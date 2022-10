Sport-Ass und „Udo Lindenberg von Garmisch“ – Das ist Ebersbergs neuer Gerichtsdirektor

Von: Josef Ametsbichler

Rund um Ebersberg erledigt der neue Amtsgerichtsdirektor Benjamin Lenhart seine Termine mit dem Rad. © Stefan Roßmann

Das Amtsgericht Ebersberg hat einen neuen Direktor. Der hat schon viele schwierige Fälle gesehen - und widmet sich nun einem neuen Aufgabenbereich.

Ebersberg – Unter den 67 Mitarbeitern des Ebersberger Amtsgerichts kommen nur wenige mit der S-Bahn zur Arbeit – darunter aber der Chef. Benjamin Lenhart, 49, ist neuer Hausherr in dem denkmalgeschützten Gebäudekomplex an der Bahnhofstraße. Der Pasinger hat kein Auto und braucht auch keines, sagt er. Lieber fährt er die 40 Kilometer wahlweise mit dem Rennrad, wenn Zeit und Tageslicht reichen. Das hat er sogar mit seinem früheren Arbeitsplatz so gehalten, der in Garmisch-Partenkirchen lag.

Außentermine macht er mit dem Fahrrad

In Ebersberg hat der neue Amtsgerichtsdirektor gleich in die Wege geleitet, dass am Gericht ein Fahrradständer für die Mitarbeiter aufgestellt wird, damit er sein „Ebersberg-Rad“ nicht mehr im Grundbuchamt verstecken muss. Die Außentermine, von denen er als Betreuungsrichter viele hat, wird er sich auch erradeln, zumindest in der näheren Umgebung der Kreisstadt. Den Rest, teils sind es bis zu zehn Termine über den Landkreis verstreut, macht er mit dem Taxi.

„Es wären zwar interessante Touren, aber es geht um die Leute“, sagt er. Ein Betreuungsrichter entscheidet, ob ein Mensch wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr für sich selbst sorgen kann. Etwa, wenn er im Betreuungszentrum Steinhöring, im Altenheim oder in der Klinik ist. „Das macht einen demütig vor dem Leben“, sagt der Richter über seine neue Aufgabe.

Früher hatte er Mörder und Geiselnehmer als Gegenüber

Eigentlich kommt Lenhart aus dem Strafrecht, hat in Garmisch Schlägereien, Diebstähle und Kinderpornografie verhandelt. Hat in seiner Zeit als Staatsanwalt in München gegen Mörder und Geiselnehmer prozessiert. War bei der Obduktion von Rudolph Moshammer dabei, erzählt er. „Die Erinnerung ist gnädig mit einem“, sagt er, was die Kunst des Vergessens angeht.

Ganz früher, erzählt Lenhart, prozessierte er als junger Anwalt für eine Wirtschaftskanzlei in Sachen Markenrechtsverletzungen für große Unternehmen. „Darin habe ich nicht so wirklich einen befriedigenden Sinn gesehen“, sagt er über die Entscheidung, dann doch in den wesentlich geringer bezahlten Staatsdienst zu wechseln.

Übernachten im Hotel - ein bisschen wie Udo Lindenberg

Ein halbprivater Luxus lässt sich vom Direktoren-Sold aber finanzieren: Ungefähr einmal die Woche fährt der Gerichtsdirektor nicht heim nach Pasing zur Familie, sondern steigt in einem örtlichen Hotel ab. Zuvor, als Vize-Direktor in Garmisch, war er Stammkunde im Hotel Alpengruß, nannte sich im Interview deswegen selbst einmal scherzhaft den „Udo Lindenberg von Garmisch-Partenkirchen“. Der Alt-Rocker wohnt bekanntlich im Hamburger Hotel Atlantic.

In Ebersberg aufzuwachen, das bedeute den Luxus, drei Stunden mehr Zeit zu haben – zum Arbeiten, aber auch zum Joggen durch den Forst und um die Weiherkette. „Sehr gemütlich“, sei sein erster Eindruck gewesen und geblieben, von einer Erkundungsfahrt – natürlich mit dem Rennrad.

Auch wenn er gemerkt habe, „dass es verdammt viele Ampeln gibt, zwischen Pasing und hier“, könne er sich gut vorstellen, den Direktorenposten lange auszufüllen – ohne neue Herausforderungen ausschließen zu wollen. Er fühle sich wohl in Ebersberg. Lenhart eilt der Ruf eines zugänglichen und besonnenen Juristen voraus, der sich aber durchsetzt, wenn es sein muss. „Ich will nicht nur der verwaltende Richter sein“, sagt er. „Sondern Direktor für alle Mitarbeiter.“

