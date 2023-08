„Von null auf 5000“: Vater (42) schlägt Partnerin – Kinder müssen es mitansehen

Zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt

Häusliche Gewalt: Ein 42-jähriger Mann steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Er wird zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Landkreis – Ein 14-jähriger Bub muss mitansehen, wie sein Vater in der gemeinsamen Wohnung auf dessen Lebensgefährtin losgeht. Als der Teenager dazwischen geht, rammt ihn der Erwachsene gegen den Küchenschrank und verpasst ihm einen Faustschlag. Zuvor, das sah der Richter am Ende als erwiesen an, hatte der Mann der Frau einen Metall-Aschenbecher über den Kopf gehauen.

Sechsjährige Krisenbeziehung des Paares

Diese Eskalation vor rund zwei Jahren war nur eine von vielen. Im Laufe einer sechsjährigen Krisenbeziehung des Paars aus dem nördlichen Landkreis Ebersberg hatte sich nach Aussage der Betroffenen einiges angesammelt: vulgärste Beleidigungen, Prügel, eine mehrfach eingeschlagene Tür – ein Fortsetzungsdrama häuslicher Gewalt. Der Streit habe sich meist um die Kinder gedreht, schilderte die Frau (31). Und der Kinder wegen sei sie mit dem prügelnden Lebensgefährten zusammengeblieben.

Eigentlich war das Verfahren in eingangs geschilderter Sache eingestellt worden – warum, konnte sich bei der erneuten Verhandlung am Dienstag vor dem Ebersberger Amtsgericht niemand erklären. Auf der Anklagebank war der nun 42-jährige Vater wieder gelandet, weil er aus der ihm auferlegten Gesprächstherapie geflogen war. Seinen Prozess verfolgte er weitgehend schweigend mit unwirschem Schmunzeln und Kopfschütteln, als könne das alles nicht wahr sein.

Arztberichte sprechen deutliche Sprache

Die Arztberichte aus jener Nacht sprechen eine andere Sprache, dokumentieren bei der Lebensgefährtin und dem Sohn des Mannes Kopfverletzungen. Dazu sagte eine Polizeibeamtin der Poinger Inspektion aus, dass es in der Familie schon seit Jahren zu Zwischenfällen gekommen sei, die aus verschiedenen Gründen eingestellt wurden.

„Jetzt hat sie sich durchgerungen“, sagte die Anwältin zur Aussage der Betroffenen, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat. Mittlerweile lebe das Paar getrennt, nach einem Vorfall heuer im März, als es wieder zu einer Körperverletzung gekommen sein soll – diesmal unter Anwesenheit von vier in dem Mehrfamilienhaus lebenden Kindern im Alter zwischen vier und 16 Jahren.

„Er ist von jetzt auf gleich von Null auf 5000“, sagte die Frau über ihren jähzornigen Ex-Lebensgefährten aus. Und auch sein 16-jähriger Sohn berichtete, der Vater habe ihn und seine Schwester, die Lebensgefährtin und die Haustiere geschlagen. Mittlerweile lebe der 16-Jährige bei der Frau, die nicht seine leibliche Mutter ist. Zum Vater habe er keinen Kontakt.

Opferanwältin: Nur die Spitze des Eisbergs

„Wir haben hier nur die Spitze des Eisbergs gehört“, so die Opferanwältin. Sie ging mit dem Angeklagten hart ins Gericht, zeigte sich beunruhigt, dass der Mann seine ehemalige Lebensgefährtin noch direkt vor dem Gerichtssaal angepöbelt habe – und sich nach deren Aussage auch über ein Kontaktverbot hinweggesetzt hatte. „Sie sind hier nicht das Opfer!“, herrschte sie den Mann an, der sichtlich verärgert von den Vorwürfen, aber zumeist ohne Widerworte zu äußern, auf seinem Platz saß.

Der 42-Jährige, dessen Anwalt dem Vernehmen nach im Vorfeld hingeworfen hatte, zeigte sich nicht besonders einsichtig, sagte über den Prozess aber: „Ich bin froh, dass es vorbei ist.“ Im tue leid, was passiert sei, auch wenn die Zeugenaussagen teils nicht stimmig oder falsch gewesen seien. Er wolle aus dem Landkreis wegziehen. Richter Benjamin Lenhart wertete das als immerhin einen Anflug von Verantwortungsgefühl und folgte der Staatsanwältin, die für den bislang nicht vorbestraften Mann ein Jahr Haft auf Bewährung gefordert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wegen des Vorfalls im März steht dem Mann wohl ein weiteres Strafverfahren ins Haus – ob er danach noch auf Bewährung bleiben darf, liegt dann wieder am Richter.

