischer Handwerker aus dem südlichen Landkreis gerät an eine Anwältin als Kundin. Sein Meineid bringt ihn ins Gefängnis.

Landkreis – Ein Pfusch brachte ihn wieder mal in Schwierigkeiten, wegen Meineids muss der Mann nun hinter Gitter: Ein 38-jähriger Bodenleger mit Hang zum Betrug ist jetzt vor dem Amtsgericht Ebersberg zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Ohne Bewährung. „Sonst führt sich der Rechtsstaat selber ad absurdum“, so Amtsrichter Benjamin Lenhart in seiner Urteilsbegründung.

Bei Ebersberger Kundin sauber gepfuscht

Der Mann aus dem südlichen Landkreis Ebersberg hatte zuletzt als Bodenleger gearbeitet. Bei einem Auftrag für eine Ebersbergerin hatte er aber offenbar sauber gepfuscht. „Wir können im Erdgeschoss bis heute keine Möbel aufstellen, ohne dass sie wackeln“, sagte die Kundin (37) über ihr ungewollt wellig ausgefallenes Stäbchenparkett.

Schlecht für den Handwerker: Die Frau ist Anwältin von Beruf. Sie rückte dem Mann mit Forderungen zu Leibe: Er solle entweder den Schaden beheben oder für die fälligen Nacharbeiten aufkommen. Beides geschah nicht, weshalb die Kundin eine Zwangsvollstreckung bei der Gerichtsvollzieherin beantragte – Schadenssumme: knapp 30 000 Euro.

Angeklagter verschweigt Bankkonten

Dort beging der Handwerker einen folgenschweren Fehler: Bei seiner fälligen Vermögensauskunft gab der Mann ein Girokonto an, verschwieg aber drei weitere Bankverbindung, die auf seinen Namen liefen. Der Volksmund nennt diese Erklärung nicht umsonst Offenbarungseid: In dem Formular zu lügen gilt als Falsche Versicherung an Eides statt und kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Auf die Schliche kam die misstrauische Kundin selbst, die über ihre Anwaltskanzlei beim Bundesamt für Steuern weitere Auskünfte über den schuldnerischen Handwerker einholte – und so auf die zusätzlichen Konten stieß.

Weder der Angeklagte noch sein Verteidiger machten Anstalten, die Strafwürdigkeit der Aussage zu bestreiten. Allerdings gab der Anwalt zu bedenken, dass zwei der drei weiteren Konten leer gewesen seien, eins davon ohnehin nur ein Unterkonto des angegebenen Girokontos. Das dritte Konto sei ein vor über zehn Jahren eröffnetes Sparbuch gewesen – Inhalt: 34,50 Euro. „So etwas kann man auch vergessen“, plädierte der Verteidiger. „Und es war nichts zu holen!“

Bodenleger ist neunmal vorbestraft

Diese Argumentation konnte Richter Lenhart nur bedingt mitgehen. Das zweite verschwiegene Konto sei als Firmenkonto durchaus geeignet gewesen, an den Gläubigeransprüchen vorbei Geschäfte zu tätigen. Dass es leer gewesen sei, spiele dabei nur eine nachrangige Rolle.

Viel dramatischer wog dagegen die Vorgeschichte des Mannes: Neunmal ist er vorbestraft, fast immer einschlägig, teils in Dutzenden Betrugsfällen auf einmal. Auch in Haft war er schon, räumte sein Verteidiger ein. So vertickte der Angeklagte unbelehrbarerweise Handys übers Internet, die er gar nicht besaß: Betrug. Dass der Mann kurz vor seinem Meineid bei der Gerichtsvollzieherin seine Lebensgefährtin geheiratet hatte und Vater geworden war, konnte der Richter da auch nicht mehr als mildernd ansehen.

„Es qualmt und raucht und ist dunkelrot bei Ihnen!“, wurde Lenhart plastisch. Das letzte Wort des Angeklagten in Bezug auf die verschwiegenen Konten – „Ich hatte das wirklich nicht mehr im Kopf!“ – half da auch nichts mehr: Es setzte zehn Monate Haft ohne Bewährung. Die Staatsanwältin hatte ein Jahr und fünf Monate gefordert, der Verteidiger dafür, es mit Rücksicht auf die Familie bei einer Geldstrafe zu belassen. Beide Seiten können gegen den Richterspruch noch Rechtsmittel einlegen.

